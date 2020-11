Lahlums komplette USA-analyse: Hvem vinner hvor?

Utfordreren Joe Biden leder fortsatt både stabilt og klart på meningsmålingene nasjonalt. Likevel kan en hardt presset president Trump fortsatt snappe valgseieren hvis han får en sen opptur kombinert med enda bedre uttelling i de avgjørende vippestatene.

Demokratenes «blå vegg» av delstater er i år ganske høy, men samtidig ganske smal: De har en antatt trygg ledelse i 22 delstater, men trenger 23 for å vinne – og har bare 6–7 realistiske sjanser til å sikre seg den avgjørende delstatsseieren.

Valgåret og valgkampen 2020

Valgåret 2020 er historisk og har fortont seg dramatisk. Donald Trump er med sine 74 år den eldste presidenten som noen gang har stilt til gjenvalg i USA. Selv om det er vanskeligere å måle, er han trolig også den mest omstridte og ukonvensjonelle president som har stilt til gjenvalg etter borgerkrigen.

Joe Biden skal fylle 78 år senere i november og er den klart eldste presidentkandidaten noen av de to store partiene noen gang har stilt med. Demokratenes visepresidentkandidat Kamala Harris kan i tillegg bli historisk blant annet som første kvinnelige og første fargede visepresident.

Situasjonen med at hele valgkampen måtte avvikles under en pandemi er historisk unik, og det har vært stor usikkerhet om hvilken effekt det ville få både på valgavviklingen og valgresultatet. Pandemien utløste også etterkrigstidens mest dramatiske fall i USAs økonomi, og Black Lives Matter-protestene satte 2020 inn i rekken av opprørsår i USAs historie.

Valgkampen er blitt en av historiens mest negative, preget av sterke karakteristikker og påstander særlig fra presidentens side. Pengeinnsamlingen har de siste månedene slått alle tidligere rekorder og det samme gjorde i oktober andelen forhåndsstemmer.

2020 var året da den sittende presidenten ble stilt for riksrett, hvor presidenten og førstedamen ble smittet av en potensielt alvorlig sykdom midt under valgkampinnspurten, mens en høyesterettsdommers død utløste en intens og sterk strid om utnevnelse av etterfølgeren.

Den svært egenrådige og selvsikre Trump har tøyd grensene for presidentens fullmakter, og blir av mange kritikere fremstilt som en trussel mot demokratiet. Samtidig tilsier prognoser og forhåndsstemmer nå at han har stor mobiliseringseffekt på begge sider, og at valgdeltakelsen tross korona-tiltakene kan bli den høyeste på over 100 år. (Den høyeste valgdeltakelsen fra et presidentvalg i etterkrigstiden var knapt 63 prosent ved Kennedys valgseier i 1960, og man må tilbake til 1908 for å finne en valgdeltakelse over 65 prosent. På 2000-tallet har valgdeltakelsen variert innenfor 50-57 prosent, og i 2016 var den på 55,5 prosent.)

Republikanerne har i det lengste håpet på en situasjon liknende 1968 og 1988, da de i turbulente år fikk støtte fra en «taus majoritet» av lovlydige samfunnsborgere på et konservativt budskap om lov og orden. I et lengre historisk perspektiv er parallellene kanskje tydeligst tilbake til 1932. Den daværende republikanske presidenten Herbert Hoover var mer forretningsmann enn politiker, og ble svært upopulær på grunn av sin motvilje mot aktive tiltak mot den økonomiske krisen samt sin manglende empati med ofrene for den.

Når Trumps situasjon to dager før valget likevel er langt mindre håpløs enn Hoovers situasjon fortonte seg den gang, skyldes det dels at Trump har noen prosentpoeng høyere oppslutning og dels at han er sikret seieren i langt flere stater.

Da Hoover i 1932 fikk knapt 40 prosent av stemmene, vant han bare seks delstater. Trump ligger rundt 45 prosent og vil trolig vinne rundt 20 delstater, selv om han skulle falle litt på valgdagen. Det er ikke utenkelig at han kan vinne igjen. Det vil likevel være et mindre utslag fra meningsmålingene hvis han nå går på det største nederlaget for en sittende president siden Carter i 1980 tapte med 10 prosentpoengs margin – og det største nederlaget for en republikansk president siden Hoover i 1932.

HOOVER: Herbert Hoover var amerikansk president fra 1929 til 1932. Her fotografert i 1949. Foto: Matty Zimmerman/NTB

Hovedregelen i etterkrigstiden har vært et maktskifte mellom partiene etter åtte år. Hvis Trump taper blir han sammen med Carter den eneste presidenten siden 1800-tallet som må gi fra seg makten etter at partiet hans bare hatt den i fire år. Det vil således være historiske dimensjoner over nederlaget hvis Trump taper, men samtidig også historiske dimensjoner over det hvis han mot alle odds kan vinne.

Det er i så fall den mest overraskende valgseieren i hvert fall siden Harry S. Trumans sensasjonelle gjenvalg i 1948, og kanskje den mest uventede i hele presidentvalghistorien.

Tross årets historikk og dramatikk har ingen presidentvalgkamp hatt så stabile meningsmålinger. Biden lå 3–4 prosentpoeng foran Trump før koronapandemien i vår. Etter Trumps sterkt kritiserte håndtering av den, rykket Biden opp til en ledelse på 9–10 prosentpoeng i løpet av juni måned. Trump tok litt innpå da den første krisen drev over, men Biden rykket en måned før valget fra igjen på grunn av skuffende økonomitall, Trumps mye kritiserte innsats i den første presidentdebatten, og den påfølgende nyheten om at presidenten selv hadde testet positivt på korona som følge av dårlige smittevernrutiner i administrasjonen.

I oktober har det vært svært liten bevegelse på de nasjonale målingene, og Bidens ledelse har de siste fire månedene ligget oppsiktsvekkende stabilt rundt 7–9 prosentpoeng. Det er en tankevekkende illustrasjon av et stadig mer politisert og polarisert USA at snittet av meningsmålingene har beveget seg svært lite gjennom valgkampen, samtidig som rekordmange velgere bestemte seg tidlig.

Det er likevel et betydelig sprik på de tallrike meningsmålingene. De omdiskuterte meningsmålerne Trafalgar og Rasmussen har utmerket seg med målinger som viser en betydelig mindre differanse, og unntaksvis endog et knepent flertall for Trump, mens et betydelig antall målinger fra andre til gjengjeld har gitt Biden et forsprang godt over 10 prosentpoeng.

