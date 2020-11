Hylles av norske Champions League-målscorere: – Han ser jo ut til å matche Zlatans fysikk

Club Brugge - Dortmund onsdag fra 20.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1!

Tolv mål på ti kamper.

Det er fasiten for Erling Braut Haaland så langt i Champions League-karrieren, den beste starten av noen spiller i turneringens historie.

Haaland-tallene betyr også at han allerede har tatt seg forbi alle utenom to på listen over nordmenn med scoringer i Europas gjeveste klubbturnering.

– Erling er en sånn type som jeg vil kalle for «lystscorer». Han scorer på alt, scorer på det man ønsker å score på, og det å få til det på høyeste nivå gir en enorm selvtillit, sier Harald Martin Brattbakk til TV 2.

Håper Haaland matches riktig

Tidligere RBK-storscorer Brattbakk er selv nummer fire på listen, og ble forbigått av Dortmund-fenomenet forrige uke. Nå gleder han seg over igjen å se en nordmann score regelmessig i Champions League.

– Helt siden tidlig 90-tall har vi jo vært ganske flinke til å produsere gode angrepsspillere med jevne mellomrom, men Erling er et unntak i så måte fordi han har kommet så ekstremt langt i veldig ung alder. Vi får håpe både for norsk fotballs del og for hans egen del at han klarer opprettholde den «driven». Det er mye kamper og hard belastning på en ung kropp gjennom en sesong, og særlig nå, men vi får håpe at han matches riktig og at vi får glede av talentet hans over mange år, sier Brattbakk.

Den gamle målsniken er også klar på at Haaland er enorm i norsk målestokk, men påpeker at fremgangsmåten godstoget fra Jæren ofte benytter seg av er en metode som alltid har vært der i fotballen.

– Du kan si hva du vil om fotball og utvikling, men det å komme seg hurtigste vei til motstanders mål har bestandig vært en god løsning. Det er det han har lyktes med så langt. Det er artig å se. Det er direkte, hurtig fotball. Og det blir jo mye fine mål av det. Vi som kan litt fotball, vi ser jo mye mer enn bare akkurat scoringen og pasningen rett før. Så det fascinerer meg. Han har jo hatt både en ekstrem utvikling, men selvsagt også et ekstremt talent med tanke på akkurat det å være så direkte, sier den tidligere RBK-stjernen.

Johnsen: – Madrid og Barcelona angrer nok som bikkjer

Tidligere Brattbakk-lagkamerat Frode Johnsen har også latt seg imponere, og drar frem de største superlativene for å beskrive nordmannen som i dag regjererer i turneringen der han selv - inntil i fjor høst - var den forrige nordmann som scoret hat trick.

– Det å se på Haaland nå er helt fantastisk. Både Real Madrid og Barcelona angrer nok som bikkjer på at det ikke hentet ham. De er rett og slett misunnelige. Han spiller helt uten bekymringer og med en kjempeselvtillit, og så har han jo en enorm fysikk. Han ser jo omtrent ut til å matche Zlatans fysikk, og da har du en enorm fordel. I tillegg er han god til å avslutte, kanskje ikke helt perfekt på hodet, men med begge beina. De får ikke stoppet ham, rett og slett, sier den tidligere hodespesialisten som i sin tid i Europas gjeveste turnering scoret mål mot klubber som Paris Saint-Germain og Bayern München i Champions League.

Johnsen er en av tre nordmenn som har scoret hat trick i Champions League - mot Helsingborg i en 6-1-seier i oktober 2000, og var i 19 år den foreløpig siste før Haaland gjorde det i fjor høst.

Rushfeldt spår mangedobling

Også tredjemann av nordmenn med tre mål i en og samme kamp i Europas gjeveste klubbturnering, Sigurd Rushfeldt, er full av lovord om det «arvtageren» på hat trick-fronten har levert.

– Hele reisen hans har vært fantastisk, og hvor det ender er et nok ingen som vet. Det kan gå «raka vegen», det der. Det han har gjort er imponerende. Han har ikke bare scoret mot de litt svakere motstanderne, men egentlig mot alle. Så hjelper det selvfølgelig å spille på et bra lag, som han gjør nå, men han viste også mot gode motstandere da han var i Salzburg at han var god allerede da. Du kan nok gange det antallet der ganske mange ganger når du skal gjøre en opptelling av karrieren, sier målkongen «Rush» om Braut Haalands foreløpige tolv mål i Champions League-sammenheng.

Mini mener Haaland er blanding av det beste av det beste

Mini Jakobsen mener Braut Haaland nå er i ferd med å bevege seg opp på en hylle vi må langt tilbake i tid for å finne sist en nordmann befant seg på i europeisk fotball.

