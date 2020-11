Hver gang en førstegangsvelger skriver seg inn på listen på valglokalet ved kjøpesenteret Midtown Center i Milwaukee begynner alle valgmedarbeiderne å applaudere.

Hvis Joe Biden skal være sikker på å vinne Wisconsin bør han håpe at applausen ikke tar slutt før valglokalene stenger natt til onsdag norsk tid.

For fire år siden var Wisconsin en del av den «blå muren», delstater i Midtvesten som ekspertene spådde skulle sende Hillary Clinton til det Hvite Hus. Men den blå muren raste sammen. Donald Trump vant ikke bare Wisconsin, men også Ohio, Michigan og Pennsylvania.

I Milwaukee, Wisconsins største by hvor fire av ti innbyggere er afro-amerikanere, fikk Hillary Clinton nesten 289 000 stemmer i 2016. Det var en nedgang på mer enn 40 000 stemmer fra Barack Obamas valgresultat i 2012. Hvis Clinton hadde klart å mobilisere like mange velgere som den tidligere presidenten hadde hun vunnet delstaten. Seiersmarginen til Trump i Wisconsin var kun 23 000 stemmer.

– Mange trodde ikke at Trump kunne vinne, meg inkludert. Så jeg tror mange avsto fra å stemme for fire år siden, sier Mercedes Kirk, en av velgerne TV2 treffer i Milwaukee.

Viktig velgergruppe for Demokratene

Afro-amerikanere er en velgergruppe der det overveldende flertallet stemmer på Demokratene. Men valgdeltagelsen og små endringer i marginene kan ha store konsekvenser for valgresultatet, som det gjorde da Trump vant presidentvalget i 2016.

Trump-kampanjen har de siste årene brukt mye tid og ressurser på å prøve å forbedre presidentens oppslutning blant afro-amerikanere. Blant annet ved å peke på at arbeidsledigheten blant minoriteter var rekordlav før pandemien.

Men de blir holdt tilbake av Trumps egne uttalelser, som da han ba Demokratiske politikere med minoritetsbakgrunn som Ilhan Omar om å dra tilbake dit de kommer fra, eller da han ikke distanserte seg fra den høyreekstreme gruppen Proud Boys under den første presidentdebatten.

– Jeg føler at Trump har økt spenningen i landet når det gjelder rasespørsmål på grunn av måten han snakker på, og de skjulte beskjedene han gir til rasister. Forhåpentligvis vil dette valget føre til endringer, sier Kirk.

Valgdeltagelse

Allerede er nesten to millioner stemmer avgitt i Wisconsin. Det er mer enn dobbelt så mange som forhåndsstemte for fire år siden. Men offentlig statistikk viser at valgdeltagelsen er høyere på landsbygda og forstedene enn innenfor bygrensene. Pandemien har gjort at afro-amerikanske kirkeledere ikke har kunnet organisere bussturer fra kirken til valglokalene som de hadde planlagt.

Janice Owens møtte opp tidlig på den siste dagen det var mulig å forhåndsstemme for hun hadde ikke lyst til å stå i en lang kø på valgdagen.

– Jeg tror det vil bli veldig høy valgdeltagelse. Det er mange som snakker om dette nå, sier Owens.

– Hva er det viktigste for deg når du bestemmer hvem du skal stemme på?

– Først og fremst, så liker jeg ikke Trump. Men det handler om å samle folket. For meg så handler det ikke om hva slags hudfarge du har, sier Owens.