På delstatsnivå er bildet også overveiende av stabilitet, men med noen ulike tendenser i ulike delstater. Trump har de siste par ukene redusert Bidens forsprang noe i to svært viktige delstater som han så vidt vant sist, Florida og Pennsylvania. Trumps sjanser til å vinne disse har økt, men samtidig har demokratenes fremgang i Midt-Vesten og flere sørstater gjort Biden mindre avhengig av å vinne både Florida og Pennsylvania. Trumps intensive satsning på en indre kjerne av de viktigste vippestatene i valgkampinnspurten er helt rasjonell fra hans perspektiv, siden han uansett må ha svært god uttelling der for å kunne vinne valget. Det medfører likevel økt risiko for en eller flere overraskelser i den ytre kretsen av vippestater republikanerne vant sist.

Både svært mange tilhengere og mange motstandere av president Trump har inn i valgkampinnspurten ventet at han skulle få et oppsving. På nasjonalt nivå er det ikke kommet noe synlig løft, og det er ingen naturlov som tilsier at det må komme.

Historisk har det i USA sant nok vært en tendens til at sittende presidenter har fått et lite oppsving i valgkampinnspurten, men det har primært skjedd i situasjoner hvor presidenter styrker en ledelse. Jimmy Carter i 1980 er et av flere eksempler på at upopulære presidenter som ligger etter også kan få et ytterligere fall i valgkampinnspurten. I 2016 fikk Trump og republikanerne fra utfordrerposisjon et oppsving på 1–2 prosentpoeng fra de siste målingene og til valgresultatet. Både i 2008 og 2012 var det imidlertid demokratene som fikk et lite oppsving i siste innspurt – med Obama som presidentkandidat og Biden som visepresidentkandidat.

Konvensjonelle talls tale er dyster lesning for Trump og republikanerne to dager før valgdagen: Ingen president fra etterkrigstiden er blitt gjenvalgt med et så sterk fall i økonomitall som Trump har opplevd dette valgåret, selv om det hjelper noe av arbeidsledigheten nå er nede på rundt 8 prosent. Ingen president etter 1948 er gjenvalgt med så lav anerkjennelse for sin innsats som Trump hadde ved inngangen til 2020. Velgernes syn på jobben han gjør som president er blitt enda mer kritisk etter korona-krisen, og et flertall rundt 52–54 prosent anser at Trump gjør en dårlig jobb som president. Ingen president i hvert fall etter 1948 har heller klart å vinne etter å ha ligget så langt bak på målingene som Trump har gjort med henholdsvis to måneder, en måned, to uker og to dager igjen.

Demografien har siden 2016 også endret seg i demokratenes favør: Republikanerne hadde klart flere sistegangsvelgere for fire år siden, og Trumps kjernegruppe av hvite middelklassevelgere blir en stadig mindre andel av befolkningen. Økt valgdeltakelse har i de fleste tilfeller slått ut til fordel for demokratene, og i år har de også hatt klart flere penger igjen til å bruke på annonser og annen aktivitet i valgkampinnspurten. Sterk økning i andelen korona-smittede og rekordhøy andel forhåndsstemmer er i den situasjonen også alvorlige tall for den sittende presidenten.

Dagen før valgdagen ligger Donald Trump ifølge snittmålingene til det anerkjente nettstedet 538 fortsatt vel 8 prosentpoeng etter på snittet av meningsmålingene – mot knapt 3 prosentpoeng for fire år siden. Likevel er det kort mellom spådommene om at Trump vil vinne igjen. Det påstås ikke bare fra millioner av fortsatt begeistrede tilhengere i USA: Også en tredel av de spurte i det sterkt Trump-kritiske Norge trodde i en meningsmåling denne helgen at han vil bli gjenvalgt. Sjokket fra 2016, da Trump vant mot spådommer og forventninger for de aller fleste lærde og lekmenn, sitter hardt i for mange på begge sider av Atlanterhavet.

Kanskje bør man være forsiktig med å legge for stor vekt verken på historiske erfaringer eller på konvensjonelle statistiske tall, når både presidenten og situasjonen er så ukonvensjonell. Men valgordningen i USA setter uansett noen rammer som alle kandidater og alle som følger valgene der må forholde seg til. Presidentvalg i USA avgjøres ikke direkte av stemmetallet på nasjonalt nivå: I så fall kunne vi avsluttet analysen her.

At Trump skal få et flertall av stemmene ved årets presidentvalg er det stort sett bare svært konspirative tilhengere med en kronisk mistro til meningsmålinger som tror. Tall fra de delstatene som oppgir registrert partitilhørighet, tilsier at sju millioner flere registrerte demokrater enn republikanere der har stemt. Men USA har fortsatt en sterkt omstridt valgordning hvor det avgjørende er å sikre seg minst 270 av de 538 valgmennene som tildeles ut fra valgresultatene på delstatsnivå rundt i de 50 delstatene (+ District of Columbia ja). Og i 48 av de 50 delstatene tildeles alle valgmennene fortsatt til den kandidaten som får flest stemmer, uansett om marginen er én stemme eller fem millioner stemmer (unntakene er småstatene Maine og Nebraska, som har delt seg selv i henholdsvis to og tre valgdistrikter, og gir den som vinner hvert av disse distriktene én av delstatens valgmenn. Gjenværende to valgmenn i hver av statene går til den som får flest stemmer i delstaten som helhet).

Det var et sterkt delt USA som gikk til valg for fire år siden: Trump fikk støtte fra et klart flertall av menn, hvite, gamle, lavt utdannede og velgere bosatt på landsbygda, mens den demokratiske motkandidaten Hillary Clinton fikk støtte fra et klart flertall av kvinner, fargede, unge, høyt utdannede og velgere bosatt i byene. I 2016 vant Trump med 46,1 prosent av stemmene mot Clintons 48,2 prosent. Clinton fikk nesten tre millioner flere stemmer, men vant likevel bare 232 valgmenn mot Trumps 306.

I 2020 har Trump fått hardere kamp om velgerne fra Joe Biden, særlig hva angår de mange velgerne i eldre årsklasser og den hvite middelklassen. Oppsiktsvekkende nok har Biden i den store og viktige velgergruppen av hvite kvinner en langt større ledelse enn hva Clinton hadde i 2016.

Trump klarer seg fortsatt bedre enn mange spådde blant fargede velgere og har beholdt de aller fleste av sine tilhengere fra 2016. Trump har et høyt gulv og et lavt tak av velgere: 40 prosent synes å støtte ham uansett hva han sier og gjør, men han har hele perioden slitt med å få oppslutningen over de 46 prosent han klarte sist. Trumps trumfkort er i denne situasjonen fortsatt at han kan vinne valget med klart færre stemmer enn motkandidaten. Fortsatt begeistret av hans sensasjonelle seier fra 2016 forventer mange millioner av tilhengere med til dels religiøs overbevisningskraft at Trump vinner på samme måte som da: Med et større mindretall av stemmene enn meningsmålingene tilsier, takket være bedre oppslutning i de avgjørende vippestatene.

