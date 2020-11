Benny Christensen er Brooms bilekspert.

Hei Benny. Hva har du å fortelle om Chevrolet Bolt? Er det en bil du ville ha kjøpt? Hvem tar service på disse bilene?

Hva skal jeg se etter om jeg vurderer en slik bil med 40.000 km på kilometertelleren ?

Mvh. Viggo

Benny svarer:

Hei Viggo.

Dette er en bil jeg kan fortelle deg mye om. Jeg fikk nemlig gleden av å følge denne bilen svært tett før den ble lansert. Noe som var på både interessant og veldig moro!

Jeg var blant annet på besøk i både batterilaboratoriet og på fabrikken i Detroit. Jeg var også en av de første i verden som fikk prøvekjøre den, i USA. Kombinasjonen pris, plass, effekt og rekkevidde gjorde at det ble en sekser på teningen den gangen.

Riktignok Opel-versjonen Ampra-e, men det er samme bil, lagd på samme samlebånd. Det er bare ørsmå detaljer som skiller de to. Bilen imponerte. Dette var også bilen som skulle få Opel-salget tilbake til gamle høyder her i Norge. Slik ble det ikke helt. Det ble istedenfor forsinkelser og prisoppgang.

Underveis ble Opel solgt fra GM til PSA-gruppen ( Det vil si Peugeot og Citroën) Her i Norge fikk vi en nye importør, nemlig solide Bertel O. Steen, som følge av dette.

Nettopp forsinkelsene gjorde at det ble importert en del av tvillingen Chevrolet Bolt. Den fantes på lager i USA. Amerikanerne var ikke like gira på elbil som oss nordmenn – og bilene ble stående usolgt der borte. De ble solgt med rabatterte priser hit. Det var Bergheim Autosalg som importerte mange av disse bilene til Norge.

Usikkerhet rundt garanti og reklamasjon

Bergheim har siden den gang dessverre gått konkurs. Det er her man møter utfordringen som kan være skummel med tanke på kjøp av en slik bruktbil nå. Ettersom importøren nå er borte bli dette med garanti og reklamasjon en nøtt man må tenke veldig nøye over. Les mer om det her:

Det finnes tilbydere av ekstern garanti. Det ville jeg absolutt sjekket opp om jeg skulle kjøpt Bolt. Både hva det vil koste – og ikke minst hva som dekkes og ikke dekkes. Bruk litt tid på å sette deg inn i dette. Det kan definitivt vise seg å være en god investering.

Det kan jo i den forbindelse opplyses om at om det verste skulle skje og batteri-pakka går føyken – så koster den 200.000 kroner. Så det kan bli dyrt.

Når det er sagt, så kjenner jeg bilene som gode, uten de helt store tekniske utfordringene og gjenganger-feil. Opel-forhandlerne vil helt sikkert kunne hjelpe deg med service og vedlikehold. 99 prosent av delene går om hverandre på Opel og Chevrolet. De Chevrolet-spesifikke delene vil du nok relativt enkelt kunne få tak i fra USA, for eksempel via ebay.

Jeg mener at en Chevrolet Bolt slett ikke behøver å være noe dårlig kjøp, men den skal være billigere enn en Opel som er produsert for- og solgt i Norge og Europa, på bruktmarkedet. Grunnen er primært det med garanti og reklamasjon, men også det at Chevrolet-utgaven er noe mindre kurant.

Håper dette var oppklarende og ønsker deg lykke til med jakten på brukt elbil!

Velkommen – og lykke til!

