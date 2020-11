Trump om dårlige målinger: – Vi kommer til å vinne uansett

– Det er på tide at Donald Trump pakker sammen og drar hjem, sa Biden på et valgkamparrangement i Ohio.

Dagen før valget har utfordreren en liten, men jevn ledelse over Trump på meningsmålingene i alle de seks vippestatene. I tillegg har republikanske bastioner som Georgia og Texas seilt opp som mulige vippestater.

Biden lovet å få koronapandemien under kontroll hvis han blir valgt.

– Vi har fått nok av kaoset. Vi har fått nok av twitter-meldingene, sinnet, hatet og uansvarligheten, sa han.

– Vi vinner uansett

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 51,1 prosent, mot 43,9 prosent for Trump.

Presidenten langet på et valgkampmøte i Fayetteville i North Carolina ut mot «falske» meningsmålinger og sa han ligger godt an på «ekte» meningsmålinger.

– Jeg ser disse falske meningsmålingene. Vi kommer til å vinne uansett, sa Trump.

Han sier at ting ser veldig lyst på de «ekte» meningsmålingene.

Forberedt på kaos

USA er forberedt på at det vil bli demonstrasjoner når valgresultatet blir klart. I sentrum av Washington har mange forretninger sperret for vinduene i frykt for at det vil bli ødeleggelser når valgresultatetene kommer.

NBC News skriver at det skal settes opp et gjerde rundt Det hvite hus som det ikke skal være mulig å ta seg over.

Mens Trump gjentatte ganger har varslet om venstreekstremister som skaper bråk, gjorde hans egne støttespillere seg bemerket søndag. I Texas ble en buss tilhørende Bidens valgkamporganisasjon omringet av biler med Trump-tilhengere som prøvde å presse den av veien.

FBI etterforsker saken, Biden fordømmer hendelsen, mens Trump hyller de ansvarlige som patrioter.

