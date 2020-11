Eilèn (40) forberedte seg på å dø fra barna – fem år senere har det utroligste skjedd

Da Eilèn K. Bodin fikk diagnosen, begynte hun å planlegge et liv for barna og mannen sin – uten henne. Se hvordan det gikk i «Vårt lille land – Historien fortsetter».

– Jeg planlegger aldri langt frem i livet for jeg har jo erfart at det kan forandre seg på et øyeblikk.

Da Eilèn K. Bodin var midt i 30-årene fikk hun beskjed om at hun hadde kort tid igjen å leve. Med diagnosen systemisk sklerodermi var sjansene for å overleve minimal.

– Da var det eneste som stod i hodet mitt: «Hvor mye tid har jeg?», forteller Eilèn.

– Men legen kunne ikke gi meg noe tidsperspektiv. Han fortalte meg bare at han kunne ikke kurere meg.

Sykdommen var ansett som fatal. Diagnosen gjorde at Eilèn bestemte seg for å planlegge livet for sine to barn og sin tyrkiske mann – uten henne.

Fra Bøler til Ankara

Eilèns hadde ikke mange familiemedlemmer i Oslo er ikke stor, men mannen hennes, Aytac, hadde stor familie hjemlandet hans, Tyrkia.

Derfor tok Eilèn den drastiske beslutningen om å flytte hele familien fra Bøler til Ankara.

For Eilèn var det viktig at sønnen Snorre (14) og datteren Bella (7) ble kjent med sin tyrkiske familie mens hun fortsatt var i live. På den måten kunne de bli barnas nærmeste når hun var død.

TV 2-serien «Vårt lille land» fortalte historien om familiens reise til Tyrkia.

Se «Vårt lille land - Eilèns vanskelige valg»

Men mens familien var i Tyrkia, kom en telefon Rikshospitalet som endret alt.

Risikabel behandling

På sykehuset i Oslo hadde de startet opp en eksperimentell stamcellebehandling av pasienter med systemisk sklerodermi.

Eilèn ble en av de aller første som fikk tilbud om den nye, men risikable behandlingen i Norge. Hun bestemte seg for å ta sjansen. Den avgjørelsen reddet livet hennes.

TØFF BEHANDLING: Eilén var en av de første pasientene med systemisk sklerodermi som fikk prøve den eksperimentelle stamcellebehandlingen på Rikshospitalet. Foto: Frank Melhus/TV 2.

En ny overraskelse

Det har gått fem år siden stamcellebehandlingen gjorde henne frisk. Men Eilèn hadde flere gledelige overraskelser i vente.

For ikke lenge etter at hun hadde kvittet seg med sykdommen og symptomene, skjer det som egentlig ikke skulle vært mulig etter en slik behandling.

Hun blir gravid.

Se Eilèn fortelle om den nye omveltningen i livet i «Vårt lille land – Historien fortsetter» i videovinduet øverst.

– Da jeg tok den graviditetstesten, så kunne jeg nesten ikke tro at det var sant. Etter en stamcelletransplantasjon skal man jo ikke kunne få barn. Men det fikk jeg, stråler hun.

«MIRAKELBABY»: Det skulle i utgangspunktet ikke vært mulig for Eilèn å bli gravid etter stamcellebehandlingen. Likevel dukket lille Ayaz opp som en lykkelig overraskelse for to år siden år siden. Foto: Frank Melhus/TV 2

Lykkelig trebarnsmor

For to år siden kom lille Ayaz til verden. Han er familiens nye midtpunkt.

– Jeg trenger ikke utrette de store tingene i livet. Det som er viktig for meg er barna og at vi får lov til å være sammen. Jeg får lov til å være med og jeg nyter det. Det er den deiligste følelsen å sitte igjen med når man har vært gjennom det jeg har opplevd, sier Eilèn lykkelig.