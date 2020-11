– Dersom han ikke aksepterer det, så må han begå et statskupp

Søndag sa presidenten selv at han skulle sørge for en rettslig utfordring av poststemmetellingen i Pennsylvania.

Trump-administrasjonen har også tidligere antydet at den amerikanske presidenten ikke nødvendigvis vil akseptere resultatet fra årets presidentvalg.

– Det er viktig å huske på at Trump sier veldig mye rart. Men om en sittende leder ikke godkjenner et valgresultat, så bryter han med demokratiets spilleregler, sier statsviter og professor Torbjørn Knutsen.

Statskupp

Knutsen sier videre at det er sjeldent at demokratisk valgte statsledere ikke aksepterer et valgresultat.

– Om man skal finne et tilfelle av dette, så må man nok ut av Vesten, innleder statsviteren.

– Men det skjedde jo i Algerie i 1990. De hadde en valgordning hvor valget foregikk i to omganger. Etter den første omgangen så så det ut til at det islamistiske partiet FIS (Islamic Salvation Front) skulle vinne. I frykt for at FIS skulle sørge for at det ikke skulle avholdes flere demokratiske valg i Algerie, så grep militæret i landet inn, fortsetter han.

PROFESSOR: Statsviter og professor Torbjørn Knutsen. Foto: Creative Commons

Knutsen forteller videre at de fleste statsvitere vil mene at et demokrati blant annet eksisterer når landet har hatt to eller tre valg etter hverandre, hvor resultatet har blitt akseptert.

– Poenget er at om den sittende lederen ikke vil akseptere valgresultatet, da har ikke landet demokrati.

– Hva kan Trump gjøre om han ikke ønsker å godta valgresultatet?

– Om han nekter å finne seg i det, da må han begå et statskupp hvor han får væpnede styrker til å hjelpe seg.

– Det vil være en ny situasjon

Professor og USA-ekspert Jennifer Bailey sier at en amerikansk president som ikke godtar et valgresultat kunne bydd på utfordringer for det amerikanske rettssystemet.

– Det vil være en helt ny situasjon. Det er ikke noe i den amerikanske grunnloven som dekker dette, så da snakker vi om at noe må skje utenfor lovverket, sier Bailey.

Hun sier imidlertid at et statskupp heldigvis ikke er det eneste alternativet.

– Det kan jo eventuelt bli tatt opp i Kongressen, men da vil det være en nylig sammensatt lovgivende forsamling som skal gjøre vurderingen. Den vil også mest sannsynlig være splittet i sitt syn på saken.

– Men Trump, i hans rolle som president, har ikke mulighet til å vedta at valget er urettmessig.

Poststemmer

Rundt hver fjerde velger avgir vanligvis stemme via posten, men som følge av koronapandemien ventes det i år at opptil tre av fire velgere kommer til å gjøre dette.

Muligheten for at det vil ta lang tid å telle det enorme antallet poststemmer har ført til politisk uro og rettslige prosesser.

Flere delstater har uttrykt bekymring for at forsinkelser kan føre til at velgere ikke får valgkort eller registreringspapirer tidsnok. Postvesenet har også advart om at stemmesedler kan bli forsinket.

Søndag var ikke den første gangen hvor Trump har uttrykt misnøye rundt poststemmeordningen.

– Poststemmer øker sjansen for kriminalitet og stemmesvindel, skrev presidenten på Twitter i april.

....living in the state, no matter who they are or how they got there, will get one. That will be followed up with professionals telling all of these people, many of whom have never even thought of voting before, how, and for whom, to vote. This will be a Rigged Election. No way! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 26, 2020

Bailey tror ikke at Trump har rett i det.

– Han sier mye tull om poststemmer. Det største problemet med disse poststemmene er at det er så mange som må stemme via post nå, på grunn av koronasituasjonen. Men det er ingenting som tyder på at dette vil føre til mer valgfusk.

– Det virker derimot som at Trump er mer opptatt av å så tvil om prosessen. Mistenksomheten rundt dette har blitt blåst ut av proporsjoner, og det har ikke grunnlag i virkeligheten, fortsetter professoren.

Nyvalg

Knutsen tror heller ikke at Trump har grunn til å bekymre seg for poststemmene.

– Jeg skjønner ikke helt hvorfor han sier det. Jeg vil tro at de fleste av poststemmene kommer fra personer som bor i distriktene, og det er jo her Trump har mange av sine tilhengere.

– Jeg vet ikke om det store antallet poststemmer vil ha en effekt på valgresultatet. Men det han sier om at poststemmene er usikre, det er sprøyt, sier Knutsen.

– Hva om presidenten ber om nyvalg?

– Det har aldri skjedd før. Det amerikanske demokratiet har tikket og gått lenge nå, og det har vært presidentvalg hvert eneste fjerde år, selv under borgerkrigen, svarer Knutsen.