Diskusjonstemaet blant eksperter er blitt hvor stort mindretall av stemmene Trump kan vinne med i år. Svaret er relativt oppløftende for republikanerne: Det kan se ut som demokratene må ha vel 2,5 prosentpoeng flere stemmer bare for å nå en 50–50 sjanse til å vinne valgmannskollegiet.

Ved to av fem presidentvalg så langt på 2000-tallet, senest i 2016, har republikanerne vunnet kampen om valgmannskollegiet selv om demokratene fikk flere stemmer. Man må tilbake til det fortsatt sterkt omstridte valget i 1876 for å finne en situasjon hvor en kandidat fikk over 50 prosent av stemmene uten å vinne flertall i valgmannskollegiet. (Demokratenes kandidat Samuel Tilden fikk den gang 51 prosent av stemmene, men tapte valgmannskollegiet med sifrene 185–184 etter at en valgkommisjon med sifrene 8–7 tilkjente motkandidaten Rutherford Hayes seieren i de tre omstridte delstater hvor det forekom omfattende valgfusk.) Det er usannsynlig, men ikke utenkelig, at den situasjonen kan oppstå igjen nå i 2020: Trump trenger en markant oppgang sammenlignet med de siste meningsmålingene og en enda mer ekstrem uttelling enn i 2016 med knepne seire i en rekke viktige vippestater. Men hvis han får til det kan han vinne med et enda større mindretall av stemmene enn da – og kanskje endog med 47 prosent mot 52 prosent for Biden.

Hvor mange stemmer man får på nasjonalt nivå ved presidentvalg i USA kan altså være underordnet hvilke delstater man får dem i. For å vurdere Donald Trumps sjanse til å bli historisk som den første president til å vinne to valgseire med færre kandidater enn motkandidaten, må vi altså ta steget ned på delstatsnivå og analysere begge kandidaters muligheter til å vinne valgmenn der.

Delstatene del 1: De sikre

(Obs - klikk og dra på tabellen for å se tallene til høyre).

Gruppe 1. Delstater republikanerne sikkert vinner 2004 2008 2012 2016 Valgmenn Nebraska 3 Rep +51 Rep +39 Rep +42 Rep +54 1 Wyoming Rep +40 Rep +33 Rep +41 Rep +46 3 West Virginia Rep +13 Rep +13 Rep +27 Rep +42 5 North Dakota Rep +27 Rep +9 Rep +20 Rep +36 3 Oklahoma Rep +31 Rep +31 Rep +33 Rep +36 7 Idaho Rep +39 Rep +25 Rep +32 Rep +32 4 Kentucky Rep +20 Rep +16 Rep +23 Rep +30 8 South Dakota Rep +22 Rep +9 Rep +18 Rep +30 3 Alabama Rep +26 Rep +22 Rep1 +22 Rep +28 9 Arkansas Rep +10 Rep +20 Rep +24 Rep +27 6 Tennessee Rep +14 Rep +15 Rep +20 Rep +26 11 Nebraska Rep +33 Rep +15 Rep +21 Rep +25 2 Kansas Rep +25 Rep +15 Rep +22 Rep +21 6 Nebraska 1 Rep +27 Rep +10 Rep +16 Rep +21 1 Louisiana Rep +15 Rep +19 Rep +17 Rep +20 8 Montana Rep +21 Rep +2 Rep +14 Rep +20 3 Indiana Rep +11 Dem +1.0 Rep +10 Rep +19 11 Missouri Rep +7 Rep +0.1 Rep +9 Rep +19 10 Mississippi Rep +20 Rep +13 Rep +12 Rep +18 6 Utah Rep +46 Rep +28 Rep +48 Rep +18 6 Alaska Rep +26 Rep +22 Rep +14 Rep +15 3 South Carolina Rep +17 Rep +9 Rep +13 Rep +14 9

Dette er altså delstater som Trump vant med en margin på minst 14 prosent i 2016, da republikanerne vant med større margin enn ventet i mange av de sikre delstatene. Meningsmålinger tilsier at republikanerne også i år vil vinne alle statene på denne listen trygt, selv om marginen i mange av dem er mindre.

Indiana er den eneste av disse delstatene som republikanerne har tapt ved et av de fire siste valgene: Obama vant der med knepen margin i 2008. Indiana-guvernøren Mike Pence som visepresident ga republikanerne en betydelig fremgang der ved valget i 2016, og han vil etter alt å dømme sikre en ny seier der. Indiana er den første delstaten hvor valglokalene stenger på valgkvelden. Det vil være et godt tegn for republikanerne om den da nesten umiddelbart kan erklæres vunnet for dem, og et tilsvarende godt tegn for demokratene hvis det trekker ut med konklusjonen der. Alaska og South Carolina er trolig de to minst sikre på listen, men demokratene trenger et ytterligere løft på siste oppløpsside for å komme på skuddhold i noen av dem.

Med mindre oppslutningen skulle falle ned mot 40 prosent nasjonalt, kan republikanerne fortsatt være ganske sikre på å vinne hele 20 av de 50 delstatene (samt to av de tre valgdistriktene i Nebraska). Men siden alle disse er små eller mellomstore delstater, blir den sikre gevinsten bare 125 valgmenn.

Gruppe 2. Delstater demokratene sikkert vinner 2004 2008 2012 2016 Valgmenn District of C Dem +80 Dem +86 Dem +84 Dem +86 3 Hawaii Dem +9 Dem +45 Dem +43 Dem +32 4 California Dem +10 Dem +24 Dem+24 Dem +30 55 Massachusetts Dem +25 Dem +26 Dem +23 Dem +27 11 Maryland Dem +13 Dem +25 Dem +26 Dem +26 10 Vermont Dem +20 Dem +37 Dem +36 Dem +26 3 New York Dem +18 Dem +26 Dem +28 Dem +22 29 Illinois Dem +10,5 Dem +25 Dem +17 Dem+17 20 Rhode Island Dem +21 Dem +28 Dem +28 Dem +16 4 Washington Dem +7 Dem +17 Dem +15 Dem +16 12 Maine 1 Dem +12 Dem +23 Den +22 Dem +15 1 Connecticut Dem +10 Dem +23 Dem +17 Dem +14 7 New Jersey Dem +7 Dem +16 Dem +18 Dem +14 14 Delaware Dem +10 Dem +25 Dem +19 Dem +11 3 Oregon Dem +4 Dem +16 Dem +12 Dem +11 7 New Mexico Rep +0,7 Dem +15 Dem +10 Dem +8 5 Colorado Rep +5 Dem +9 Dem +5 Dem +5 9 Virginia Rep +8 Dem +6 Dem +5 Dem +5 13 Maine Dem +9 Dem +17 Dem +15 Dem +3 2

