Slik følger du valgnatten på TV 2

– Valgnatten på TV 2 følges aller best på to skjermer. Vil du få med deg absolutt alt, har du TV 2 Nyhetskanalen på hele døgnet, og tv2.no i tillegg. Her vil vi løpende oppdatere deg på resultatene, forteller nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

Selve valgnattsendinga går på lufta på TV 2 Nyhetskanalen klokken 21.15 3. november.

Fra klokken 22.40 er hovedkanalen TV 2 på, og da vil det sendes direkte i begge kanalene gjennom natten. På TV 2 Sumo finner seerne alt som produseres.

Døgnet rundt

På TV 2 Nyhetskanalen og TV2.no går dekningen mer eller mindre i ett i tre døgn, fra dagen før valget til dagen etter.

Valgnatt-sendingen blir ledet av Morten Sandøy, Elin Ludvigsen og Kjetil H. Dale. Sistnevnte har sammen med tallknuser Terje Sørensen ansvar for presentasjon av resultater, prognoser og grafikk.

Sørensen har ved flere valg vært først med å erklære vinneren og har en unik kompetanse på sitt felt.

– Valgnatta holder vi deg selvfølgelig løpende oppdatert med nyheter og prognoser fra TV 2s tallknusere, som ved forrige valg var først i verden med å slå fast at Donald Trump hadde vunnet valget, sier TV 2s nyhetsredaktør Karianne Solbrække.

Det blir også en massiv dekning på TV2.no, der eksperter kontinuerlig vil oppdatere med resultater, samtidig som det blir bred dekning av alt som skjer.

– Vi har en haug av folk på jobb. Reportere i felt, tallknusere, avansert valggrafikk og eksperter. Du går ikke glipp av noe hvis du følger det amerikanske presidentvalget på TV 2. Morgenen etter får vi nye folk på jobb, i tillegg til dem som nekter å legge seg, og vi har alle reaksjoner og siste nytt når Norge våkner, sier Solbrække.

Kan ta tid

Solbrække forteller at valgdekningen er svært viktig for TV 2.

– Valget i USA, er i tillegg til vår dekning av korona, den viktigste og største begivenheten i år. Hele TV 2 Nyhetene er engasjert, vi har folk på jobb døgnet rundt - og ikke minst har vi flere team på plass i USA som møter amerikanske velgere, og som løpende rapporterer om det som skjer, sier hun.

Både korona-pandemien og de forventede store mengdene poststemmer ved dette valget kommer til å føre til et enormt fokus på opptelling av stemmer, spesielt i vippestater.

Seere og lesere må derfor være forberedt på at det kanskje ikke blir kåret en vinner av presidentvalget på selve valgnatten, men at det vil bli endelig klart på et senere tidspunkt.

Mange har defor spurt seg om hva som er det beste tidspunktet å følge med på.

– Aller helst bør man jo døgne. Hvis det er umulig, ville jeg sovet en liten blund fra midnatt. Mye av den første delen av kvelden handler om resultatet i Florida. Tidligere har TV 2 gjentatte ganger som første mediehus i verden «callet» den amerikanske presidenten. Det pleier vi å gjøre mellom klokken 04 og 06. I år kan mye tyde på at vi får en god pekepinn allerede fra klokken 02 og utover, når blant annet de drøye åtte millioner forhåndsstemmene i Florida kommer, sier hun.

TV 2 Nyhetene vil følge situasjonen tett både i dagene og ukene som kommer etterpå.