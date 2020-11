Stort smitteutbrudd i Innlandet: – Mye verre enn vi fryktet

Av de 82 prøvene som ble innsendt for analyse lørdag, er 53 positive. Ordføreren er bekymret for at flere kan være smittet.

På fredag testet to personer i Våler kommune positivt for korona. 75 personer ble satt i karantene og det ble satt i gang testing og smittesporing.

– Vi står dessverre ovenfor et mulig større utbrudd i Våler og Åsnes av Covid-19. Situasjonen er uavklart, skrev kommunen søndag kveld.

Mandag kom testresultatet. Av de totalt 82 prøvene som ble innsendt for analyse lørdag, er hele 53 positive.

– Vi mistenkte at det kunne være noen smittede, men dette var mye verre en forventet. Man blir litt fortvilet, sier ordfører Kari Heggelund i Åsnes kommune.

Hun sier at smitten trolig kan knyttes til et privat treff forrige uke.

– Vi fikk beskjed på fredag om at en som hadde vært der hadde testet positivt. Da skjønte vi at dette kunne være et større utbrudd og satte i gang en del tiltak, sier Heggelund.

Våler og Åsnes kommuner ber om at samtlige elever holder seg hjemme fra skolen. Smittesporingsteamet i kommunene kontakter eventuelt nye nærkontakter i løpet av dagen.

Ordføreren er bekymret for at det kan være flere som er smittet. Kommunene gjør nå alt de kan for å få kontroll på utbruddet.

Saken oppdateres!