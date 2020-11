Høring om Equinors USA-skandale: – Kjente ikke til omfanget

– Det er styrets ansvar å sørge for kostnadskontroll og lønnsomhet i selskapet. Det er styrets ansvar å sørge for at revisjon og regnskap er i orden, sier Lien til TV 2.

Han er blant eks-oljeministerne som stiller på åpen videohøring i Stortinget i dag klokken 12.15.

161 milliarder i tap

Bakteppet for saken er avsløringene i Dagens Næringsliv om at Equinor har tapt enorme summer i USA.

En undersøkelsesrapport fra PwC har i ettertid vist at det er snakk om et regnskapsmessig tap for Equinor på 21,5 milliarder dollar, tilsvarende 161 milliarder kroner, mellom 2007 og 2019.

SV har kalt dette en av de største industriskandalene i norsk historie. Stortinget vil nå grave i hva regjeringen visste om tapene, og om Stortinget har blitt godt nok informert.

– Kostnadskontroll var tema

–I hvilken grad var tapene i USA temaet i samtalene mellom departementet og Statoil i den perioden du var statsråd?

– Den tida jeg var statsråd var kampen mot masseledighet som følge av oljeprisfallet det helt avgjørende. Selskapet hadde, i likhet med alle andre oljeselskaper, kostnadsutfordringer de fleste steder. Vi diskuterte kostnadskontroll i alle møtene, sier Lien.

– Men hva visste du?

– Både den nåværende statsråden og selskapet har redegjort for at vi ikke kjente til omfanget av de utfordringene som var med revisjon, regnskap og internkontroll i USA, sier Lien.

– Ikke omfanget sier du, men hva visste du?

– Dette er redegjort grundig for. Dagens styreleder som jeg oppfatter det selv gitt uttrykk for at informasjon om problemene med revisjon og internkontroll i USA ikke tilfløt departementet og de øvrige eierne, og at det i ettertid er kritikkverdig. Dette synet oppfatter jeg at statsråd Bru deler. Jeg ser ingen grunn til å innvende noe mot den kritikken, sier han.

– Vanskelig å ha trøkk

Granskningen til PwC som kom tidligere i høst slo fast at:

GRANSKET: Statsautorisert revisor og partner i PWC Eli Moe-Helgesen la fram granskningen av Equinors virksomhet i USA. Foto: Jil Yngland/NTB

Styret og ledelsen burde ha sett og grepet tak i utfordringen tidligere.

Selskapets oppfølging burde vært sterkere, og reflekterte ikke i tilstrekkelig grad risikoen knyttet til virksomheten i USA.

Equinors vekststrategi førte til for lite fokus på verdiskapning og kontroll. Aktiviteten i den landbaserte virksomheten økte raskere enn det viktige støttesystemer kunne håndtere.

– Burde du vært mer offensiv? Burde du spurt mer?

– Når vi ikke kjente til dette var det vanskelig å ha noe spesielt trøkk på dette, sier Lien og legger til:

– Når det er sagt hadde vi fokus på kostnadskontroll i alle møtene vi hadde, ikke bare om investeringene i USA, men også i Brasil, i Afrika, Offshore i Nord-Amerika og på land.

Han mener Artic Securities-rapporten fra 2014 peker på noen sentrale årsaker til at Equinor gikk på gigantiske tap i USA.

– Oljeprisen lå overtid lavere enn forventet. I tillegg produserte selskapet mindre energi enn ventet. Så må vi huske på at selskapet på denne tiden styrte etter den strategien som er godt forankret i Stortinget. Den ble debattert grundig under fusjonen av Statoil og Hydro i 2007, sier Lien.