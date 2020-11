Raser etter uttalelse i voldtektssak: – Det er hinsides å stalke henne

Siden i fjor sommer har den tidligere Molde-spilleren Babacar Sarr vært på rømmen, tiltalt for å ha voldtatt Kamilla Visnes i mai i 2017.

I tingretten mente fagdommeren at han var skyldig, mens de to meddommerne var i tvil. Dermed ble Sarr frifunnet for straff, men dømt til å betale oppreisningserstatning.

VENTER: Kamilla Visnes (29) er fornærmet i voldtektssaken mot Babacar Sarr. Hun vet ikke om, eller når, fotballspilleren kommer til landet for å møte i retten. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Statsadvokaten anket dommen. To ganger har Sarr, som i januar i fjor forlot Molde for proffspill i Russland og deretter Saudi-Arabia, unnlatt å møte opp i ankesaken.

FANT SARR: Slik så det ut da Visnes sjekket hvem som hadde sett bildet hennes. Foto: Skjermdump

Han er derfor internasjonalt etterlyst via Interpol.

Dukket opp på Instagram

I forrige uke publiserte TV 2 et intervju med den fornærmede kvinnen i saken, Kamilla Visnes. Der fortalte 29-åringen at hun i august åpnet Instagram-kontoen sin i noen timer.

Hun la et bilde ut på story. Når man legger ut noe på storyen sin, kan man selv se hvem som har vært inne og sett bildet.

Da Visnes gikk inn og sjekket dette, dukket profilen til Babacar Sarr opp.

Da kastet hun opp, forteller 29-åringen.

Sarr følger ikke Visnes til vanlig, sier hun. Det indikerer i så fall at han aktivt har søkt opp profilen hennes.

TILTALT: Tidligere Molde-spiller Babacar Sarr. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB

Politiet har fått skjermbildet som viser at Sarr har vært inne på profilen hennes. Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim sier at Kripos bruker all tilgjengelig informasjon i arbeidet med å spore Sarr.

De tror at senegaleseren er i Saudi-Arabia.

Dette sa Larsen

I forbindelse med saken om Sarrs angivelige besøk på Visnes' profil, uttalte fotballspillerens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, følgende:

– Jeg kjenner ikke til det, men jeg anbefaler generelt at personer som opplever seg krenket om å ikke ha åpne profiler – og det fremstår rart at hun selv ikke tenker på dette. For øvrig er Babacar Sarr ikke på rømmen. Han er frifunnet og reiste til utlandet i full åpenhet, sier hun.

FORSVARER: Advokat Mette Yvonne Larsen representerer Babacar Sarr. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Men han er internasjonalt etterlyst og er selv kjent med det?

– Jeg har ingen ytterligere kommentarer.

Uttalelsene får Visnes' bistandsadvokat, John Christian Elden, til å reagere kraftig.

– Visnes føler seg ikke krenket. Hun er offer for overgrep, og vi har en rettskraftig erstatningsdom som slår det fast. Han stakk av fra forrige rettssak og anken hans ble avvist av både lagmannsretten og Høyesterett.

Tidslinje: Dette er Sarr-saken 1. januar 2013: Sarr flytter til Norge og signerer for kristiansandklubben Start.

Sarr flytter til Norge og signerer for kristiansandklubben Start. 12. juli 2014: Sarr går fra Start til Sogndal.

Sarr går fra Start til Sogndal. Senere i 2014: Sarr skal ha voldtatt en kvinne i Sogndal, men det skal gå flere år før saken blir anmeldt.

Sarr skal ha voldtatt en kvinne i Sogndal, men det skal gå flere år før saken blir anmeldt. 21. juli: 2016: Sarr går fra Sogndal til Molde.

Sarr går fra Sogndal til Molde. 14. mai 2017: Sarr skal ha voldtatt 28 år gamle Kamilla Visnes på et nachspiel hjemme hos seg selv.

Sarr skal ha voldtatt 28 år gamle Kamilla Visnes på et nachspiel hjemme hos seg selv. 15. mai 2017: Visnes anmelder saken. Sarr blir pågrepet og siktet for voldtekt samme dag.

Visnes anmelder saken. Sarr blir pågrepet og siktet for voldtekt samme dag. 16. mai 2017: Sarr blir løslatt fra politiets arrest.

Sarr blir løslatt fra politiets arrest. 21. mars 2018: Statsadvokaten tar ut tiltale mot Sarr for hendelsen i Molde.

Statsadvokaten tar ut tiltale mot Sarr for hendelsen i Molde. 6. juni 2018: Etter å ha forklart seg som vitne i Molde-saken, anmelder en kvinne den angivelige voldtekten i Sogndal i 2014. Saken er i dag under etterforskning, og Sarr har status som mistenkt.

Etter å ha forklart seg som vitne i Molde-saken, anmelder en kvinne den angivelige voldtekten i Sogndal i 2014. Saken er i dag under etterforskning, og Sarr har status som mistenkt. 17. august 2018: Sarr frikjennes av Romsdal tingrett, men dømmes til å betale oppreisning til Visnes. Statsadvokaten anker dommen.

Sarr frikjennes av Romsdal tingrett, men dømmes til å betale oppreisning til Visnes. Statsadvokaten anker dommen. 25. november 2018: Sarr skal ha voldtatt en kvinne natt til 25. november. Kvinnen mener seg voldtatt på to hoteller i Oslo. Hun anmelder saken.

Sarr skal ha voldtatt en kvinne natt til 25. november. Kvinnen mener seg voldtatt på to hoteller i Oslo. Hun anmelder saken. 18. januar 2019: Sarr fristilles fra sin kontrakt med Molde. 5. februar 2019: Sarr signerer for russiske Enisey Krasnojarsk.

