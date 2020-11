Derfor endte Skal vi danse-Michael plutselig opp med 164 kilo laks

Tidligere langrennsløper Odd-Bjørn Hjelmeset måtte donere 164 kilo laks til Michael Andreassen etter å ha tapt et noe uvanlig veddemål.

Lørdag kjempet fem dansepar om en plass i kvartfinalen av årets Skal vi danse. For første gang i denne sesongen måtte kjendisene forberede to individuelle danser – en ordinær pardans, samt en jive til en utslagskonkurranse.

Da alle stemmene var talt opp, var det til slutt Michael Andreassen og dansepartneren Ewa Trelas tur til å forlate parketten for godt.

– Det er kjedelig å ryke ut, og det er ingen som har lyst til det. Men nå ble det meg, og det er greit. Jeg føler at jeg har kommet langt, og jeg fikk avsluttet med en dans som jeg er veldig fornøyd med selv, sa Andreassen etter exiten.

VEDDET: Odd-Bjørn Hjelmeset veddet 100 kilo laks på at Michael Andreassen kom til å ryke ut først i Skal vi danse. Foto: Ellen Kessel / TV 2

Vant uvanlig veddemål

Men selv om danse-eventyret er over for denne gang, holdt femteplassen i Skal vi danse til seier i et nokså uvanlig veddemål mot sin gode venn Odd-Bjørn Hjelmeset.

– Michael var så høy på seg selv, så da kunne jeg vedde litt. Jeg veddet altså 100 kilo laks på at han kom til å være den første som røk ut fra Skal vi danse, forteller Hjelmeset i videoen øverst i saken.

Den tidligere langrennsløperen overleverte gevinsten til Andreassen på fredag, og det hadde løpt renter på premiepotten for hver uke Andreassen fortsatt deltok. Til slutt endte gevinsten på 164 kilo laks.

Donerte bort premien

Selv om Andreassen er glad i fisk, besluttet han å donere bort fisken til noen som trengte det mer.

– Selv om jeg skulle gitt det et godt forsøk, så klarer jeg ikke å spise så mye laks, men det er mange som trenger det – mye mer enn det jeg gjør – så da tenkte jeg at Matsentralen var et fint sted å gi bort noe sånt, sier Andreassen.

Matsentralen Norge er et nettverk som legger til rette for å omfordele overskuddsmat til ideelle organisasjoner som hjelper vanskeligstilte.

Daglig leder ved Matsentralen i Oslo, Cristiano Aubert, er svært takknemlig for at Andreassen valgte å donere gevinsten til akkurat dem.

TAKKER: Daglig leder i Matsentralen Oslo, Christiano Aubert (i midten), takker Andreassen for gavmildheten. Foto: Ellen Kessel / TV 2

– Dette betyr så mye for folk som har det vanskelig. Det å kunne få en pause fra en vanskelig hverdag er så utrolig viktig for å finne motivasjon til å kunne gjøre en endring i livet sitt, forteller Aubert.