Ingen kjente til Frp-veteranens personlige drama i ungdommen

Kari Kjønaas Kjos er kjent som den uredde Frp-politikeren som tar de svakeste i samfunnet i forsvar. Nå forteller hun hvor engasjementet kommer fra.

Kari har nemlig selv kjent på følelsen av håpløshet.

Et spesielt løfte

Det var nemlig det som var bakgrunnen for at Kari ga en narkoman jente fra gata et løfte som skulle forandre livet til for dem begge.

Kari tok Angelica inn i livet sitt for åtte år siden, og hjalp henne til å kvitte seg med omfattende rusmisbruk. Nå har Angelica et godt liv med jobb og familie.

De to fortalte den sterke historien i TV 2-programmet «Vårt lille land» i 2019.

Se episoden «Et løfte til en fremmed»

Responsen var helt overveldende.

– Folk stoppet oss på gata og vi fikk tusenvis av tekstmeldinger, mailer og beskjeder, forteller Kari.

Mange av dem som tok kontakt lurte også på hva det var som fikk Kari til spontant å forplikte seg til å hjelpe en fremmed ut av en håpløs livssituasjon.

Angelica og Kari. Foto: Frank Melhus/TV 2

Det har Angelica også lurt på, mange ganger. Først nå forteller Kari om sin egen bakgrunn, og hvorfor hun reagerte da hun møtte Angelica.

– Det jeg husker veldig godt er de øynene, og at jeg spurte Angelica «Ønsker du ikke å leve?». Og så svarte hun «Jo, jeg ønsker egentlig å leve, men jeg orker ikke». Det var de utløsende ordene, sier Kari.

Karis mørke hemmelighet

For Kari brakte de ordene henne tilbake til sin egen ungdomstid. Da kjente hun selv på en fortvilelse som gjorde at hun ikke ønsket å leve mer.

UTENFORSKAP. Kari fant seg ikke til rette i ungdomsgjengen og var fortvilet. Foto: Privat.

– «Herregud. Nå må jeg gjøre noe. Fordi jeg skjønner det».

For første gang forteller Kari offentlig hvor fortvilet hun selv var som ung i programserien «Vårt lille land - historien fortsetter».

I motsetning til Angelica vokste Kari opp i et trygt hjem fullt av omsorg – og med foreldre som ville henne alt godt.

Likevel var livet vanskelig. Kari slet med å få virkelige venner og med å passe inn. Hun følte seg utenfor og gled langsomt inn i et mørke.

– Jeg husker at jeg tenkte på det som et svart hull, som jeg ble dratt mer og mer nedover i, forteller Kari.

I to måneder samlet hun piller, uten at de rundt visste noe.

– Jeg kan ikke huske hvilken dag jeg valgte, eller hvorfor det ble akkurat den dagen. Jeg gjorde i alle fall alt som vanlig om kvelden. Pusset tenner og sa god natt, kylte i meg alle pillene og sovnet. Jeg skrev ikke noe avskjedsbrev for jeg hadde ikke noen forklaring å gi.

– Neste morgen stod mamma og ristet i meg og sa: «Jeg fikk jo nesten ikke liv i deg». Da husker jeg at jeg tenkte «det var jævlig synd at du fikk liv i meg. Det var ikke min plan».

Se Kari Kjønaas Kjos fortelle i «Vårt lille land - Historien fortsetter» i videovinduet øverst.

– Vi må tørre å snakke om det

Angelica er overbevist om at Karis åpenhet kan bety en forskjell for andre. Derfor han hun oppmuntret henne til å fortelle historien.

Fakta: Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent), sidetmedord.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent), soschat.no

Kors på Halsen sin chattetjeneste

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

– Jeg synes det er modig gjort av henne å tørre å snakke om det, sette ord på det. For jeg vet selv hvor vondt det er.

Kari har en innstendig bønn til dem der ute som har det tøft.

– Husk at uansett hvor svart livet kan være, så kan det snu helt rundt og bli veldig, veldig bra. Prøv å tenke: «Det kan bli bra. Det kan bli bra». Si det til deg selv. Og be om hjelp.