Evje-drapet: Varetektsfengslet i fire uker

Mannen i 20-årene, som er pågrepet og siktet for drap på sin ekskjæreste på Evje fredag, er varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, opplyser politiet.

To av ukene er i full isolasjon. Søndag forklarte siktedes forsvarer, Bjørge U. Tveito, at siktede ville samtykke til fengsling.

Det var fredag kveld at mannen selv ringte til politiet og fortalte at han hadde kranglet med en person, og at denne personen nå var død. Mannen ble pågrepet og siktet for drap.

Det var en 22 år gammel kvinne som er drept. Mannen og kvinnen var tidligere kjærester, og har en datter på to år sammen. Datteren blir nå ivaretatt av familie.