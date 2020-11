Først etter Håvard (45) slapp haien ut igjen, skjønte han at denne er helt spesiell: – En sensasjon

Det er ikke alltid man forstår hva man får på kroken. Etter å ha lagt ut et bilde på Facebook, fikk Håvard (45) greie på at han hadde en sensasjonell fangst.

I midten av oktober var Håvard Berakvam (45) ute på sjøen og fisket i Sandeidfjorden i Rogaland. Lite ante han at haifisken som svømte under båten skulle skrive seg inn i historiebøkene.

Berakvam var helt sikker på at han hadde fisket opp en Pigghå.

– Derfor tenkte jeg ikke så mye mer på det. Jeg tok bilde, målte og veide fisken, og slapp den ut igjen, forteller han til TV 2.

IVRIG: Håvard Berakvam er en ivrig sportsfisker, men ante lite da han fanget det som viste seg å være en glatthai. Foto: Privat

Deretter postet han et bilde på Facebook, og responsen lot ikke vente på seg.

– Jeg ble kontaktet av et par ivrige fiskeinteresserte som fortalte meg at det absolutt ikke var en pigghå. Det viste seg at jeg hadde fanget en glatthai, sier Berakvam.

Glatthaien veide inn på 3,14 kilo og var 91 centimeter lang, forklarer 45-åringen.

Glatthaien er nemlig aldri før registrert i Norge. Daniel Andersen, som var en av de som kontaktet Berakvam, kaller det smått sensasjonelt.

– Det er ikke ofte det dukker opp nye arter, så det er ekstremt kult, sier han og legger til:

– For oss fiskere er dette en sensasjon.

Stusset på bildet

Andersen er en ivrig artsfisker, og jobber som fiskeguide på Sørøya. Han bet seg merke i at haien ikke hadde pigger, og at hodeformen ikke stemte overens med en Pigghå.

SENSASJON: Daniel Andersn kaller fangsten til Berakvam for en sensasjon. Foto: Bilal Saab

– Derfor kontaktet jeg et par andre ivrige fiskere for å få en bekreftelse på hva slags art dette var. Til slutt fant jeg ut at jeg har sett denne arten tidligere, men aldri i Norge.

– Den er ganske vanlig rundt Storbritannia og Nederland, sier han.

– Vi har de siste årene fått nye gjester i farvannet rundt Norge. Jeg tror det har en sammenheng med at temperaturene i vannet blir høyere, og de finner ut at de kan trekke seg til flere steder, forklarer Andersen til TV 2.

Småirritert

Berakvam er glad han tok bilder, vekt og lengdemål på haien, men skulle ønske han dokumenterte det bedre. Det var tross en art ingen i Norge tidligere har fått på kroken.

– Kanskje man bør være mer oppmerksom på hva man får på kroken. Det var litt irriterende at jeg ikke dokumenterte det bedre, sier han.

– Tror du det finnes flere av denne typen?

- Jeg vil sterkt gå ut i fra det. Den er blant annet registrert i Irland. Det er jo spesielt at den er her, og jeg vil tro den kom med flere, sier han og får støtte fra Daniel Andersen.

– Det vil dukke opp flere, sier han.

– Er denne arten farlig?

– Nei, absolutt ikke. De er harmløse, og drives på bunn, sier Andersen.

Bekrefter at den aldri er registrert i Norge

Claudia Junge er forsker ved Havforskningsinstituttet. Hun sier til Fiskeavisen, som først omtalte saken, at fangsten var kjempespennende.

– Så langt jeg vet, er der ingen registrert fangst av denne glatthai art (Mustelus mustelus) fra Norge. Jeg har funnet på forskjellige steder at den er en «sjelden gjest» i Norsk farvann, men ingen spesifikk observasjon, fangst eller noe som dette, forteller Junge til avisen.