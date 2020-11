Tedros Adhanom Ghebreyesus, sjef for Verdens helseorganisasjon (WHO), har satt seg selv i karantene etter kontakt med en koronasmittet person.

Det opplyste WHO-sjefen selv på Twitter sent søndag kveld. Han skriver videre at han ikke har symptomer, og at han kjenner seg frisk, men isolerer seg og jobber hjemmefra i tråd med retningslinjene til FN-organisasjonen.