Colorado, New Mexico og Virginia var tre delstater George W. Bush vant både i 2000 og 2004, men som Obama vant med klar margin i 2008 og som demokratene vant ganske klart både i 2012 og 2016. Hva angår Colorado og New Mexico er en underliggende årsak til dette skiftet dels en økende urbanisering og dels en demografisk endring, i form av en økende andel latino-velgere som med stort flertall støttet demokratene. Et stort spørsmål blir i hvor stor grad disse velgerne slutter opp om Biden, som har stått klart sterkere hos afroamerikanere enn hos latinoer. Virginia var også en delstat hvor demokratene hadde en veldig stor fremgang i 2008, og oppslutningen har holdt seg relativt stabil senere. Biden har der, som i New Mexico og Colorado, ledet med en margin rundt 10–12 prosentpoeng.

Demokratene kan altså være ganske sikre på å vinne 17 delstater pluss de tre valgmennene fra District of Columbia og den ene som står på spill i Maines valgdistrikt 1. Demokratenes liste over sikre delstater er vesentlig kortere enn republikanernes, men det mer enn kompenseres av at to av de mest folkerike delstatene – California og New York – begge er sikre delstater for demokratene. Med mindre de skulle falle ned mot 40 prosent, er demokratene dermed sikret hele 212 valgmenn før vi begir oss videre til den mer spennende og utfordrende gruppen av avgjørende vippestater.

Delstatene del 2: De usikre

Gruppe 3. Vippestater som både demokratene og republikanerne kan vinne 2004 2008 2012 2016 Valgmenn Maine 2 Dem +6 Dem +12 Dem +9 Rep +10 1 Texas Rep +23 Rep +12 Rep +16 Rep +9 38 Iowa Rep +0,7 Dem +10 Dem +6 Rep +9 6 Ohio Rep +2 Dem +5 Dem +3 Rep +8 18 Georgia Rep +17 Rep +5 Rep +8 Rep +5 16 Arizona Rep +11 Rep +9 Rep +9 Rep +4 11 North Carolina Rep +12 Dem +0,3 Rep +2 Rep +4 15 Nebraska 2 Rep +22 Dem +1 Rep +7 Rep +2,2 1 Florida Rep +5 Dem +3 Dem +0.9 Rep +1,2 29 Wisconsin Dem +0,4 Dem +14 Dem +7 Rep +0,8 10 Pennsylvania Dem +2,5 Dem +10 Dem +5 Rep +0,7 20 Michigan Dem +4 Dem +16 Dem +8 Rep + 0,2 16 New Hampshire Dem +1,3 Dem +10 Dem +6 Dem +0,4 4 Nevada Rep +3 Dem +12 Dem +7 Dem +1,5 6 Minnesota Dem +4 Dem +10 Dem +8 Dem +1,5 10

Denne listen inkluderer altså 13 delstater – pluss én valgmann fra Maines valgdistrikt nummer 2 og én valgmann fra Nebraska valgdistrikt nummer 2. Totalt står 201 valgmenn på spill. Av dem må republikanerne vinne 145 for å sikre valgseieren, mens demokratene bare trenger 58 valgmenn for å sikre seg seieren.

Trumps primære strategi for gjenvalg er å vinne alle eller nesten alle de 30 delstatene han vant i 2016, men det har også for ham og republikanerne vært en offensiv målsetning å vinne noen av de mindre delstatene demokratene vant da. Granittstaten New Hampshire er en tradisjonsrik liten vippestat på grensen mellom nord og sør, hvor demokratene med 0,4 prosent hadde sin minste seiersmargin i 2016. Her har imidlertid meningsmålingene hele tiden i 2020 vist en ledelse over landsgjennomsnittet, og i oktober måned har demokratene ligget 10–11 prosentpoeng foran her. New Hampshire er en av delstatene hvor demokratene ligger an til størst fremgang fra 2016 til 2020, og ingenting tyder på spenning om utfallet der.

Minnesota, som ligger på nordgrensen mot Canada og fortsatt har 15 prosent innslag av norsk-amerikanere, er den eneste delstaten som demokratene har vunnet ved alle presidentvalg fra og med 1976. Der har imidlertid trenden utover 2000-tallet gått i republikanernes favør, og i 2016 falt seiersmarginen til demokratene helt ned til 1,5 prosentpoeng. Minnesota er en middels stor og politisk moderat delstat som på mange måter bør passe Biden godt, men demografien med nær 85 prosent hvite velgere passer Trump best. Biden har her støtte fra delstatens nå mest profilerte politiker, senatoren Amy Klobuchar. Det var en viss usikkerhet om Minnesota etter det mye omtalte drapet på George Floyd og de påfølgende opptøyene i mai–juni, men republikanernes lov og orden-linje ga i første omgang dårligere uttelling enn demokratenes balanselinje der; Biden holdt en ledelse på rundt 10 prosentpoeng i Minnesota på forsommeren. Trump hadde klart å halvere Bidens ledelse i august–september, men avstanden har økt igjen i oktober og ligger nå rundt landsgjennomsnittet på 8–9 prosentpoeng.

De seks valgmennene til casinostaten Nevada er en ettertraktet liten spillgevinst. Obama erobret delstaten i 2008 og økte marginen der i 2012, men Clintons seiersmargin falt ned på 1,5 prosentpoeng i 2016. I Nevada har det vært særlig stor usikkerhet om virkningene av korona-krisen fordi dette både er en turiststat og en av delstatene med størst ut- og innflytting. Vel 3 prosentpoeng flere demokrater enn republikanere har forhåndsstemt i Nevada, noe som tilsier at det kan bli jevnere enn de rundt 6 prosentpoeng ledelse som snittet av målingene gir Biden. Samtidig nærmer antallet velgere som har forhåndsstemt i Nevada seg nå det totale antallet som stemte i 2016 – selv om valgdeltakelsen da var over 75 prosent. Et trolig avgjørende spørsmål blir da hvem som skjuler seg bak rundt 24 prosent forhåndsstemmer fra velgere uten registrert partitilknytning, og om det er demokrater eller republikanere som her har vært mest tilbakeholdne med å avsløre sin partitilhørighet. Nevada er Trumps beste håp om gevinst blant delstatene demokratene vant i 2016, men det synes å være et ganske lite håp. Nevada har dessuten så få valgmenn at den neppe blir avgjørende uansett.

