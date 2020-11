Love Island-Nora raser mot ryktene: – Det har gått for langt

«Det er utrolig sårende at venner og følgere kontakter meg for å spørre om det går bra med meg», skriver Haukland på sin Instagram mandag.

«Love Island»-vinneren har i det siste vært utsatt for rykter på den anonyme applikasjonen Jodel.

– Det er veldig usmakelig at folk skriver slike rykter som kommer fra ingensteds, det har rett og slett gått for langt, forteller Haukland til God kveld Norge.

Nora Haukland (22) og Johannes Klemp (27) vant Love Island 2020 i Buenos Aires, Argentina. Foto: Birgitte Thorshaug Kristiansen / TV 2

Rykter om utroskap

23-åringen vant realityprogramet på TV 2 sammen med Johannes Klemp (27). Paret har forblitt kjærester etter innspillingen og er for tiden samboere i Oslo.

Ifølge Haukland har det siden deltakelsen på Love Island florert litt rykter her og der, men det skal ha tatt seg opp i det siste etter Klemp fjernet alle bildene på sin Instagram-profil.

«Det har blitt skrevet nok ganger på Jodel at det er slutt mellom meg og Johannes. At jeg har vært utro, og at det er grunnen til at han slettet bildene sine på Instagram», skriver hun videre i innlegget.

Til God kveld Norge forteller Haukland at dette ryktet ikke er sant.

– Johannes valgte å arkivere alt på Instagram fordi han er usikker på om han vil ha det, og det skjønner jeg godt, forteller hun.

Blir ringt opp

23-åringen gjør for tiden karriere på sin Instagram med diverse kommersielle samarbeid og studerer samtidig forretningsjus på BI. Klemp er selv juss-student.

Haukland forteller at det sårer mest når familie og venner blir nødt til å ringe henne for å fortelle om ryktene.

– Det verste er når folk ringer deg og sier du har vært utro, det er helt jævlig. Jeg har ikke Jodel selv, så jeg får meldinger eller telefoner om det som står, forteller hun.

Ber om mer nettvett

Den tidligere Love Island-vinneren forteller at det er ubehagelig å måtte fortelle kjæresten sin at det går rykter om utroskap når det ikke er sant.

– Vi stoler på hverandre så han har aldri hatt noen tvil, men det er bare sårende at det kommer frem også må jeg fortelle det. Det er en klein samtale, forteller hun.

23-åringen er lei av ryktene, og mener nok er nok.

– Jeg er bare litt offentlig og får gjennomgå veldig mye, jeg kan ikke se for meg hva de mer kjente profilene i Norge får slengt mot seg. Det er mange som skulle lært seg nettvett, for det virker virkelig ikke som folk har det, understreker hun.