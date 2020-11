Oppgitt Klopp: – Jeg vet ikke hva folk trenger

Mohamed Salah har fått mye kritikk for måten han gikk ned på i forkant av Liverpools straffespark mot West Ham. Det får manager Jürgen Klopp til å riste på hodet.

Liverpool har fått en meget god start på Champions League, og står med full pott etter to kamper. I morgen venter Atalanta i Italia, men på pressekonferansen før møtet med kvartfinalisten fra i fjor, måtte Jürgen Klopp tåle spørsmål om måten Mohamed Salah skaffet Liverpool straffe på mot West Ham lørdag.

– Jeg vet ikke hva folk trenger. Det var en forseelse, alle som så kampen kunne se det. Tro det eller ei, men jeg snakket med Mo i går om hvordan han følte seg. Han hadde fått seg noen smeller i foten, og én av dem kom som et resultat av straffesituasjonen, sier Klopp.

West Ham-manager, David Moyes, var på sin side ikke i tvil om hva han mente om situasjonen.

– Jeg syntes straffen var en forferdelig avgjørelse. Jeg synes det er filming, sa David Moyes til TV 2 etter kampen lørdag.

Liverpool-sjefen på sin side er ikke særlig fornøyd med at fokuset fortsatt er på West Ham-kampen, når Atalanta venter i morgen.

– Det er sånn det er. Det snakkes ikke så mye om de straffene vi ikke får, men to dager etter denne situasjonen, så snakker vi fortsatt om det? Kontakten var klar. Hva kan jeg si? Nei, jeg forstår ikke kritikken, sukker tyskeren.

Sliter på italiensk jord

I morgen venter altså et møte med Atalanta for Salah, Klopp og resten av Liverpool, og Merseyside-lagets manager har latt seg imponere av det italienerne har levert de siste årene.

– De spiller på en genial måte og de har hatt en imponerende utvikling. De har veldig gode spillere og de vet akkurat hva de skal gjøre, sier Klopp til TV 2, og fortsetter:

– Jeg likte å analysere de. Det var interessant, og når du ser noe interessant ønsker du å lære av det og det prøver vi å gjøre. De har vår fulle respekt.

Men det har ikke alltid vært like enkelt for Liverpool på italiensk jord. De siste tre oppgjørene i Italia, mot henholdsvis Napoli og Roma, har endt med tap for Klopps mannskap. Tilfeldig mener Trent Alexander-Arnold.

– Det er ikke rett å si at det faktum at lagene er italienske er grunnen til at vi har slitt. Det handler om både dagsform og motstander, men vi kan ikke dvele ved fortiden, sier høyrebacken til TV 2. Han gleder seg til møte med fjorårets serietreer i Serie A.

- Vi møter Atalanta for første gang og det blir en ny opplevelse for oss. Forhåpentligvis leverer vi en god kamp.

Nytt stopperbytte

Klopp blir nok en gang tvunget til å gjøre endringer på laget. Mot Atalanta må Liverpool klare seg uten midtstopper Nathaniel Phillips, som ble kåret til banens beste i helgas oppgjør mot West Ham. 23-åringen er nemlig ikke en del av de rødes Champions League-tropp.

– Som dere vet, så kan ikke Nat spille. Men Naby Keïta og Joël Matip trente for fullt i går, uten at jeg har bestemt meg for om de skal spille enda. Vi får se.

Selv om det stadig er usikkerhet rundt hvem som blir å finne på stopperplass for Liverpool etter Virgil van Dijks skade, har Trent Alexander-Arnold lagt beslag på høyrebacken de siste årene. Nå mener scouseren det er på tide å ta mer ansvar.

– Jeg har tenkt litt på det. Nå har jeg spilt såpass mange kamper og har nok erfaring, så nå må jeg begynne å være en leder ute på banen. Når vi mister forsvarssjefen er det tid for at noen andre stepper opp, sier 22-åringen.