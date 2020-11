Fem lag kjemper om to plasser

Fact Revolution og 777 Esports møtes i mandagens hovedkamp i Telialigaen Counter-Strike. Begge lag bør vinne for å sikre sluttspill.

Mandag kveld avgjøres seriespillet i Telialigaen Counter Strike og kvelden vil by på flere storoppgjør. Allerede har Apeks og Oilers sikret seg to av fire sluttspillplasser, mens hele fem lag har mulighet til å stikke av med de to resterende plassene.

Slik spilles siste runde av Telialigaen Counter Strike Hovedkamp kl. 20:30

777 Esports - Fact Revolution



Kl. 21.00

Stabæk Momentum - Domino esport

Foxed Gaming- Apeks

Nordavind DNB - Oilers esport Celestial Gaming - Bifrost

Både Bifrost, Foxed, 777, Fact og Nordavind har mulighet. Noen av lagene har alt i egne hender, mens andre er avhengig av gode resultater i andre kamper.

Hovedkampen på TV 2 Sumo mandag kveld spilles mellom to av disse fem lagene, nemlig Fact og 777.

Snorre «Fletch» Granerud i 777 sier at de ikke tenker så mye på de andre lagene denne runden.

– Vi tenker at vi må vinne og vi skal gjøre vårt beste for å få til det, enkelt og greit, sier han.

– Litt nerver er det vel naturlig at det blir

777 har fortsatt en relativt ny spiller inne i laget, og har derfor fokusert mye på å la han bli godt kjent med resten av laget.

– Inngangen til kampen har gått til å få spilt så mye vi kan med «tomzey». Det har vært et stort fokus å få et bra kartutvalg, så vi er komfortable på de fleste kart. Vi har også hatt en del fokus på å bli bedre på å kommunisere, løse situasjoner, bedre lagspill og så videre, forteller Granerud.

Snorre «Fletch» Granerud og 777 er klare for kamp mot Fact. Foto: Michael Ray Vera Cruz Angeles/Akam1k3

777-spilleren begynner å bli en rutinert kar i Telialigaen-sammenheng, men legger ikke skjul på at nervene kan fort komme mandag.

– Litt nerver er det vel naturlig at det blir, men det er jo veldig individuelt hvordan folk reagerer. Jeg er ikke noe spesielt nervøs selv, men spennende blir det jo, sier han.

Om 777 gjør jobben selv, så er de klare for sitt første sluttspill på første forsøk. Likevel blir det moderat feiring på gjengen.

– Det blir vel ingen enorm feiring om vi sikrer oss sluttspill, det er noe vi skulle ha gjort uansett. Nå har vi jo vært litt uheldige med tanke på at «Nasty» og «bfr» forlot oss, men vi har fortsatt tapt mange kart vi ikke skulle tapt og vært for dårlige. Planen inn mot sluttspillet om vi kommer dit blir bare å fortsette å øve og bli bedre som et lag, avslutter Granerud.

– Burde vært klare for lenge siden

Fact-manager Håvard «JolietoG» Kristengård mener i utgangspunktet at laget hans burde vært klare for sluttspillet for lenge siden.

– Vi tenke at vi egentlig skulle vært klare for lenge siden, men vi har rotet bort en del kamper og satt oss selv i denne posisjonen. At det e så jevnt som det er i ligaen nå er bare utrolig gøy, og viser at mange gjør ting rett, forklarer Kristengård.

Fact-trener Håvard «JolietoG» mener laget skulle vært klare for sluttspillet for lenge siden. Foto: Foto: Eivind Von Døhlen/Gamer.no

I motsetning til 777, så har ikke Fact trent noe sammen.

– Inngangen til kampen har ikke vært noe hokus pokus. Vi trener ingenting, men alle prøver å få inn noen timer med Counter Strike, forteller han.

Kristengård tror heller ikke at hans spillere blir nevneverdig påvirket av nerver mandag kveld.

– Jeg tror ikke vi vil bli særlig berørt av nerver. Vi har fem meget rutinerte spillere som har spilt viktige kamper før. Vi er også, i mine øyne, en solid underdog med tanke på hvor mye 777 trener og spiller generelt, sier Kristengård.

Om det blir sluttspillplass på Fact, blir det feiret litt i alle fall.

– Sluttspillet skal vel feires med noe godt i glasset. Planen vår til et eventuelt sluttspill vil vel være å få trent litt, om det går, avslutter Kristengård.