Med et lite forbehold for Nevada, tyder det meste på at demokratene kan regne med å vinne alle de 20 delstatene Clinton vant i 2016. Republikanernes oppoverbakke blir enda brattere fordi det ser veldig dårlig ut for dem i to av delstatene de vant med svært knepen margin da.

Bilstaten Michigan var hjemstaten til tidligere president Gerald Ford, som vant der under sin kamp for gjenvalg i 1976. Republikanernes kandidater vant der i alle de tre presidentvalgene på 1980-tallet, men siden vant demokratenes seks presidentvalg på rad før Trump i 2016 slo Clinton med en margin på mikroskopiske to promille. Michigan har ifølge meningsmålingene i hele 2020 vært den mest utsatte av delstatene som republikanerne vant i 2016. Biden har ledet klart på meningsmålingene i delstaten og vil få noe drahjelp fra delstatens populære kvinnelige guvernør Gretchen Whitmer. Han kan også håpe på drahjelp fra den demokratiske senatoren Gary Peters, som ser ut til å gå mot et trygt gjenvalg. Michigan blir etter alt å dømme en rutinemessig og ventet gjenerobring for demokratene ved presidentvalget i 2020. Bidens ledelse der har økt igjen i innspurten på valgkampen, og er på snittet av målinger fra de siste ukene rundt 9 prosentpoeng.

MICHIGAN: President Donald Trump på valgkampmøte i Washington i Michigan søndag. Foto: AP Photo/Evan Vucci/NTB

Trumps seier i Wisconsin var den store overraskelsen ingen eksperter så komme i 2016, selv om Trump standhaftig hadde fastholdt at han kunne vinne der. Gitt at meningsmålingene sterkt undervurderte Trump i 2016 bør man være litt ekstra forsiktig med å stole på dem i Wisconsin, selv om metodiske svakheter for lengst skal være utbedret. Både øvrige valg fra de siste årene og meningsmålingene nå tilsier imidlertid at Trump har en lang vei til å forsvare sin svært knepne seier fra 2016 her. I 2018 fikk demokratene i Wisconsin over 7,5 prosentpoeng flere stemmer enn republikanerne ved valget til Representantenes hus og nesten 10 prosentpoeng flere stemmer ved senatsvalget. Snittet på meningsmålinger fra de siste ukene viser 8–9 prosentpoeng forsprang for Biden. Trump har ikke vært foran på noen av de siste 40 meningsmålingene i Wisconsin og trenger et middels mirakel for å gjenta sensasjonen fra 2016 der. Det bedrer neppe hans sjanser at både Wisconsin og Michigan de siste par ukene har vært to av statene med størst andel nye korona-tilfeller.

Svaret på hvor mange delstater demokratene må vinne for å sikre valgseieren kan tenkes være 22 eller 24, men er mest sannsynlig 23. Hvis Biden som forventet vinner alle de 20 delstatene Clinton vant sist, samt Michigan og Wisconsin, er han oppe på 258 valgmenn og mangler bare 12 til for å være sikret de nødvendige 270. Da trenger han trolig bare å vinne én delstat.

Iowa er en mulig tredje delstat demokratene kan vinne, men med seks valgmenn er den for liten til å fungere som en alene avgjørende delstat nummer 23 for Biden og demokratene. Dette er en klassisk vippestat som allerede har svingt både frem og tilbake på 2000-tallet: Det kom først et brått skifte på 11 prosentpoeng i favør av demokratene i 2008, og så et enda bråere skifte på 15 prosentpoeng i favør av republikanerne i 2016. Demografien med rundt 90 prosent hvite velgere og mye landsbygd passer da også Trump godt. Siden republikanerne ikke hadde noen nominasjonskamp var demokratene våren 2020 langt mer aktive i Iowa, som alltid får mye oppmerksomhet på grunn av at nominasjonskampen starter der.

VIPPESTAT: Trump holdt valgkampmøte på flyplassen Dubuque i Iowa søndag. Foto: Brendan Smialowski/AFP/NTB

Iowas to klart mest profilerte politikere fra de siste tiårene er Kina-ambassadøren Terry Branstad, som i tidligere episoder var den lengst sittende guvernøren i USAs historie, og senatorveteranen Chuck Grassley. De er begge republikanere og har begge støttet Trump. Trump får i 2020 ikke drahjelpen han i 2016 fikk fra senatsvalget, hvor 83 år gamle Grassley med 24 prosentpoengs margin ble gjenvalgt for en ny seksårsperiode. Den andre, ferskere og mindre populære republikanske senatoren fra Iowa, Joni Ernst, er nå hardt presset av den demokratiske utfordreren Therese Greenfield. Meningsmålingene for presidentvalget i Iowa viste utover i oktober en stigende trend for demokratene og ga dem en bitteliten fordel – før en mye omtalt siste måling med 7 prosent forsprang for republikanerne vippet snittet over dit igjen. Over 13 prosentpoeng og 123 000 flere demokrater enn republikanere har forhåndsstemt, noe som kan love godt for demokratene, selv om det gjenstår en stor sekk på 20 prosent forhåndsstemmer uten partitilhørighet. Til sammenligning ledet demokratene med rundt 50 000 forhåndsstemmer i 2016, da Trump vant med 9 prosentpoeng. Republikanerne hadde kort sagt en stor ledelse med seg inn fra 2016 her, men er likevel under press nå.

Sørstatsgiganten Texas er definitivt stort nok til å fungere som den avgjørende delstat 23 for Biden: Han kan endog vinne med 21 delstater uten både Michigan og Wisconsin hvis han skulle dra i land de 38 valgmennene fra Texas med en knepen seier der. Det er imidlertid et svært lite sannsynlig scenario: Hvis Biden langt ut på morgenkvisten vinner Texas, har han etter alt å dømme sikret valgseieren i andre vippestater. Republikanerne har vunnet Texas ved alle presidentvalg fra og med 1980, og det har vært den mest folkerike delstaten republikanerne har vunnet ved alle valgene på 2000-tallet. Seiersmarginen var fortsatt nesten 10 prosentpoeng i 2016. Økende andel latinovelgere og økende urbanisering, kombinert med økt tilflytting fra California og andre mer liberale delstater, har imidlertid ført til økende stemmeandel for demokratene ved de siste valgene. Ved det siste senatsvalget i 2018 var republikanernes seiersmargin nede på 2,6 prosentpoeng, selv om de hadde en svært kjent kandidat i Ted Cruz. En relativt høy andel afroamerikanske velgere kan hjelpe Biden.

