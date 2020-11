Nå er hurtigtestene endelig her – derfor blir de så viktige

I løpet av 15-20 minutter får man med de nye testene svar på om man er smittet med koronaviruset eller ikke.

Alle som skal teste seg ved Aker teststasjon de neste ukene, får tilbud om hurtigtest i tillegg til en vanlig covid-19-test.

I to, tre uker skal myndighetene kartlegge om hurtigtestene er like pålitelige som vanlige tester.

Kan starte smittesporing tidligere

Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo sier at testene er godt nytt for smittesporingen.

– Vi kan starte smittesporingen tidigere kan vi også kutte smittelinjene på et tidligere tidspunkt. Derfor er testingen spennende for oss i Oslo og resten av landet for å se om dette er et alternativ å drive testing på, sier han utenfor Aker teststasjon mandag.

Det tar rundt to dager å få svar på en vanlig koronatest.

Tidligere mandag sa avdelingsdirektør Line Vold til TV 2 at erfaring fra utlandet viser at hurtigtestene fungerer som de skal.

– Man vet fra utlandet at det er lovende resultater. Vi har gode forhåpninger at de skal vise seg gode å bruke, sa Vold.

Langt til labben

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier at det er viktig at hurtigtestene fanger opp dem som er smitteførende. Han sier at selv om de er testet i utlandet, vil de selv sjekke om de fungerer like godt i Norge og er til å stole på.

– Det å kunne bruke hurtigtester er viktig for dem som tester seg, ikke minst dem som driver med smittesporing. Det vil styrke systemet vårt, sier Nakstad.

Han sier at hurtigtestene særlig kan bli aktuelt å bruke i deler av landet hvor det er langt til laboratoriene.

– Vi vil etter hvert sende testene til hele landet når vi vet at de er brukbare, sier Nakstad.

– Vi håper at i løpet av få uker får tatt så mange tester at man er veldig sikker på hvor god testene er, sier han.