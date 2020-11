Ser du også mange av denne? Det er ikke så rart

Den er først ut i en historisk satsing på elbiler. Volkswagen selv sidestiller den med bil-klassikere som Boble og Golf. Da er det ikke småtterier nye ID.3 skal leve opp til.

Kundene har ventet lenge. Men i september begynte bilene endelig å rulle ut fra forhandlerne. Ikke overraskende gikk ID.3 rett til topps på registreringsstatistikken den måneden. Nå er oktober-tallene klare – de viser at ID.3 stikker av med seieren denne måneden også, med solid margin.

Så hvis du også synes du ser nykommeren ofte i trafikken, er ikke det tilfeldig. I september ble det levert ut 1.990 nye ID.3. I oktober økte dette til 2.475 eksemplarer. Til sammen har 4.465 nordmenn blitt eier av en ny ID.3 disse to månedene.

Bråstopp for Golf

For å sette det litt i perspektiv: Dette er faktisk flere biler enn merker som Tesla, Kia, Mitsubishi og Ford har solgt så langt i år, av alle sine modeller.

Hva er det så som gjør at så mange kunder kaster seg over ID.3? Mye har naturligvis å gjøre med at VW her hjemme allerede har solide elbil-tradisjoner. e-Golf har vært en bestselger i mange år, lille e-Up! har også solgt svært bra. Og så handler naturligvis mye om at Volkswagen nå for alvor tråkker til på elbilfronten, med det som ganske kjapt skal bli en hel familie av biler.

På registeringsstatistikken kommer ID.3 til å passere nettopp Golf i løpet av november. Den holder nå andreplassen med 4.952 biler. Men i og med at det nå er slutt for elektriske e-Golf, har også salget bråstoppet her. I oktober ble det ikke registrert mer enn 83 nye Golf her til lands.

ID.3 er første modell ut i den store elbiloffensiven fra Volkswagen. SUV-en ID.4 er også rett rundt hjørnet.

Knallsterkt av Toyota

Øverst troner Audi e-tron. Oktober ble riktignok ikke noen kjempemåned for e-tron med 513 biler, men 8.203 e-tron så langt i 2020 gjør den til en suveren bestselger. Hvis ID.3 skal klare å vippe den av pinnen, må den kjempesalg til både i november og desember.

I oktober ble altså ID.3 den suverene vinneren. Dette var også en knallsterk måned for elbilene, men på andreplass finner vi likevel en bil som ikke er elektrisk. Toyota leverte nemlig ute hele 706 eksemplarer av sin hybrid-SUV, RAV4.

RAV4 har vært en storselger i Norge i mange år, det fortsetter også høsten 2020.

Private kjøper elbil

Men etter den kommer tre elbiler på rappen: MG ZS EV med 586 eksemplarer, Nissan Leaf med 579 og Hyundai Kona electric med 520.

Totalt sett endte elbilandelen i oktober på 60,8 prosent. I privatmarkedet var andelen betydelig større, nærmere bestemt 77,5 prosent. Mens på leasing og firmakjøp ligger elbilandelen på 41,1 prosent.

Samlet sett står elbilene for 51,7 prosent av personbilsalget så langt i 2020. Dermed tyder alt på at 2020 også blir det første året der elbilene tar over 50 prosent av markedet.