Det er stor spenning knyttet til et ekstremt høyt antall forhåndsstemmer uten offentliggjort partitilhørighet her: Antallet avgitte forhåndsstemmer i år har med god margin passert det totale stemmetallet fra 2016. Strenge stemmerettsregler favoriserer tross noen oppmykninger imidlertid fortsatt republikanerne, og det er et stort spørsmål om Biden har tilstrekkelig appell hos de mange latino-velgerne i Texas. Trump kan håpe på litt drahjelp fra senatsvalget, hvor den sittende republikaneren John Cornyn har en klar ledelse. Trump selv leder fortsatt på meningsmålingene i Texas, men bare med er hårfin margin på rundt 1 prosentpoeng om man ser på snittet fra de siste par ukene. Oljestaten Texas er en av flere hvor Biden kan miste stemmer i innspurten på sine kritiske uttalelser om oljenæringen, selv om miljøfokuset også kan mobilisere for ham særlig blant unge velgere.

Arizona og Georgia er i likhet med Texas to sørstater som republikanerne har vunnet ved alle valg på 2000-tallet. Bill Clinton vant Arizona da han ble gjenvalgt i 1996, mens man må tilbake til Georgias egen Jimmy Carter i 1980 for å finne en demokrat som vant der. Seiersmarginen har imidlertid også her krympet for republikanerne, og i 2016 var den nede på 5 prosent i Georgia og 4 prosent i Arizona. Begge disse statene kommer inn sent på valgnatten, og kan avhengig av tidligere avklaringer være både helt avgjørende og uten større betydning. Arizona var på valgnatten i 2016 et siste halmstrå som ikke holdt for Hillary Clinton.

Delstatens klart mest profilerte politiker fra de siste tiårene er den nå avdøde republikaneren John McCain, som imidlertid var sterkt kritisk til Donald Trump og en god venn av Joe Biden. Demokratene overrasket med en knapp seier i Arizona ved det siste senatsvalget i 2018, og ser ut til å ha et klart overtak ved senatsvalget nå. Forhåndsstemmene er omtrent på linje med meningsmålingene her og betinget godt nytt for demokratene: Vel 5 prosentpoeng flere registrerte forhåndsstemmer fra republikanerne i 2016 er nå blitt til knapt 2 prosentpoeng flere stemmer fra registrerte demokrater. Et stort spørsmål her blir hvem som kommer best ut blant rundt 25 prosent uavhengige forhåndsvelgere. Biden har ledet på meningsmålingene i Arizona hele sommeren og var på offensiven der i september, men i oktober har målingene ligget relativt stabilt med en knapp ledelse rundt 3 prosentpoeng for ham. Republikanernes nye og kontroversielle senator Martha McSally ligger lenger bak dem demokratiske utfordreren Mark Kelly på målingene før senatsvalget.

Vinneren i Arizona får 11 valgmenn. Det finnes en mulig variant med uavgjort 269–269 i valgmannskollegiet, med påfølgende avgjørelse i Representantenes hus, dersom Biden vinner Arizona som delstat 23 i tillegg til Michigan og Wisconsin. Det ser imidlertid ut til at Biden i så fall vil få den magiske valgmann nummer 270 i Nebraskas andre valgdistrikt, hvor han leder klart. Også i Maines andre valgmannsdistrikt er demokratene nå favoritter. Skulle det mot formodning likevel ende med 269–269 er det duket for videre forviklinger i Representantenes hus, hvor republikanerne mest trolig vil få støtte fra et knepent flertall av de 50 delstatsdelegasjonene.

Georgia har stemt republikansk ved alle presidentvalg fra og med 1984, men er en delstat med stor andel afroamerikanske velgere og mye krangel om strenge stemmerettsregler. Demokratenes kandidat Stacey Abrams beskyldte høylytt republikanerne i delstaten for valgfusk etter at hun i 2018 tapte guvernørvalget med en margin på 1,4 prosentpoeng. En dobbelt og ganske åpen senatsvalgkamp vil utvilsomt bidra til stor mobilisering både hos demokrater og republikanere. Hva angår presidentvalget har målingene gått fra dødt løp ved månedsskiftet september–oktober til rundt 1,5 prosentpoeng fordel Biden ved månedsskiftet oktober–november. Tall for partitilhørighet er ikke offentliggjort for forhåndsstemmene i Georgia. Antallet forhåndsstemmer er imidlertid i ferd med å passere det totale stemmetallet fra 2016. Det antas å være et godt tegn for demokratene, som tradisjonelt har slitt med å få en del av sine sympatisører her frem til stemmeurnene.

North Carolina er en tredje sørstat Trump vant knapt i 2016, og som med høy andel av afroamerikanske velgere er et godt angrepsmål for Biden i 2020. Siden det er en delstat Biden forsøker å vinne fra Trump, har han trolig størst fordel av mobiliseringen knyttet til et svært jevnt senatsvalg, hvor republikanerne også risikerer å miste et mandat. Meningsmålingene i North Carolina har vært helt jevne på forsommeren, men har i september–oktober vist en uventet og relativt stabil ledelse på 2–3 prosentpoeng for demokratene. Antall forhåndsstemmer er nesten på høyde med det totale stemmetallet fra 2016, selv om valgdeltakelsen den gang var nesten 70 prosent. Da kan det synes lovende for Biden at nesten 6 prosentpoeng flere demokrater enn republikanere har forhåndsstemt, selv om andelen partiuavhengige med 30 prosent er veldig høy.

Andelen avgitte forhåndsstemmer har økt markant i begge partier, slik at demokratenes ledelse bringer dem mye nærmere målstreken. Samtidig er imidlertid demokratenes forsprang her både målt i antall stemmer og i prosent mindre enn tilfellet var i 2016. Inntrykket av at republikanerne er under press i North Carolina styrkes av at demokraten Cal Cunningham nå har en knepen ledelse på den sittende republikaneren Thom Tillis ved senatsvalget. North Carolina kommer inn tidlig på valgnatten, og tradisjonelt med en brå stigning for republikanerne i siste del av opptellingen, men det kan bli så jevnt at resultatet trekker ut lenge.

Helt avgjørende for Trump ble i 2016 hans gode uttelling i «rustbeltestatene» Pennsylvania, Ohio, Michigan og Wisconsin, hvor han på valgdagen nådde uventet godt ut til en stor gruppe av misfornøyde hvite middelklasseklassevelgere. Demografien med høy andel hvite velgere favoriserer Trump. Biden har imidlertid så langt fremstått som en klart sterkere utfordrer enn Hillary Clinton her: Han kommer fra Pennsylvania og kjenner de andre delstatene godt blant annet fra sine valgkampoppdrag i 2008 og 2012. Et stort spørsmål blir hvor fornøyd middelklasserevelgerne er med president Trump, etter at økonomisk fremgang ble vendt til en nytt og hardere tilbakeslag i og med korona-krisen.

