Han er USAs nye president – dette er Joe Biden

Joe Biden er 77 år gammel. Hans fulle navn er Joseph Robinette Biden, og han ble født i Scranton i Pennsylvania.

Bidens far var bilselger, og da han var ti år gammel flyttet familien fra Scranton til Wilmington, Delaware, på grunn av farens jobb.

Biden utdannet seg til jurist, men gikk tidlig inn i politikken.

Allerede som 29-åring valgt til amerikansk senator. Innen han skulle bli tatt i ed, hadde han fylt 30, aldersgrensen for å bli senator.

Deretter ble Biden gjenvalgt seks ganger, senest i 2008.

NYVALGT: Her er Joe Biden nettopp valgt som senator for første gang. Det er også kort tid siden kona og datteren døde i en trafikkulykke. Bildet er tatt i desember 1972. Foto: Henry Griffin / AP / NTB

Forsøk på å bli president

Biden forsøkte i 1988 å bli Demokratens presidentkandidat, men avbrøt under nominasjonsvalgkampen.

ED: Her tar Biden sin ed før han blir sentor i januar 1973. Fire år gamle Beau Biden leker i forgrunnen. Foto: AP / NTB

Han vurderte også å stille i 2004, men gjorde ikke dette.

I 2008 stilte han igjen, men trakk seg 3. januar 2008 etter dårlige resultater under nominasjonsvalgene i Iowa.

I stedet ble han utnevnt til Barack Obamas visepresident da han inntok det ovale kontor, og satt i denne stillingen i hele Obamas presidentperiode fra 2009-2017.



25. april 2019 kunngjorde han at han stilte som presidentkandidat i 2020. Han ble offisielt nominert som demokratenes presidentkandidat i august, og valgte Kamala Harris, senator i California, som visepresidentkandidat.

Tragisk familiehistorie

Joe Bidens liv har i stor grad vært preget av tragiske hendelser i familien. Han har gjennom hele livet prioritert familie høyt, og vært tydelig på at de er viktige for ham.

SØNNER: Her er Joe Biden fotografert med sine to sønner, Hunter og Beau, i 1972. Foto: AP / NTB

Hans første kone, Nelia, og deres yngste barn, datteren Naomi på ett år, omkom i en trafikkulykke i 1972.

Begge sønnene, Joseph «Beau» Biden og Robert Hunter Biden ble hardt skadd i samme ulykke.

I 1977 giftet Biden seg på nytt, med Jill Tracy Jacobs. De to fikk datteren Ashley Biden sammen.

I mai 2015 ble familien rammet av enda et sjokk, da sønnen Joseph «Beau» Biden døde av hjernekreft, 46 år gammel.

Covid-19

Den tydeligste forskjellen mellom valgkampen til Joe Biden og Donald Trump, har først og fremst vært gjennomføringen av valgkamparrangementene.

Mens Donald Trump har samlet tusenvis av mennesker, ofte uten munnbind, har Biden kjørt en rekke «drive-in»-arrangementer, der folk har sittet i hver sin bil.

Joe Biden har i valgkampen sin flagget flere saker som er viktig for ham.

MUNNBIND: Joe Biden tar av seg et munnbind i Philadelphia, Pennsylvania, under et valgkampmøte 1. november. Foto: Jim Watson / AFP / NTB

Et viktig spørsmål som i stor grad splitter den amerikanske befolkningen, er hvordan pandemien skal håndteres.

Biden er tydelig på at strategien mot covid-19 må være å støtte de som har mistet inntektsgrunnlaget under pandemien, og å åpne skoler og bedrifter på en trygg måte.

DRIVE-IN: Joe Biden holder et drive-in-arrangement i Coconut Creek, Florida i slutten av oktober. Foto: Brian Snyder / Reuters / NTB

Biden lover at han og visepresident Harris vil lytte til vitenskapelige råd, sørge for at de avgjørelsene som tas blir tatt på bakgrunn av helsemyndighetenes råd, og å gjenopprette tilliten folket har til myndighetene.

Biden har også en omfattende plan for hvordan USA skal opprette millioner av arbeidsplasser i tiden som kommer, for å få bygge en økonomi i USA som han beskriver som bedre for alle.

Biden er også opptatt av å videreføre Obamacare, en ordning som sikrer millioner av amerikanere helseforsikring. Denne ordningen har Donald Trump forsøkt å avskaffe.

Sådde tvil om helsen

Donald Trump har gjennom hele valgkampen sådd tvil rundt Bidens helse.

Trump, som selv er 74 år gammel, stilt spørsmålstegn ved hvorvidt 77-åringen vil klare jobben som president.

Ved flere anledninger har han også sagt at Biden har virket dement, og at han ikke har klart å finne ordene ved flere anledninger.

Det er ikke påvist noen helsemessige problemer hos Biden som skulle tilsi at han ikke kan fungere som president.