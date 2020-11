Bayern-stjerne i strid med klubben: – Skuffet og såret

Bayern-stjernen David Alaba (28) har spilt for klubben i tolv år, men nå skranter forholdet såpass at østerrikerens tid i München etter alt å dømme snart er forbi.

Alabas kontrakt går ut til sommeren, og i helgen gikk Bayern-president Herbert Hainer ut og sa klubben har trukket tilbake sitt kontraktstilbud til den allsidige stjernespilleren.

Bayern-styret ønsket angivelig et svar innen utgangen av oktober.

– Vi hadde ikke hørt noe før i går, sa Hainer til Bayerischer Rundfunk søndag.

– Så (sportsdirektør) Hasan Salihamidzic sjekket med rådgiverne hans igjen. Svaret var at tilbudet fortsatt ikke var tilfredsstillende og at vi burde tenke mer på det. Vi bestemte oss for å avslutte tilbudet og ta det av bordet - det betyr at det ikke lenger er noe tilbud, fortsetter Hainer.

– Hørte det på nyhetene

Mandag var det David Alabas tur til å snakke, ettersom han var Bayern-spilleren som måtte troppe opp på pressekonferansen i forkant av tirsdagens Champions League-duell mot RB Salzburg.

– Som dere alle, hørte jeg det på nyhetene. Selvsagt var det en spesiell situasjon. Vi får se hvordan det fortsetter. Det har kun gått kort tid, så jeg vet ikke hvordan det blir videre. Vi får se, sier Alaba.

Han har blitt koblet til en rekke storklubber, og dersom han blir bosmanspiller kan han sannsynligvis velge og vrake blant de største i verden.

– Jeg har sagt før at jeg er fornøyd her, og glad for å være en del av dette laget. Jeg liker virkelig å spille for Bayern München. Jeg har ikke tenkt på fremtiden min ennå. Det er også fordi Bayern alltid har vært de første til å ta kontakt. Det er derfor jeg ikke har hatt noen kontakt med andre lag og klubber, sier Alaba.

– Skuffet og såret

Det 28-åringen ikke legger skjul på, er at han er skuffet over måten klubben har håndtert situasjonen på.

Det har blitt hevdet at Bayern tilbød en femårskontrakt med en årslønn på drøyt 120 millioner kroner, og at denne kunne stige til nesten 170 millioner kroner inkludert bonuser.

– Jeg har sagt det før, igjen og igjen, at jeg skulle ønsket at interne anliggender forble interne. Etter å ha blitt beskrevet slik de siste månedene, kan jeg forstå fansens perspektiv. Jeg blir beskrevet på en måte som ikke er sann. Jeg kan forsikre alle fans om at summene som har sirkulert ikke er sanne, sier Alaba, som er skuffet over at Bayern-ledelsen ikke har benektet sannhetsgehalten i summene han selv mener er uriktige.

– De siste månedene har jeg vært skuffet og såret over at disse tallene ikke ble benektet fra offisielt hold. Jeg har aldri bedt om at tallene skulle publiseres i media. Jeg er litt skuffet over det, sier 28-åringen.

Hylles av treneren

1. januar 2021 står David Alaba fritt til å signere som bosmanspiller, for så å gå gratis til sommeren. Så gjenstår det å se om Bayern forsøker å selge østerrikeren allerede i januar.

Hva trener Hansi Flick ønsker, er det liten tvil om.

– Jeg blir veldig glad om David kan bli til neste sesong, fordi han er en topp spiller og en fantastisk person. Jeg vil understreke hvor viktig han er for laget, både på og av banen. Han representerer visse verdier, er en drivkraft for laget og er også veldig populær blant lagkameratene, hos fanen og i klubben, sier suksesstreneren som ledet Bayern til trippeltriumf forrige sesong.