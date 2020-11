Derfor kalte han hesten sin for Trump

Høyt oppe i Sierra Nevada-fjellene er lufta tynn og avstandene lange. Når Wayne Hage flytter kvegene fra en beitemark til en annen, trenger han derfor arbeidshester som tåler en støyt.

– Vi kjøpte Trump sist vår. Han viste seg å være en eksepsjonelt god hest og han har løpt mange mil for oss. Da vi skulle finne navn på ham, falt derfor valget på Trump, forteller Hage.

Rancheren er nemlig også imponert av presidentens politiske utholdenhet.

– Pressen er etter ham hele tiden, men han gir seg ikke og får fortsatt ting gjort, sier Hage.

FORNØYD MED TRUMP: Wayne Hage mener Trump har gjort en god jobb som president, særlig for rancherne. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

Fan fra første debatt

Hage, som har norske aner og familie fra Rogaland, sier at han bestemte seg for å stemme på Trump allerede under den første primærvalgsdebatten i 2015.

– Jeg husker debattmoderatoren spurte kandidatene om noen av dem vurderte å ikke stemme republikansk, hvis de ikke vant selv. Trump var den eneste som rakk opp hånda. Fra det øyeblikket av visste jeg at han var sin egen herre, sier han.

Ifølge Hage har Trump vært en førsteklasses president, særlig for rancherne.

– I dette området har mange ranchere vært i klammeri med myndighetene om eiendomsrettigheter. Trump har vært en garantist for privat eiendomsrett og jeg synes også han har gjort en god jobb for økonomien.

Strategiske råvarer

Delstaten Nevada er i likhet med flere av nabostaten rik på mineraler. De siste årene har presidenten tatt grep for å deregulere utvinningen av uranium og andre strategiske råvarer fra regionen.

Hage mener dette gjør USA sterkere, hvis det skulle komme til en væpnet konflikt med noen av de andre stormaktene.

– Hvis vi ender opp i en krig med Kina, så er vi fortsatt avhengige av å importere råvarer fra dem, slik at vi kan utkjempe krigen. Trump skjønner dette og han har brakt oss tilbake til dit vi bør være. Han har gjort nasjonen vår sterk igjen, mener Hage.

MINERALRIKDOM: Nevada er i likhet med flere av nabostatene rik på mineraler. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

Hage sier at han ikke har noen problemer med Trumps politiske stil og at han tidvis kan være litt «røff i kantene».

– Hvis vi hadde hatt en veik, liten pingle av en president, tror du virkelig at vi hadde fått noe gjort? Aldri i verden. Av og til trenger du en ekte mann som kan stå rank i stormen og få jobben gjort. Trump er tøff, og han må være tøff.

Frykter valgfusk

Hage tror Trump ligger bedre an enn hva meningsmålingene tilsier og sier at han tror mange ikke vil innrømme at de stemmer på Trump når statistikkinnsamlerne ringer.

– Jeg tror det er en stille majoritet der ute, som vil gi ham fire nye år i det hvite hus. Men mange holder kjeft om det fordi de er redd for sosiale sanksjoner. Demokratiske velgere har blitt veldig hevngjerrige de siste årene. Hvis du kjører rundt i en bil med et Trump-klistremerke, så kan du regne med å få deg en stripe i lakken eller at noen vil ødelegge bilen din. Så ja, jeg tror Trump vil vinne og at han har større støtte enn mange tror, sier han.

HESTEN TRUMP: Navnevalget ble lett for rancheren Wayne Hage. Foto: Fredrik Kalstveit/TV 2

Samtidig frykter han valgfusk.

– Nevada har en lang historie med valgfusk og i år tror jeg det blir verre, ettersom det blir mange poststemmer. Nylig hørte jeg en historie om at det var 100 registrerte velgere med adresse i en trailerpark nede i Las Vegas der det ikke lenger bodde folk. Alle de velgerne var selvsagt registrert som demokrater, sier han.