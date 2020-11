Smitteutbrudd i Innlandet – innfører skjerpede tiltak i ti dager

På fredag testet to personer i Våler kommune positivt for korona. 75 personer ble satt i karantene og det ble satt i gang testing og smittesporing.

– Vi står dessverre ovenfor et mulig større utbrudd i Våler og Åsnes av covid-19. Situasjonen er uavklart, skrev kommunen søndag kveld.

Mandag kom testresultatet. Av de totalt 82 prøvene som ble innsendt for analyse lørdag, var hele 53 positive.

– Må redusere nærkontakter

Mandag holdt kommunene en pressekonferanse om situasjonen. Ordfører i Åsnes kommune, Kari Heggelund, sier det gjøres en enorm jobb med smittesporing for å få kontroll på situasjonen.

– Det er viktig at vi jobber sammen for å stoppe viruset. Vi må være tydelige på at vi må redusere antall nærkontakter. Det er både for å minske spredningen av viruset og for å minske presset på de som driver med smittesporing, sier Heggelund.

Hun varsler at kommunene vil innføre skjerpede koronatiltak i ti dager fremover.

Kommuneoverlege i Våler, Bo Brenstrup, sier 13 av de nye smittede er i Åsnes, mens 40 er i Våler.

– Vi avdekker stadig nye nærkontaker. Vi har et smittesporingsteam som jobber døgnet rundt for å kartlegge dette og begrense smitteutviklingen, sier Brenstrup.

Skoler i karantene

Jorun Slettli, kommuneoverlege i Åsnes og konstituert kommuneoverlege i Solør, sier situasjonen er mer alvorlig enn de hadde sett for seg på grunn av de mange positive testene.

– Vi har hatt dialog med Folkehelseinstituttet (FHI) og Fylkesmannen i Innlandet, og kommet frem til at flere skoler skal settes i karantene i ti dager, sier Slettli, og lister opp følgende tiltak:

Vålbyen skole og Våler ungdomsskole: Hele skolen går i karantene i ti dager.

Sønsterud skole i Åsnes: Hele skolen går i karantene i ti dager.

Åsnes ungdomsskole: 8. trinn settes i karantene i ti dager, mens skolen for øvrig fortsetter undervisningen i rød beredskap.

Flisa skole og Jara skole i Åsnes drifter i rød beredskap i ti dager.

Kulturskolen legger om til digital undervisning.

Videregående skole: Det er to bekreftede tilfeller på videregående trinn i Åsnes. Smittesporing pågår, og man håper å ikke måtte ta ut hele trinn. De øvrige avdelingene på Sønsterud og Våler fortsetter drift på gult nivå.

Voksenopplæring: Overgang til digital undervisning i ti dager.

Barneidrett stenges

Slettli sier barnehagene også er påvirket.

– I Våler har vi hatt barnehagebarn som er søsken av noen av de som har positiv prøve, men disse barna har ikke vært i barnehagen. Vi har derfor ikke behov for å stenge barnehagen, sier Slettli, og fortsetter:

– I Våler fortsetter barnehagene vanlig drift i rødt nivå. I Åsnes er det en privat barnehage hvor vi fortsatt ikke har svar på prøven til barnet. Den barnehagen har selv vedtatt å stenge. Øvrige barnehager i Åsnes står på gult, men det kan bli aktuelt å gå til rødt nivå.

Barneidrett for barn og unge opptil 18 år i Våler og Åsnes holder stengt fra 2. november og to dager fremover. Det samme gjelder kulturaktiviteter som for eksempel kor, og kinoen er stengt i ti dager.

– Når det gjelder lokale arrangementer for øvrig, ber vi om at man respekterer de råd som har kommet fra regjeringen. Begrens private sammenkomster i hjemmet, overhold avstand, og hold dere hjemme ved symptomer.