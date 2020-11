Roses av tidligere Dortmund-spiller: – Det ser helt fælt ut

Se Club Brugge-Dortmund onsdag fra 20.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1!

19. oktober 1999 vil for evig tid stå med gullskrift Champions League-historien som en av de største kveldene for norsk klubbfotball.

Foran 40000 tilskuere på Westfalenstadion i Dortmund sjokkerer Rosenborg de tyske gigantene, og gir seg ikke før 0-3 lyser på scoringstavlen i storstuen til Champions League-vinnerne fra to år tidligere.

Hovedpersonen den kvelden heter Jan-Derek Sørensen, som scorer to av de tre målene den magiske kvelden. Det ene med et vakkert frispark. Til sammen finner han nettmaskene sju ganger i Champions League for trønderne, og et drøyt år etter mirakelkvelden belønnes han med en overgang til nettopp Borussia Dortmund.

– Det jeg jeg gjorde i Champions League la jo grunnlaget for at jeg kom til Dortmund. Men hadde jeg ikke endt opp ute i Europa, så hadde jeg mest sannsynlig spilt flerfoldige år til i Rosenborg, og det hadde absolutt ikke vært noe dårlig substitutt, sier Sørensen til TV 2 i dag.

– En karamell man kan ta frem og suge på

Han påpeker at flere fantastiske år i Trondheim ikke ville lagt noen demper på en solid karriere, men er glad for å ha fått muligheten hos en av Europas største klubber. Hva akkurat de målene betydde for karrieren, er imidlertid vanskelig direkte å sette ord på.

STOR KVELD: Sørensen jubler for den første av to scoringer den magiske kvelden for 21 år siden. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

– Selve målene jeg scoret den kvelden medførte jo at jeg ble proff i Tyskland, men de gjorde meg jo ikke noe bedre. Akkurat de målene hadde ikke noe å si for hva jeg gjorde fem år senere i karrieren, men de har jo noe å si for hva jeg kunne som fotballspiller.

– Det må jo være stort å kunne se tilbake på at man har fått score de målene på den største scenen?

– Selvsagt. Og så kjenner jeg på at jeg har vært med på en av de største norske fotballprestasjonene som har vært. Den karamellen kan jeg ta fram og suge litt på ennå. I hvert fall nå når du nevner det, ler Sørensen.



Øser over av Haaland-ros: – Det er ikke tilfeldig

Tonen blir også lattermild når han blir spurt om å beskrive landsmannen som i dag regjerer på hans gamle hjemmebane.

Ni måneder og to dager etter RBK-bragden (tilfeldig, det får vi tro) på Westfalenstadion, blir nemlig en ung norsk gutt født på et sykehus i Leeds. Etternavnet er Braut Haaland, og fornavnet har vi alle lært oss å kjenne de senere år. I dag er det han som er nordmannen med den lyse luggen som begeistrer hjemmefansen foran den gule veggen. Og hjemme i Norge har også eks-dortmunder Sørensen latt seg begeistre.

– Jeg har vært med på noen gode prestasjoner og store opplevelser, men han kameraten der nede? Han kommer til å ha kjeften full av karameller når han er 40-50 år gammel, for det der ser helt fælt ut fra mitt ståsted, sier Sørensen, og fortsetter:

– Han gjør det altså så bra, han. Og det er ikke tilfeldig det han driver med. Han har satt fart på et talent som er helt uovertruffent. Avslutningene hans, løpene hans, timingen i løpene hans, så fort han skyter. Jeg koser meg med suksessen hans, sier 48-åringen.

– Helt avsindig bra

Selv ble det med seks opptredener i Champions League for Sørensen, som totalt spilte 34 kamper for storklubben fordelt på to sesonger i begynnelsen av dette tusenåret. Han bekrefter at han fremdeles har et øye til gamleklubben, og koser seg over norsk suksess.

– Jeg synes det er kjempegøy på alle mulige måter. Det er gøy at klubben gjør det bra, og det er ekstra gøy at det er en nordmann som gjør det bra. Det er bare å smile og riste på hodet av det. Det er helt avsindig bra, sier han.

I hans egen tid som Dortmund-spiller var ikke Westfalenstadion bygget ut i svingene, så der de i dag har en kapasitet på snaue 82000 var det «kun» 69000 på det meste i lynvingens dager. Over en tredel stod i den gule veggen.

– Det står 20 000 der en time før kampstart, og 25 000 når kampen begynner. Så når du går ut for å varme opp, står det allerede 20 000 der og lager god kok. Atmosfæren er veldig god, forteller Sørensen.

Var til stede på siste CL-kamp med tilskuere

Selv var han til stede som tilskuer på den foreløpig siste kampen på sin gamle hjemmebane der tilskuere ble sluppet innenfor portene, da PSG ble slått i den første av to åttedelsfinaleoppgjør i mars. Dem med hukommelsen i orden vil huske at en viss nordmann scoret begge Dortmunds to mål den kvelden.

– Da stod jeg høyt oppe og hadde en fin plassering på tribunen. Så scoret jo selvsagt Haaland to mål. Det var full jubel og skikkelig trøkk. Han som stod ved siden av meg, jeg hadde jo aldri sett ham før, kastet seg rundt skuldrene mine. Han visste ikke hvem jeg var, og jeg visste ikke hvem han var, mimrer Sørensen.

Sannsynligheten for at nye norske fotballminner skapes denne uken er ikke liten. Onsdag skal Braut Haaland nok en gang i aksjon, når Dortmund drar til Brugge for å møte belgiske Club Brugge i sin tredje Champions League-kamp denne høsten.

Den kampen ser du direkte onsdag fra 20.30 på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1!