– Uten sammenligning for øvrig, så hadde vi Rune Bratseth som var respektert og en spiller helt i verdenseliten. Nå er Haaland på vei til å bli det samme, og han er det i andre enden av banen, og det er enda vanskeligere. Det han gjør er eksepsjonelt. Jeg er jo selvfølgelig glad i folk som starter i et bakrom, og han er på vei inn i bakrom nesten hele tiden. Om det er på 15 meter eller 50 meter, så ser du hvordan han jager, sier den tidligere lynvingen.

Mini trekker frem avslutningsteknikken til Braut Haaland som eksepsjonell, og mener Dortmund-profilen er en blanding av det beste som har vært i norsk fotball.

– Harald Brattbakk var en som hadde så god avslutningsteknikk, et godt skudd der du kan sikte på en maske inne i nettet. Haaland er den samme kliniske avslutteren. Så har du John Carew, som var en verdensstjerne uten den avslutningsteknikken og derfor heller ikke scoret så mange mål. Han var et råskinn, råsterk, skapte målsjanser og kunne skape ting helt for seg selv, men Haaland er jo det ene ganger det andre når det gjelder råskap, avslutningsteknikk og det å score mål, sier landslagslegenden.

Men hvordan føles det egentlig å score mål i Champions League?

Vi har tatt en prat med de sju spillerne som nå ligger bak Braut Haaland på listen over de ti mestscorende nordmennene i Champions League.

Deres oppgave? Beskriv hvordan det - i lys av Braut Haalands prestasjoner - føles å score mål i Europas gjeveste klubbturnering.

(NB! Tallene inkluderer ikke kvalifisering.)

Harald Martin Brattbakk - fjerde mestscorende nordmann - 11 mål på 36 kamper for Rosenborg

– Det er selvfølgelig veldig deilig. Det som som kjennetegner alle spillere som scorer mye mål er at de scorer mål på alle nivå, men det å se at man lykkes med det man prøver på også på det høyeste nivået gir jo selvfølgelig en ekstrem selvtillitsboost. Det å se at det man faktisk jobber med og gjør, både i trening og i kamp, virker.

– For Erling er det litt annerledes enn hva det var for meg, for han spiller på et lag som det er forventet at skal være topp ti, kanskje topp fem, i Europa i år. Jeg spilte på et lag som mange sa at det bare var flaks at vi fikk inn i Champions League i august, fordi de andre lagene ikke hadde kommet i gang med seriene sine ennå. Så de har nok større forventninger til Dortmund sånn sett.

HARALD BRATTBAKK: Fernando Hierro og resten av Real Madrid-forsvaret gjør det de kan for å stanse RBKs Harald Martin Brattbakk på Lerkendal i 1997. Rosenborg vant 2-0, og Brattbakk scoret ett av målene.. Foto: Erik Johansen

Roar Strand - femte mestscorende nordmann - 11 mål på 71 kamper for Rosenborg

– Når du tenker tilbake på det, så er det jo artig å ha scoret mot Arsenal og Real Madrid, men der og da er det ikke slik at du tenker på akkurat det. For min del i hvert fall.

– Det er ikke så mye større sånn som jeg husker det, for det viktigste er at laget gjør det bra. Det er selvsagt flåsete sagt, men sånn er det faktisk. Men det er klart at Champions League-kamper er stort. Når du kommer ti stadion, så er det mye større enn i Norge, men akkurat i kampsituasjonen så er det en fotballkamp der du skal gjøre det så godt du kan og du skal vinne.

SUPERMANN: Roar Strand feirer scoring i 1-1-kampen mot Arsenal på Lerkendal i 2004. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Tore André Flo - sjette mestscorende nordmann - 8 mål på 14 kamper for Chelsea

– Det er veldig spesielt. Det å gjøre det bra i Champions League er på en måte det som alle drømmer om. Det å score der gir en ekstra god følelse, og jo lengre ut i turneringen du kommer, desto større blir det. Jeg er glad for de målene jeg fikk.

– Jeg fikk ikke så mange kamper i Champions League, og skulle gjerne ha vært med der flere ganger. Det er ingenting som er kjekkere enn å spille de kampene der, med flomlys på stadion og vissheten om at det sitter folk og ser på kampen over hele verden.

NÆRE: Tore André Flo feirer sin tredje scoring på to kamper i kvartfinalene mot Barcelona i april 2000. Hans Chelsea røk ut etter ekstraomganger på Camp Nou. Foto: Denis Doyle/AP

Sigurd Rushfeldt - sjuende mestscorende nordmann - 8 mål på 19 kamper for Rosenborg

– Nå har ikke jeg spilt så mange år i CL, men det er jo fint å være på listen i hvert fall. Det er ikke noe jeg tenker på til daglig. Det er jo selvfølgelig store og viktige kamper, så man merker viktigheten av kampene. Da er det jo bestandig artig å score i sånne oppgjør, så det er helt klart spesielt. Og for min del egentlig mer spesielt enn alle andre kamper. Det er vel egentlig bare kvalikkamper med landslaget som har hatt samme «verdi», om det går an å si.

