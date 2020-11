Norske styrker deltok i aksjonen etter universitetsangrep i Kabul

Terrorgruppen IS tar på seg skylden for angrepet, melder nyhetsbyrået AFP.

Norske spesialsoldater var med på å slå tilbake angrepet på universitetet i Afghanistans hovedstad Kabul mandag.

Det opplyser pressevakt ved Forsvarets operative hovedkvarter Jørn Hammarbeck til NRK. Ingen av de norske soldatene skal ha blitt skadet.

Minst 19 personer, mange av dem studenter, er drept og 22 såret etter at væpnede menn stormet universitetet, ifølge myndighetene. Angrepet varte i flere timer.

Taliban opplyser at de ikke står bak. Den ytterliggående islamistgruppen IS har tidligere angrepet en rekke utdanningsinstitusjoner i Afghanistan. Mandag kveld opplyser et talerør for IS at de står bak angrepet, melder nyhetsbyrået AFP.

Angrepet varte i flere timer, ifølge innenriksdepartementet.

Tre væpnede menn

Det var i morgentimene mandag at væpnene menn tok seg inn på campus. Øyenvitner forteller om eksplosjoner og skyting inne på området. Store politi- og sikkerhetsstyrker var raskt på stedet.

Ifølge innenriksdepartementet var det tre væpnede menn som sto bak angrepet, hvorav alle tre nå er døde, ifølge en talsmann.

Flyktet

– Fiender av Afghanistan, fiender av utdanning har tatt seg inn på universitetet i Kabul, sa talsmann Tariq Arian tidligere mandag.

Bilder i sosiale medier viser studenter som flyktet i panikk fra universitetsområdet mens området ble evakuert.