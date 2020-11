Atalanta-legende mener det er på tide å ta gamleklubben på alvor

Se Atalanta-Liverpool tirsdag fra 20.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport !

Atalantas uforventede Askeladden-reise mot toppen av europeisk fotball fortsetter med uforminsket styrke, og tirsdag kan nye kapitler skrives inn i klubbhistorie.

Når Liverpool står på motsatt banehalvdel på Stadio Atleti Azzurri d'Italia, kan nemlig deres største skalp i europeisk sammenheng noensinne bli et faktum.

Det vil være enormt for klubben, men skal vi tro en av dem som kjenner dem bedre enn noen andre i Skandinavia, er det ikke så enkelt at man bare kan utnytte seg av et skadepreget Liverpool og spasere seg til tre poeng på eget gress.

– Det er vel egentlig ingen som tror det, men kan man plukke litt poeng fra Liverpool på noe vis, så vil det være gull verdt for å kunne kapre andreplassen i gruppen. Ajax skal møte Liverpool på Anfield på et tidspunkt der de kan være kvalifisert allerede. Men får Atalanta ett poeng fra disse to neste kampene, så er det bra, sier Glenn Strömberg til TV 2.

Spår at de steller i stand problemer mot Liverpool

Den tidligere svenske stjernespilleren spilte for nettopp Atalanta mellom 1984 og 1992, og er også blitt boende i Bergamo i ettertid. I dag jobber han som fotballekspert for svensk TV, både med Champions League og Premier League, og dekker blant annet Liverpool tett i sin jobb.

TV-PROFIL: Glenn Strömberg jobber i dag som TV-ekspert i vårt naboland. Her i forbundelse med VM-kvartfinalen mot England sommeren 2018. Foto: Petter Arvidson /Bildbyrån

– Selv om ingen kanskje tror man kan slå dem, så kommer de sikkert til å stelle i stand problemer og score mål. Det handler nok mer om de klarer å stå imot når de mangler fire såpass sentrale posisjoner i laget, sier 60-åringen.

For selv om både Virgil van Dijk og Fabinho er store mangler for gjestene tirsdag, står det faktisk verre til i vertenes rekker.

– Atalanta har klart større problemer, og mye mer skader. De må trolig spille uten begge sine vingbacker, Hateboer og Goosens, og de som har erstattet dem har ikke vært gode nok. Den nye midtstopperen Cristian Romero, en rask og tøff, men polert stopper fra Juventus, er også skadet. Og så er midtbanemotoren de Roon også borte, så med så mange skadede spillere er det litt tøft. Det er uvanlig, spesielt å miste begge kantene som har vært så viktige både fremover og bakover, forklarer Strömberg.

– Helt reelt at Liverpool er tydelig svekket

En sentral del av Gian Piero Gasperinis spill har vært nettopp å involvere nederlandske Hans Hateboer og tyske Robin Gosens i det offensive spillet, og det aspektet vil trolig bli veldig merkbart i tirsdagens batalje.

Fakta: Glenn Strömberg Født: 5. januar 1960 i Göteborg (60 år)

Høyde: 190 cm

Posisjon: Midtbane

Karriere:

1976–1983: IFK Göteborg, 91 (7)

1983–1984: Benfica 32( 10)

1984-1992: Atalanta 219 (18)

Totalt: 342 (35)



Landskamper : 52 (7)



Meritter: IFK Göteborg: Allsvenskan, 1982

UEFA-cupen, 1981/82

Svenske cuoen: 1979, 1982, 1983 Benfica: Primeira Liga, 1982/83, 93/84

Iberiske Cupen, 1983 Atalanta: 2. plass i Coppa Italia, 1986/87 Individuelt: Guldbollen, årets spiller i svensk fotball, 1985

Innlemmet i svensk fotballs "Hall of fame", 2019

Med i VM-troppen i 1990

– Jeg vet ikke hvordan de stiller opp laget i morgen, for det er mange spørsmål her. De kan sette inn den nye Johan Mojica (på lån fra Girona, journ.anm.) på venstresiden, og Fabio Depaoli på høyre, men han var reserve i Sampdoria. De er vingbacker, men uprøvde på dette nivået, sier eks-Atalanta-profilen.

Han er imidlertid klokkeklar på at Liverpool også har merket savnet av sin ledestjerne i de bakre rekker.

– Jeg har sett dem i noen kamper nå uten van Dijk, og det er klart at det er en reell svekkelse av laget. Ikke bare fotball- og kvalitetsmessig som spiller, men også i form av karisma. Han er en ledertype, en som man merker at er på banen, og nå når Fabinho også er borte så er det helt reelt at Liverpool er tydelig svekket, sier svensken.

Var selv med på laget som spilte semifinaler i Europa

Strömberg spilte selv på Atalanta-laget som i klubbhistorisk målestokk har begeistret aller mest i europeiske cupturneringer frem til de siste par årene, da han var en sentral del av mannskapet som tok seg til semifinale i cupvinnercupen i 1987/88. Midtbanestrategen scoret sågar ledermålet i bortekampen, som de tapte 1-2.

BARE NESTEN: Media kom tett på Strömberg etter oppgjørene mot Mechelen i 1988. I denne kampen i Belgia scoret svensken Atalantas mål i et 1-2-tap. Foto: Bildbyrån

– Det er fantastiske minner. Vi ledet 1-0 hjemme og var kun ett mål unna helt til det var ti minutter igjen av den andre kampen mot Mechelen. Det er en av de kampene jeg husker aller best. Det var stort å gå så langt, med et lag som var i Serie B på den tiden, sier Strömberg.

At gamleklubben nå, over 30 år senere, igjen hevder seg på den europeiske scenen - og attpåtil i selveste Champions League - hadde den gamle midtbanestjernen i realiteten aldri trodd

– Jeg synes faktisk det er dags at man tar dem litt på alvor nå. De var i Europaligaen for to år siden, og uheldige da de røk ut mot Dortmund, og i kvartfinalen i Champions League forrige sesong etter å ha tapt de tre første kampene i gruppespillet. Men de kom tilbake. Og nå har de kommet tilbake etter 0-2 mot Ajax forrige uke og fått med et viktig poeng der. De fortjener å være der. Jeg merker at det snakkes litt mer om Atalanta overalt nå, og det er kjempekult. Folk har fått opp øynene for dem, sier svensken.

Les også: Mina Finstad Berg i fjor høst: – Italias askeladder

Skryter av klubbdriften

Nå har han sluttet å la seg overraske over at forrige sesongs Serie A-treer har bitt seg fast i det europeiske selskap, og trekker blant annet frem klubbdriften som et vesentlig poeng.

– De gjør alle ting på riktig måte i klubben. De har fremdeles en god ungdomsvirksomhet, men også et veldig, veldig bra speidernettverk. Ser man på laget, så er det ikke så veldig mange italienere, men de har vært veldig bra på å finne gode spillere ute i Europa. Så får man brukt dem i Europaligaen og Champions League, og skaper større verdi. Så både økonomisk, sportslig og rent teknisk rundt laget så gjøres det mye veldig, veldig bra, sier Strömberg.