Sarr fristilles fra sin kontrakt med Molde. 5. februar 2019: Sarr signerer for russiske Enisey Krasnojarsk. 14. februar 2019: Ankesaken skal opp for retten, men en tidligere lagkamerat av Sarr, som er vitne i saken, møter ikke opp. Saken blir utsatt.

Ankesaken skal opp for retten, men en tidligere lagkamerat av Sarr, som er vitne i saken, møter ikke opp. Saken blir utsatt. 3. juni 2019: Sarr skriver til Jim Solbakken, ifølge Solbakken selv, at han er i Senegal og ikke akter å møte i retten, fordi Mette Yvonne Larsen er opptatt i en annen sak. Han godtar ingen annen advokat.

Sarr skriver til Jim Solbakken, ifølge Solbakken selv, at han er i Senegal og ikke akter å møte i retten, fordi Mette Yvonne Larsen er opptatt i en annen sak. Han godtar ingen annen advokat. 7. juni 2019: Sarr blir internasjonalt etterlyst.

Sarr blir internasjonalt etterlyst. 12. juni 2019: Ankesaken er igjen berammet, men Sarr møter ikke opp. Hans forsvarer mener han ikke er lovlig stevnet.

Ankesaken er igjen berammet, men Sarr møter ikke opp. Hans forsvarer mener han ikke er lovlig stevnet. 1. juli 2019: Sarr går fra russisk fotball til saudiarabiske Damac FC.

Sarr går fra russisk fotball til saudiarabiske Damac FC. 12. september 2019: Statsadvokaten sender pågripelsesbegjæring og ny stevning til Interpol.

Statsadvokaten sender pågripelsesbegjæring og ny stevning til Interpol. 19. september 2019: Interpol i Saudi-Arabia skriver til Kripos at de 17. september har vært i kontakt med Sarr. De ber om ytterligere informasjon om saken og garanterer for videre samarbeid. Siden har ikke saudiarabiske myndigheter svart påtalemyndigheten.

Interpol i Saudi-Arabia skriver til Kripos at de 17. september har vært i kontakt med Sarr. De ber om ytterligere informasjon om saken og garanterer for videre samarbeid. Siden har ikke saudiarabiske myndigheter svart påtalemyndigheten. 27. september 2019: Lagmannsretten utsetter ankesaken på ubestemt tid, få dager før den er berammet for tredje gang (1. oktober).

Lagmannsretten utsetter ankesaken på ubestemt tid, få dager før den er berammet for tredje gang (1. oktober). 4. oktober 2019: Lagmannsretten avgjør at Sarr er lovlig stevnet og at han derfor ikke lenger kan anke den sivile saken. Sarr må derfor rettskraftig betale 150.000 kroner i oppreisning til Visnes.

Lagmannsretten avgjør at Sarr er lovlig stevnet og at han derfor ikke lenger kan anke den sivile saken. Sarr må derfor rettskraftig betale 150.000 kroner i oppreisning til Visnes. 1. februar 2020: Sarr sin kontrakt termineres av Damac FC.

Sarr sin kontrakt termineres av Damac FC. Februar 2020: Statsadvokaten i Oslo tar ut tiltale for voldtekt etter hendelsen i november 2018.

Statsadvokaten i Oslo tar ut tiltale for voldtekt etter hendelsen i november 2018. 26. februar 2020: Statsadvokaten i Oslo trekker tiltalen mot Sarr etter en polititabbe.

Statsadvokaten i Oslo trekker tiltalen mot Sarr etter en polititabbe. 22. mars 2020: Høyesterett avviser Sarr sin anke. Dermed må han betale 150.000 kroner i oppreisning til Kamilla Visnes.

– Det er åpenbart at det ikke er offeret som skal trekke seg tilbake fra et vanlig liv eller sosiale medier, men Sarr som skadevolder som burde holde seg langt unna, sier Elden.

– Slikt gjør man ikke

– Kan du utdype hva du synes om Mette Yvonne Larsens uttalelser?

– Uttalelsene om å legge skyld og ansvar på den fornærmede i en overgrepssak, er et gufs fra forrige årtusen, sier han.

Han har heller ikke mye til overs for Sarrs fremferd.

– Når Sarr vet at han har stukket fra en rettssak, og er rettskraftig dømt for å ha skadet Visnes ved overgrepet, er det hinsides å kontakte henne eller stalke henne på sosiale medier.

– Det kreves ikke mye intelligens for å skjønne at slikt gjør man ikke. Han bør heller kontakte forsvareren sin eller politiet for å avtale hvordan han kommer til Norge for å møte i retten, i stedet for å leke med Interpol og etterlysningen av ham, sier Elden.

Mette Yvonne Larsen er forelagt uttaelsene fra Elden.

– Jeg har ingen kommentarer, skriver hun i en e-post til TV 2.

Har tatt forholdsregler

Kamilla Visnes reagerer også på kommentarene fra den profilerte advokaten.

– Å dra inn ordet krenkelse i en så alvorlig sak som voldtekt, viser for meg hvilke holdninger og verdier enkelte har. Jeg synes Elden får sagt det som det er, og det er helt hinsides at det forventes at jeg skal ta forholdsregler når jeg sitter som fornærmet i saken.

29-åringen sier at hun likevel har tatt forholdsregler i flere år.

– Det er nettopp fordi denne saken har vist meg at det finnes flere personer med holdninger som tilhører en helt annen tid. Det er derfor jeg synes denne kampen er viktig å ta. Jeg håper dette vil bidra til en holdningsendring hos mange, sier Visnes.

Mette Yvonne Larsen ønsker heller ikke å kommentere disse uttalelsene.