– Han er en veldig godt likt person. Jeg tror mange har tro på Trygve i bygd og by, sier fylkesleder i Rogaland, Vidar Nedrebø, til TV 2.

På Kantars november-måling for TV 2 får Senterpartiet hele 19,8 prosent i oppslutning, og er med det bare 0,7 prosentpoeng bak Arbeiderpartiet.

– Pekt på Vedum

Det blåser nok en gang i liv i debatten om hvem som er statsministerkandidaten på rødgrønn side: Jonas Gahr Støre (Ap) eller Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Flere fylkesledere har overfor Aftenposten svart at Vedum bør bli partiets statsministerkandidat dersom Senterpartiet blir størst. Nedrebø er én av dem.

NATURLIG: Fylkesleder Vidar Nedrebø i Rogaland mener det er helt naturlig at det største partiet får statsministeren. Foto: Kristian Myhre/TV 2

– Dersom Sp blir større enn Ap til høsten så har jo folket pekt på Vedum, sier Nedrebø til TV 2.

– Det er like naturlig at det største partiet skal ha den tyngste posten, som at det er naturlig at det minste partiet ikke skal ha den, sier fylkeslederen.

Grasrotkrav

Han tror det kan bli aktuelt for partiet å vedta at Vedum er Senterpartiets statsministerkandidat på landsmøtet i mars – dersom trenden fortsetter.

– De trendene vi ser nå vil nok føre til et grarotønske i partiet, så blir det spennende å se inn mot landsmøte i mars, om en kanskje på det tidspunktet vil flagge Trygve, sier fylkeslederen.

Han tror debatten vil presse seg fram mot landsmøte om trenden på målingene vedvarer. Her skal partiet vedta både politikk og strategi fram mot stortingsvalget til høsten.

– Hvis de blir et vedtak om dette i mars har velgerne et halvt år på seg før valget til å bestemme seg, sier Nedrebø.

FEIRER MED DANSK KANELBOLLE: Senterpartilederen feirer gode målinger, men vil ikke svarer på om han er statsministerkandidat. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Stor tillit

Han mener partilederen har appell langt utover Sp.

– Slagsvold Vedum har stor tillit i partiet og de som stemmer på, men også blant som stemmer på andre partier, sier fylkeslederen.

Men hovedpersonen selv vil ikke svare på om Senterpartiet vil kreve statsministerposten om de blir jevnstore eller større enn Ap.

– Jeg tror det er klokt å snakke om sakene, jeg. For det er det dette handler om. Målingene går opp og ned, og jeg tror vi bare skal slappe av med de, sier Vedum.