Ohio har gått med vinneren ved presidentvalg fra og med 1964, og var helt avgjørende senest da en seier på 2 prosentpoeng sikret gjenvalget til George W. Bush i 2004. Ingen republikansk president er noen gang blitt valgt uten å vinne Ohio, og Trump taper definitivt valget hvis han ikke vinner der. Den gode nyheten for ham og republikanerne at de har mye å gå på der: Seiersmarginen i 2016 var på hele 8 prosentpoeng, i en delstat som ved tidligere valg på 2000-tallet hadde ligget like rundt landsgjennomsnittet. Ohio er samtidig tradisjonelt en moderat delstat som bør passe Biden godt, og den nylig avgåtte guvernøren John Kasich har vært en av Trumps argeste motstandere innenfor det republikanske partiet. I 2020 har republikanerne ligget klart over landsgjennomsnittet i Ohio, men med litt mindre margin enn 2016-resultatet. Snittet fra siste måned viser et usikkert og krympende forsprang på bare rundt 1 prosentpoeng for Trump, men han har vært foran på nesten alle målingene.

OHIO: Presidentkandidat Joe Biden på valgkampmøte i Cleveland, Ohio mandag. Foto: AP/Andrew Harnik/NTB

Pennsylvania var også en tradisjonsrik delstat demokratene hadde vunnet sammenhengende med sine fem siste presidentkandidater, før Hillary Clinton kollapset i valginnspurten og tapte med 0,7 prosentpoengs margin i 2016. Mens tapene i Wisconsin og Michigan da i noen grad skyldtes at Clinton og demokratene ikke så faren i tide, kom tapet i Pennsylvania imidlertid på tross av en betydelig satsning på delstaten. Biden har nå lagt valgkamphovedkvarteret til sin gamle hjemstat Pennsylvania, og det vil være både et stort prestisjenederlag og et potensielt fatalt tap av valgmenn hvis han ikke kan gjenerobre den delstaten.

Biden har ledet klart på snittet av meningsmålinger i Pennsylvania gjennom de siste fem månedene, men Trump har ligget over landsgjennomsnittet her og fått et lite løft de siste ukene. Avstanden mellom kandidatene anslås nå til rundt 5 prosentpoeng. Her tyder imidlertid forhåndsstemmene på at demokratene ligger klart best an med mobiliseringen: I en stat hvor Trump fikk like under tre millioner stemmer da han vant i 2016, var det to dager før valgdagen nesten 1 600 000 registrerte demokrater som hadde stemt – mot bare vel 550 000 registrerte republikanere. Republikanerne er dermed åpenbart avhengige av svært god mobilisering på valgdagen for å kunne vinne i Pennsylvania. Det er godt nytt for republikanerne at smitteøkningen i Pennsylvania den siste uken ligger under mange andre delstater, men likevel et godt tegn for demokratene at de er på offensiven i Ohio og flere andre nabostater.

Sist, men slett ikke minst viktig: Selv om Trumps seier med 1,2 prosent i Florida 2016 til slutt ikke ble direkte avgjørende, har den mest folkerike av de viktigste vippestatene også vært den aller viktigste på 2010-tallet. Det store valgdramaet som med 537 stemmers margin sikret Bush junior presidentvervet i 2000, innledet en nærmest thrilleraktig rekke av valg der. Bush vant med udiskutabel margin for republikanerne i 2004 og Obama med udiskutabel margin i 2008, før det var tilbake på fintelling både da Obama forsvarte Florida i 2012 og da Trump snappet den tilbake i 2016. Krangel om opptellingsregler og stemmerettsregler er i likhet med kontrolltellinger blitt en valgtradisjon i Florida, hvor den sterkt omstridte republikanske guvernøren Rick Scott gjennomførte kontroversielle innstramninger av stemmerettsreglene på 2010-tallet. Temperaturen i delstaten ble ikke lavere da den samme Scott i 2018 vant senatsvalget i Florida med 0,1 prosentpoengs margin. Republikanerne vant samtidig med 0,4 prosentpoeng i en også godt opphetet kamp om valget av Scotts etterfølger som guvernør.

Florida ligger på sørspissen av USA og har en særpreget politisk geografi hvor den nordligste delen av delstaten er konservativ på linje med øvrige delstater i det dype sør, mens den sørligste delen fra sin posisjon sør for de øvrige sørstatene fremstår som langt mer liberal. Et stort innslag av eksilkubanere blant latino-velgere og stor avhengighet av turistnæringen gjør situasjonen i Florida særlig uforutsigbar og komplisert i korona-året 2020. President Trump har feriestedet sitt i Florida, tilbringer mye tid der, og valgte høyt bevisst å endre hjemstat til Florida for å representere den ved presidentvalget i 2020. I 2020 er det ikke senatsvalg i Florida. Trump får dermed ikke drahjelpen han for fire år siden fikk av sin nominasjonsrival Marco Rubio, som da ble gjenvalgt med 8 prosentpoengs margin. Snittet av målingene i Florida har hele tiden vist flertall for Biden, men her er det betydelig sprik mellom målingene og Bidens ledelse på snittet av målingene har i løpet av valgkampens siste uke krympet til under 2 prosentpoeng. Antallet forhåndsstemmer nærmer seg også i Florida det totale stemmetallet fra 2016, og at overvekten av demokrater blant forhåndsstemmerne har krympet til vel 1 prosentpoeng tilsier også et svært jevnt løp.

Det kan være oppløftende for demokratene at meningsmålerne med høy troverdighet her gir dem noe større ledelse, men samtidig har også de mest anerkjente meningsmålerne i Florida ofte undervurdert republikanerne litt.

Florida er trolig den første av vippestatene som blir avgjort på valgnatten. Valget går dermed direkte på en matchball for Biden: Trump har i 2020 ingen realistiske muligheter til å vinne valget hvis han taper kampen om de 29 valgmennene i Florida. Biden har flere andre gode vinstplaner for han skaffe seg den nødvendige delstat nummer 23 hvis han taper Florida: Pennsylvania fortoner seg ut fra meningsmålinger og forhåndsstemmer i så fall som den beste sjansen, fulgt av Arizona og North Carolina. Taper Biden midt på valgnatten i Florida og North Carolina, blir det sett fra demokratenes perspektiv i beste fall en senere og langt mindre overbevisende avklaring – og i verste fall en ny valgthriller som også kan ende med et sensasjonelt gjenvalg av Trump.

Eksperttips for utfallet i alle 50 delstater

Etter denne gjennomgangen (som delvis er basert på avslutningsdelen av min bok «Trump, Biden og slaget om USA»), gjenstår bare det vanskeligste: Å konkludere om hvilke delstater henholdsvis demokratene og republikanerne vil vinne ved årets valg.

