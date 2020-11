Trump har doblet oppslutningen i Norge

9,6 prosent av alle nordmenn ville stemt på Donald Trump hvis de hadde stemmerett ved det amerikanske valget. Det er mer enn dobbelt så mange som ved forrige valg, da 4,6 prosent av de spurte støttet Trump.

Det viser en fersk meningsmåling Kantar har utført for TV 2.

68,6 prosent ville gitt sin stemme til Demokratenes kandidat Joe Biden. Det er omtrent samme oppslutning som Hillary Clinton fikk blant nordmenn i 2016.

Frp delt på midten

Tidligere i år nominerte FrPs Christian Tybring-Gjedde Donald Trump til Nobels fredspris.

Han er ikke den eneste i partiet som er begeistret for den amerikanske presidenten. Blant partiets velgere oppgir hele 36,3 prosent at de ville stemt på Trump hvis de kunne. Gruppen som ville valgt Biden er bare ett prosentpoeng større.

Trygve Slagsvold Vedum er flere ganger blitt kalt for «Norges Trump». Han har selv ikke mye til overs for merkelappen, men en god håndfull senterpartivelgere er begeistret for The Donald. 11,7 prosent ville stemt på Trump hvis de hadde stemmerett i USA.

Med 9,1 prosent er også KrF-velgerne over gjennomsnittet glade i den amerikanske presidenten.

Den mest populære republikaneren

Med 9,6 prosent oppslutning er Donald Trump den mest populære republikaneren i Norge siden TV 2 og Kantar begynte å spørre hva nordmenn ville stemt ved et amerikansk valg.

I 2008 foretrakk 8,2 prosent John McCain mens bare 4,2 prosent ville stemt på Mitt Romney i 2012.

Når Trumps popularitet øker i Norge, kan det henge sammen med at han som sittende president er blitt mye mer omtalt de siste fire årene. Også Barack Obama ble mer populær i Norge etter den første perioden. Da økte oppslutningen fra 83,2 til 93,3 prosent.

Tallene fra Kantar viser også at de yngste og de eldste velgerne liker Trump litt bedre enn aldersgruppene i midten.