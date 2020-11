Smitteutbrudd i Trondheim – kaller inn til krisemøte

Trondheim kommune skal tirsdag morgen holde krisemøte for å vurdere nye koronatiltak. Kommunedirektør Morten Wolden forteller hva som er byens største utfordring nå.

I løpet av lørdag og søndag testet 24 nye personer positivt for koronaviruset i Trondheim. Det opplyste kommunen i en pressemelding mandag.

Fem av de ni som ble registrert smittet på lørdag er personer i tenårene. En elev ved Sverresbord ungdomsskole har testet positivt, og klassen er satt i karantene. Flere studenter har blitt smittet etter besøk fra Oslo.

Fem av de femten som ble registrert smittet på søndag ble smittet i utlandet.

«Det er fortsatt mange utenlandske arbeidstakere som tester positivt, særlig fra Polen», skriver kommunen.

Kriseledelsen i Trondheim møtes tirsdag for å diskutere smitteutviklingen i byen. Søndagens smittetall er det høyeste antallet daglige smittetilfeller siden slutten av mars. Kun én gang tidligere har antallet daglige tilfeller overskredet 15. Det var da 19 personer testet positivt for koronaviruset 24. mars.

– Den store utfordringen nå

Som følge av den økte smitten skal kriseledelsen i Trondheim møtes oftere fremover.

– Vi har hatt en vekst i smitten gjennom helgen med 38 nye smittede, og det er ganske høyt i Trondheim. Vi opplever ikke situasjonen som dramatisk, men vi er urolig for at veksten skal øke, sier Trondheims kommunedirektør Morten Wolden til TV 2.

Han sier de aller fleste tilfellene kan spores til konkrete personer.

– Det er først når vi får mange med ukjent smittevei, at vi virkelig blir bekymret.

Kommunedirektøren forteller at byen hadde en bølge med nye koronatilfeller etter at smitten spredte seg fra en frisørsalong og noen utesteder.

– Denne bølgen er på vei ned. Det vi ser er at smitte fra utenlandske arbeidstakere er den store utfordringen akkurat nå. De kommer fra røde land og har med seg smitte. Vi må gjøre en jobb sammen med næringslivet slik at arbeidsgivere blir enda mer bevisste, sier Wolden.

Krisemøte

Tirsdag morgen møtes kriseledelsen i Trondheim kommune. Der skal de drøfte om det er nødvendig å innføre ytterligere tiltak mot koronaviruset.

– Vi må se på hva vi kan gjøre for å redusere antall nærkontakter og sørge for at vi holder avstand. Blant annet er det en utfordring med mange mennesker på bussene i rushtiden. Vi snakker med både næringslivet og NTNU om hva som kan gjøres, sier Wolden.

Han mener folk må bli enda flinkere til å følge de grunnleggende smittevernrådene.

– Det virker som det er en koronatretthet blant deler av befolkningen. Jeg opplever at vi ikke har nok fokus i situasjoner som på bussen eller i butikken. Jeg tror det er viktig at vi som myndigheter blir tydelige på at vi kommer til å få en uønsket utvikling inn mot jul dersom folk ikke skjerper seg, sier Wolden.

Smitte i Steinkjer

Etter fem nye koronatilfeller i Steinkjer i helga setter kommunen inn flere tiltak mot smitten. Blant annet er det innført besøksstopp på sykehjem.

I tillegg er alle organiserte fritidsaktiviteter avlyst, og undervisning i kulturskolen gjennomføres nå digitalt. Skolen har avlyst alle fysiske møter og foreldremøter.

– Smitten vi har nå, kommer ikke fra Trondheim, men fra utenlandsk arbeidskraft, sier kommuneoverlege Sunniva Rognerud i Steinkjer til NRK.

Kommunen er i dialog med selskaper som har mange utenlandske arbeidere, og det jobbes med smittesporing.

– Først onsdag vil vi få svar på om dette er en smitte som eskalerer, eller om det er en smitte vi har kontroll på, sier Rognerud.

(©NTB / TV 2)