Skrev omstridt bok med Trine Skei Grande: Nå sier pressesjefen opp

Mandag morgen ledet Giverholt morgenmøtet i Venstres stortingsgruppe - dagen etter at de første artiklene om innholdet i Trine Skei Grandes bok ble kjent.

TV 2 har lest referatet fra morgenmøtet, der listet Giverholt opp Grandes bok under overskriften «Venstresaker»:

«Boken om Trine Skei Grandes liv kommer torsdag - forhåndssaker i flere nettaviser», står det i referatet.

Gjennom helgen og mandagen har TV 2 snakket med en rekke sentrale kilder som reagerer på at partiets tidligere leder nå gir ut en bok der hun går til angrep på de to nyvalgte nestelderne, Abid Raja og Sveinung Rotevatn. I tillegg er flere sterkt kritiske til at partiets pressesjef har skrevet boken sammen med Grande.

– Her sitter pressesjefen i stortingsgruppen og fremmer salget av boken, samtidig som han er betalt av partiet, sier en av kildene TV 2 har snakket med.

Holdt etterfølgerne utenfor

TV 2 er kjent med at Trine Skei Grande ikke har latt noen av de tre nyvalgte i partiets ledelse få lese boken på forhånd.

Det har Grande derimot latt Venstres statssekretær Audun Rødningsby ved Statsministerens kontor få gjøre. Hun skal også ha tilbudt partiets kommunikasjonssjef Steinar Haugsvær å lese boken, men han har etter det TV 2 får opplyst ikke ønsket å lese den før publisering.

Nestleder Sveinung Rotevatn er lite snakkesalig om Grandes bokutgivelse.

– Trine står fritt til å skrive de bøkene hun vil. Det er et prosjekt bare hun kan eie. Det har hun lov til å gjøre.

IKKE LEST: Nestleder Sveinung Rotevatn har ikke fått lese boken. Foto: Berit Roald

– Ville du gjort det samme om interne forhold i Venstre?

– Det er i hvert fall ganske hypotetisk at jeg skulle gjøre det, sier Rotevatn.

Reaksjonen i partiet går både på manglende informasjon til partiledelsen og Skei Grandes bruk av partiapparatet.

Giverholts dobbeltrolle tar mandag kveld en brå vending:

Overfor TV 2 bekrefter Giverholt at han har varslet at han vil si opp jobben som pressesjef i stortingsgruppen etter fem år. Han fremholder at det skjer helt uavhengig av bokutgivelsen, som skjer denne uken.

– For omtrent et år siden tenkte jeg at det var på tide for meg å finne på noe annet, lenge før det var aktuelt med noen bok. Jeg snakket med mine overordnede i stortingssekretariatet, og fikk inntrykk av at de ønsket å beholde meg en stund til. Derfor valgte jeg å bli frem til vi nå har fått på plass ny ledelse, sier Karl Arthur Giverholt til TV 2, og legger til:

– Jeg kommer til å fortsette å jobbe i Stortingsgruppa i oppsigelsestiden, og partiet vil dermed ha god tid til å få en ny person inn i min rolle. Dette har ingenting med bokutgivelsen å gjøre, sier Giverholt.

I en tekstmelding kommenterer Venstres parlamentariske leder, Terje Breivik, Giverholts oppsigelse slik:

«Karl Arthur har valt å slutta i jobben uavhengig av boka han har ført i pennen. Han har gjort ein framifrå jobb for stortingsgruppa og partiet over lang tid, og me takkar han for innsatsen han har lagt ned», skriver Breivik.

Breivik vil ikke kommentere om han har mottatt reaksjoner fra stortingsrepresentanter eller andre i partiet. Han vil heller ikke kommentere om han mener det er ryddig at Giverholt har ledet kommunikasjonsarbeid samme uke som han gir ut bok som inneholder kritikk av partifeller.

Trine Skei Grande har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Ut mot Raja

I forkant av selve boklanseringen har den tidligere Venstre-lederen personlig delt ut eksklusive utdrag fra boken til spesielt utvalgte medier.

TV 2 kunne søndag fortelle at Grande i sin bok kritiserer statsminister Erna Solberg (H) for at hun tok et steg til høyre, og vendte seg bort fra Venstre og KrF da hun utnevnte Per-Willy Amundsen som justisminister.

En annen som får gjennomgå i Grandes bok er dagens nestleder Abid Raja.

Søndag kveld skrev VG at Raja ble utelatt fra ledersamtaler initiert av Skei Grande. Raja blir i boken kritisert for uttalelser om at Frp sprer «brun propaganda».

Aftenposten skrev søndag om spark mot Raja og stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad. I boken kritiserer Skei Grande Raja for uttalelser i bompengestriden.

Hun forteller hvordan Raja etter Frps bompengekrav plutselig dukket opp i Dagbladet med et budskap om at «vi må slutte å flå bilistene.» Nyheten ble snappet opp av en glisende Siv Jensen mens hun satt i møte med Grande, skriver Aftenposten.

«Det var et budskap som kanskje hadde klangbunn i deler av befolkningen, men neppe i Venstres velgermasse, og uansett det absolutt siste jeg trengte i det møtet jeg satt i», skriver Skei Grande ifølge avisen.

Dagbladet skrev på sin side om hvordan Grande i boken skriver at hun klarte å snu trenden og få partiet over sperregrensen ved valget i 2017 ved å ha en klar strategi om at partiet gikk til valg på at Erna Solberg fortsatt skulle være statsminister.