Fransk storavis: Uefa vurderer å gi Russland neste års fotball-EM

Neste års EM-sluttspill i fotball kan bli avholdt i ett enkelt land i stedet for tolv.

Det er den franske avisen Le Parisien som mandag skriver at Europas beste fotballandslag på herresiden kan komme til å kjempe om EM-gull i Russland neste sommer.

Avisen hevder å kjenne til at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) vurderer å sløyfe den opprinnelige planen om å avholde EM-arrangementet i 12 ulike land. Årsaken er naturlig nok koronapandemien og dens konsekvenser.

At Uefa ser på muligheten for å endre måten EM avvikles på, er ikke nytt. I oktober bekreftet forbundets president Aleksander Ceferin at det ble jobbet med alternative planer. Én av dem var å redusere antallet land mesterskapet legges til.

Ifølge Le Parisien peker Russland seg ut som en mulig nasjon som kan ta på seg hele arrangementet. Årsaken er at landet så sent som i 2018 var VM-arrangør, og at Russland i øyeblikket har lave smittetall sammenlignet med andre steder i Europa.

Uefa skal ikke ha ønsket å kommentere opplysningene overfor den franske avisen.

EM-sluttspillet skulle ha vært arrangert i sommer, men måtte utsettes som følge av virussituasjonen.