Rushfeldt scoret blant annet hat-trick mot Galatasaray, ett av tre norske hat-trick i Champions League-historien. Frode Johnsen og Braut Haaland har gjort det samme.

– Det føyde seg inn i rekken av artige Champions League-oppgjør på Lerkendal. Det var jo spesielt å score tre mål i Champions League mot en såpass bra motstander, så det der er nok absolutt ett av høydepunktene.

HAT-TRICK: Sigurd Rushfeldt var den store mannen i 3-0-seieren mot Galatasaray i oktober 1998. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Jan-Derek Sørensen - åttende mestscorende nordmann - 7 mål på 29 kamper for Rosenborg

– Det blir alltid noe mer enn å score i vanlig seriespill, nettopp fordi det er den største scenen. Og det gjør prestasjonen din, om ikke bedre, så kanskje viktigere. I og med at det er hele Europa som er med.

ENORM I BEGGE KAMPER: Her jubler Jan-Derek Sørensen for 1-2-målet i hjemmekampen mot Dortmund som endte 2-2. Han scoret også to av tre mål i 3-0-seieren borte mot tyskerne høsten 1999. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

Frode Johnsen - niende mestscorende nordmann - 6 mål på 29 kamper for Rosenborg

– Fra mitt ståsted, som aldri hadde planlagt noe sånt og plutselig var i Rosenborg og i Champions League, så var det helt fantastisk og egentlig helt utrolig. Spesielt på Lerkendal, hvor det alltid var fullt og god stemning. Det var helt unike opplevelser, som jeg husker veldig godt. Det er ikke sånn at jeg går tilbake i biblioteket og ser kampene om igjen, men jeg har sett små glimt på TV innimellom, og det å ha vært med på den delen av historien i norsk fotball er stort.

– På den tiden møtte vi alle de beste. Det var Beckham, Zidane, Real Madrid, PSG og Arsenal. Jeg er evig takknemlig for å ha vært med på det, og det er nok ikke så mange som kommer til oppleve det der igjen - iallfall ikke over tid - med et norsk lag igjen.

– Jeg så om igjen den kampen mot Arsenal hjemme, og på den tiden var Arsenal regnet for kanskje ett av verdens to beste lag. De ble ansett for det, og det var en helt jevn fotballkamp. Men så hører jeg kommenteringen av kampen, og kommentatorene er kun negative. «Vi har ikke skapt en eneste målsjanse i 1.omgang!». Men det hadde jo ikke Arsenal heller. Det var veldig høye krav da. Vi var ordentlig bortskjemt, for vi spiller en helt jevn kamp mot kanskje verdens beste lag.

HØYT OPPE: Frode Johnsen scorer mot Bayern München på Lerkendal i november 2000. Kampen endte 1-1. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix.

Mini Jakobsen - tiende mestscorende nordmann - 5 mål på 34 kamper for Rosenborg

– Jeg er jo faktisk den første nordmann som har scoret for et norsk lag i Champions League, mot Legia Warszawa i vår første sesong, og det er jo kjekt. Jeg trodde en stund jeg var den første nordmann til å score i Champions League, men så siste det seg at Rune Bratseth hadde scoret for Werder Bremen i det som da faktisk var Champions League, og ikke serievinnercupen året før turneringen skiftet navn. Så han tok den.

– Det første målet var jo på straffe, så det er jo helt okey. Men mål på straffe skal jo være mål, og jeg kan ikke huske den helt sinnssyke følelsen. Det var ledermålet i kampen og gjorde at vi fikk troen, men så tapte vi vel 1-3 til slutt, da Jørn Jamtfall valgte å være litt akrobatisk i noen øyeblikk. Vi skal jo ikke skylde på ham, men det var jo litt artig da, sier han med glimt i øyet.

– Jeg husker at jeg scoret et mål på hodet hjemme på Lerkendal, kom flyvende bak der, og det å score der var noe helt spesielt. Selv om det å score på Santiago Bernabeu også er helt ok. Det var ganske artig å springe og ta saltoen foran publikum der, men jeg kan ikke huske å ha følt at jeg måtte ta den Inzaghi- eller Altobelli-jublingen. Den var ikke der. Da var jeg nok gladere og jublet mer da Ståle Stensaas scoret til 2-1 hjemme mot Blackburn etter at jeg hadde bommet på straffe.

STORE PROFILER: Fernando Hierro prøver å få tak i Mini på Santiago Bernabeu i desember 1999. Hjemmelaget vant til slutt 3-1. Foto: Santiago Lyon/AP

