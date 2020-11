Velgerne fortjener å få vite om Vedum vil bli statsminister

Etter en måned med sterkt fokus på om Trygve Slagsvold Vedum sikter seg inn på statsministerjobben etter neste valg eller ikke, flokker velgerne seg om Senterpartiet. Og det selv om Vedum nekter å svare på om han kan tenke seg å bli statsminister.

Hvis vi legger til grunn at det største partiet i en flertalls-koalisjon skal ha statsministeren, er det nå dødt løp på rødgrønn side. Med Sp på 19,8 prosent og Ap på 20,5 prosent er forskjellen godt innenfor feilmarginene. Sp kan sånn sett være større enn Ap akkurat nå.

Det er forståelig at Sp-lederen nøler. Statsminister-spøkelset har ødelagt for partiet tidligere. Før valget i 1997 trakk partileder Anne Enger (daværende Lahnstein) seg som statsministerkandidat, i et forsøk på å redde oppslutningen til partiet. Målingene var brutale. Folket ville ikke ha den suverene Nei-dronninga fra EU-kampen som statsminister. Sp gikk heller til valg på den mer joviale, men noe mer grå og kjedelige, Johan J. Jakobsen som statsministerkandidat. Det var heller ingen suksess. Sp ble mer enn halvert. KrF ble størst av sentrumspartiene og Kjell Magne Bondevik (KrF) ble statsminister. En del av forklaringen på valgnederlaget ble nettopp statsministerspørsmålet.

Sp er nok veldig fornøyde med at de har løftet seg til historiske nivåer, men de er nok ikke like komfortabel med at Ap gjør det tilsvarende dårlig, kun ti måneder før valget neste år. For det vekker liv i partiets statsministerspøkelse.

Hvis styrkeforholdet mellom Ap og Sp vedvarer fortjener velgerne å vite hvem som er statsministerkandidat(er) på rødgrønn side. Uten klare svar, vil spørsmålet overskygge stadig mer av valgkampstrategien til begge partiene gjennom vinteren.

I 2005 gikk Sp og de andre rødgrønne til valg med Aps Jens Stoltenberg som felles statsministerkandidat, men da var både Sp og SV sjanseløst langt unna Aps oppslutning.

Men slik målingene er nå, vil det være ulikt Sp å gå til valg på Støre som felles rødgrønn statsministerkandidat og dermed gi fra seg et knallsterkt forhandlingskort etter valget. Sp har dessuten alltid søkt gjennomslag gjennom posisjoner. Lokalt har ordførervervet vært ensbetydende med politisk gjennomslag for maktpartiet Senterpartiet. Det vil se rart ut om de ikke sikter seg inn på landets mektigste posisjon, hvis det er innenfor rekkevidde.

Men det er ikke uten risiko å erklære seg selv som statsministerkandidat heller. Hvis Vedum skal møte Erna Solberg til statsminister-dueller utover våren, vil han bli utfordret på en helt annen måte enn i dag. I en duell om hvem som er mest statsministeraktig og egnet til å lede hele landet, er det ikke like lett å flire bort vanskelige spørsmål. Det vil kunne forkludre Sps suksessrike strategi og suksessoppskrift, bare måneder før valget.

Det kan hende at Sp har prikket inn formtoppen litt for tidlig.

Her er et lite dypdykk i bakgrunnstallene til Kantars novembermåling gjort på oppdrag for TV 2: