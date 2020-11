Ett steg fram har ofte blitt fulgt opp av to tilbake for Manchester United under Ole Gunnar Solskjærs knappe to år i manager-stolen. I så måte er det intet nytt under solen. En maktdemonstrasjon I Champions League mot den tyske serielederen Leipzig, ble fulgt opp av 0-1 hjemme mot Arsenal lørdag, i det som var Uniteds sjette strake hjemmekamp i ligaen uten seier.

– Jeg liker ikke de store humørsvingningene. En dag er han vår perfekte manager, og den neste dagen ønsker alle at han skal forsvinne. Jeg tror ikke det gjenspeiler virkelighet, selv om det skrives en del i sosiale medier, sier Manchester United-kjenner og redaktør for supportermagasinet United We Stand, Andy Mitten til TV 2, før han fortsetter:

– Men det har vært en berg- og dalbane gjennom hele hans ledelse, og det driver fansen til vanvidd. Jeg tror ikke noen forventer at laget skal vinne ligaen, men de forventer at de skal gjøre det bedre enn det de gjør for øyeblikket.

Ikke truet

Men tross en historisk dårlig start i Premier League og en foreløpig 15. plass på tabellen, tror ikke ekspertene at tiden er i ferd med å renne ut for Solskjær riktig enda.

– Jeg har blitt fortalt at styret støtter Ole, men de er på 15. plass og det er begrenset hvor lenge det kan fortsette sånn. På et tidspunkt kommer de til å bli bekymret for at de ikke klarer å komme seg innenfor topp fire, men vi er ikke der enda, sier ESPNs Manchester United-korrespondent, Mark Ogden til TV 2, og får støtte fra Mitten.

– Jeg tror og håper fortsatt at Ole er riktig man for United. Mitt synspunkt på Ole er at han er en legende, en fin person og en god manager. Vil han bli en suksessfull manager i denne klubben? Jeg håper det.

Forrige sesong sto Solskjær med åtte poeng etter seks spilte seriekamper, mens status i år er sju poeng på seks kamper. Vi må tilbake til 13/14-sesongen under David Moyes for å finne en like dårlig innledning på sesongen.

– Det er press på Ole, men du vet når en managers tid nærmer seg slutten, og jeg tror ikke det er tilfellet nå. Tabellen er forferdelig lesing for alle Manchester United-fans, men det er fortsatt veldig tidlig, konkluderer Mitten.

Peker på spillerne

Begge de to ekspertene er enig i at det blir for å enkelt å peke kun på Solskjær, hva gjelder de røde djevlenes elendige sesongstart. Manchester United-legenden Roy Keane ga spillerne det glatte lag i Sky Sports-studio etter kampen mot Arsenal – noe både Mitten og Ogden stiller seg bak.

– Det mangler ledere og karakter, der har Roy Keane et poeng. Det virker ikke som de ønsker å spille. Ta Paul Pogba, for eksempel. Han skal tilsynelatende være verdens beste spiller, men det er det nok mange United-supportere som vil ha bevis på snart. Det virker ikke som om han er god nok for Manchester United, sier Mitten.

Pogba havnet nok en gang i søkelyset, med negativt fortegn, i helgens kamp mot Arsenal, da han laget straffe til The Gunners etter en klønete takling på Héctor Bellerin. Ogden tror franskmannen er en av flere spillere på Old Trafford som ikke har tillit til Solskjær.

– Jeg tror ikke at de går på banen for å spille dårlig, men man kan se at spillere som Pogba ikke gir alt for Ole, og det gjelder flere. Hadde de spilt under for eksempel Sir Alex Ferguson eller Jürgen Klopp, ville de vist noe helt annet. Jeg tror de ser på Ole og tenker at han ikke er en leder. Flere spillere føler nok at de trenger forandring, forklarer ESPN-journalisten, som i likhet med Keane mener at spillerne må ta sin del av ansvaret.

– Mange var der da Mourinho fikk sparken, og en del var der da Louis van Gaal fikk sparken. De har ikke klart å levere, og jeg er enig i mye av det Keane sier.

Uenig om Solskjær

Men selv om både Mitten og Ogden er enige i at spillerne leverer langt under pari, deler de ikke samme synspunkt når det kommer til Solskjær.

– Det er vanskelig, fordi jeg tror fansen fortsatt støtter Ole. Både med tanke på det han har gjort for klubben, og de føler nok at han har vanskelig forutsetninger. Samtidig så har du de som ikke tror Ole har de ferdighetene som skal til for å lede Manchester United, og jeg er nok i den kategorien. Det er vanskelig å se, etter 100 kamper, hva som er planen, forklarer Ogden.

Mitten på sin side, tilhører den kategorien som tror at Solskjær er riktig mann for å gjenreise Manchester United.

– Jeg synes faktisk at Ole Gunnar gjør mye bra og jeg synes han har framgang. Det virker vanskelig å si det på en dag som denne, der alle er irriterte, men når vi gikk til kampen mot Arsenal var ingen irriterte. Alle snakket om at han gjør god jobb, sier Mitten, og legger til:

– Han må bedømmes for sine prestasjoner. Om United avslutter denne sesongen midt på tabellen, så er ikke det godt nok etter 2,5 år. Det tror jeg ikke han overlever. Men om han klarer å fortsette framgangen fra fjoråret, forventer jeg at de begynner å klatre.

Stabilitet

Og nøkkelen for å klare det er nettopp stabilitet i prestasjonene, og selv om Mitten mener Solskjær er trygg foreløpig, tror han det kan begynne å haste om resultatene ikke bedrer seg.

– Det kommer til å komme flere skjær i sjøen framover, men jeg tror mesteparten av United-fansen støtter Ole. Ja, de har rett til å være frustrerte, men jeg føler ikke at det jobbes for å få han ut. Om det ikke ser bedre ut halvveis ut i sesongen vil presset øke. Akkurat nå er United skiftende fra kamp til kamp, akkurat som tidevannet, men jeg holder fast på at han gjør mye bra, sier Mitten bestemt.

I neste kamp venter tyrkiske İstanbul Başakşehir i Champions League for Solskjær og co, før Everton på Goodison Park er helgens motstander i Premier League.

– Jeg tror ikke han må vinne den kampen, men samtidig kan de ikke fortsette å tape. Om de ikke vinner på Goodison, tror jeg presset virkelig vil ta seg opp etter landslagspausen. Er de der de er nå i desember, begynner det å haste for Ole, avslutter Ogden.