Tidligere har jeg på mine offentliggjorte tips truffet på 46 av 50 delstater i 2008, 48 i 2012 og 46 i 2016. Alle de til sammen seks delstatene jeg bommet på i 2008 og 2012 var delstater demokratene vant, mens alle de fire jeg bommet på i 2016 var delstater republikanerne vant (med en margin fra 0,2 til 1,2 prosentpoeng).

Mine tips for alle de 50 delstatene i 2020 følger i tabellen under – sammen med tipsene til sju venner og kolleger med stor kompetanse på temaene valg og USA.

(Obs - hold og dra i tabellen for å se tallene til høyre)

Forkortelser på navn i tabellen HOL = Hans Olav Lahlum, historiker og TV 2-kommentator, forfatter av bøkene «Presidentene. Fra George W. Bush til Barack Obama» (2008, 2012 og 2016) og «Trump, Biden og slaget om USA» (2020). STM = Svein Tore Marthinsen, statsviter og valganalytiker, redaktør for ukebrevet Svein Tores analyse og bloggen http://sveintoremarthinsen.blogspot.com TS = Thor Steinhovden, statsviter, kommunikasjonsdirektør og TV 2-kommentator, forfatter av boken «Det amerikanske marerittet. Hvordan USA ble et splittet land» (2018). ATF = Are Tågvold Flaten, statsviter, redaktør for AmerikanskPolitikk.no og TV 2-kommentator, forfatter av boken «Sirkuset. Clinton, Trump og tidenes valgkamp» (2017). HØH = Henrik Østensen Heldahl, statsviter, politisk journalist i Nationen, kommentator for AmerikanskPolitikk.no og TV 2. JAS = Jan Arild Snoen, kommentator Minerva og TV 2, spaltist Aftenposten, forfatter av boken «Trump-sjokket» (2020). VA = Vårin Alme, statsviter og kommentator for AmerikanskPolitikk.no. EB = Eirik Bergesen, statsviter og TV 2-kommentator.

Eksperttips for utfallet i alle 50 delstater ved presidentvalget 2020: Valgmenn HOL STM TS ATF HØH JAS VA EB Alabama 9 R R R R R R R R Alaska 3 R R R R R R R R Arizona 11 D D R D D D D D Arkansas 6 R R R R R R R R California 55 D D D D D D D D Colorado 9 D D D D D D D D Connecticut 7 D D D D D D D D Delaware 3 D D D D D D D D Florida 29 R R R D D D D R Georgia 16 D R D D D D R D Hawaii 4 D D D D D D D D Idaho 4 R R R R R R R R Illinois 20 D D D D D D D D Indiana 11 R R R R R R R R Iowa 6 D R R R R R R R Kansas 6 R R R R R R R R Kentucky 8 R R R R R R R R Louisiana 8 R R R R R R R R Maine 2 D D D D D D D D Maryland 10 D D D D D D D D Massachusetts 11 D D D D D D D D Michigan 16 D D D D D D D D Minnesota 10 D D D D D D D D Missouri 10 R R R R R R R R Mississippi 6 R R R R R R R R Montana 3 R R R R R R R R Nebraska 2 R R R R R R R R Nevada 6 D D D D D D D D New Hampshire 4 D D D D D D D D New Jersey 14 D D D D D D D D New Mexico 5 D D D D D D D D New York 29 D D D D D D D D North Carolina 15 D R R D D D D D North Dakota 3 R R R R R R R R Ohio 18 R R R R D D D R Oklahoma 7 R R R R R R R R Oregon 7 D D D D D D D D Pennsylvania 20 D D D D D D D D Rhode Island 4 D D D D D D D D South Carolina 9 R R R R R R R R South Dakota 3 R R R R R R R R Tennessee 11 R R R R R R R R Texas 38 R R R R R R R R Utah 6 R R R R R R R R Virginia 13 D D D D D D D D Vermont 3 D D D D D D D D Washington 12 D D D D D D D D West Virginia 5 R R R R R R R R Wisconsin 10 D D D D D D D D Wyoming 3 R R R R R R R R D. C. 3 D D D D D D D D Maine 1 1 D D D D D D D D Maine 2 1 D R R D D D D D Nebraska 1 1 R R R R R R R R Nebraska 2 1 D D D D D D D D Nebraska 3 1 R R R R R R R R

Alle de åtte eksperttipsene tilsier altså her en valgseier for Joe Biden, men med betydelig variasjon på listen over hvilke stater han vinner og størrelsen på seieren. Mens Jan Arild Snoens tips dersom de går inn vil gi Biden en utklassingsseier med 369 valgmenn, har Svein Tore Marthinsen regnet seg frem til en ganske knepen seier med 291.

På spørsmålet om hvilke delstater de er mest i tvil om i år, er ekspertenes svar som følger:

Svein Tore Marthinsen: «North Carolina. Er på nippet til også å gi Biden den. Grublet også over Florida og Arizona.»

Thor Steinhovden: «Pennsylvania, Florida, Arizona og kanskje Texas, faktisk.»

Are Tågvold Flaten: «Jeg er mest usikker på utfallet i Georgia, Florida, North Carolina og Ohio.»

Henrik Østensen Heldahl: «Ohio ødela hele søndagen min. Jeg grublet og debatterte med meg selv hele dagen, men landet til slutt på Biden. Georgia til Biden var også med liten magin.»

Jan Arild Snoen: «Ohio, etterfulgt av Georgia.»

Vårin Alme: «De jeg er veldig usikker på er Florida, Pennsylvania, North Carolina og Ohio. Særlig er jeg spent på Ohio. Går for en litt vågal variant og spår alle til Biden.»

Eirik Bergesen: «Aller mest i tvil om Florida. Tror ikke Texas vipper til slutt, selv om den plutselig er i spill.»

Hans Olav Lahlum: «Florida er alltid vanskeligst for meg. Jeg har skiftet mening frem og tilbake om utfallet der ved de tre siste valgene – og til slutt valgt feil alle tre gangene. I år er jeg ellers mest usikker på utfallet i Georgia, Iowa og North Carolina.»

Hans Olav Lahlum. Foto: TV 2

Nesten alle de deltakende ekspertene dukker opp i sendingene til TV 2 før, under og/eller etter en antatt svært interessant valgnatt mellom tirsdag 3. og onsdag 4. november.

Vi ser frem til å dekke et historisk viktig og spennende valg da, og håper i mellomtiden at denne artikkelen har gitt flest mulig av leserne svar på de fleste spørsmål om forutsetningene før valglokalene stenger i USA.

