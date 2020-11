– Vil bli en glede om han kan fortsette til han er 38 år

Jamie Vardy fortsetter å levere for Leicester. I januar fyller han 34 år.

Leeds - Leicester 1-4

Se høydepunktene fra kampen i vinduet øverst!

Jamie Vardy scoret sitt syvende mål for sesongen i 4-1-seieren over Leeds mandag, og 33-åringen, som fyller 34 år i januar, har dermed det beste scoringssnittet i Premier League hittil denne sesongen med 1,17 per kamp.

I tillegg til scoringen hadde Vardy også målgivende på Harvey Barnes 1-0-scoring.

– Vardy spiller mange kamper med enorm intensitet og han blir sparket ned ofte. At han holder det gående på det nivået der er veldig, veldig imponerende, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

– Han kom sent i gang og du ser ofte at de spillerne varer lenger, som for eksempel Rooney. Vardy er lett og tynn, så han har forutsetningene. Men hvis han kan fortsette som dette i to-tre sesonger til… det vil bli en glede å se om han kan fortsette til han er 37-38 år, mener ekspertkollega Trevor Morley.

Med mandagens seier ligger Leicester nå på andreplass i Premier League med 15 poeng, kun ett poeng bak ligaleder Liverpool.

– Det er et sterkt resultat mot et godt Leeds-lag. Leicester vant fortjent med imponerende siffer, og med alle de skadeproblemene de har er dette her sterkt altså, mener Hangeland.

TV 2s eksperter utelukker ikke at Leicester kan fortsette å kjempe i toppen av ligaen denne sesongen.

– Det er en fantastisk historie til en klubb på den størrelsen. De har halvparten av budsjettet til de store klubbene og rekrutteringen har vært fantastisk. Leicester er Leicester, et fantastisk lag. Men vi kan ikke slutte å si navnet hans, Jamie Vardy, Leicester uten ham ville nok vært et annerledes lag, mener Morley.

– Å ligge på andreplass er bedre enn å ligge nest nederst, men det er bare spilt syv kamper. Vi har hatt vanskelige kamper, spesielt på bortebane og vi har fått noen gode resultater. Men det er veldig, veldig tidlig i sesongen, sier Leicester-manager Brendan Rodgers etter kampen.