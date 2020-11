Brann-legende slår alarm: – Bretter de ikke opp ermene nå, går det ad undas

Sju poeng på ti kamper er fasiten etter at Kåre Ingebrigtsen overtok Brann. Geirmund Brendesæter er sterkt bekymret over gamleklubbens situasjon.

– Nå er det poeng som gjelder. Ny formasjon, ny spillestil - glem det, sier Brendesæter til TV 2.

50-åringen spilte 335 kamper for Brann over to perioder på 90- og tidlig 2000-tallet. Det gjør ham til spilleren med nest flest kamper i klubbens historie. Seks landskamper ble det også.

Ståa i Brann gjør ham bekymret.

– Det de leverer er for dårlig. Dette er en spillergruppe som hadde ambisjoner om å kjempe i toppen.

Med et poengsnitt på fattige 0,7 poeng siden Kåre Ingebrigtsen tok over etter Lars Arne Nilsen på sensommeren, har Brann nå kun seks poeng ned til kvalifiseringsplass. Til sammenligning lød poengsnittet på 1,28 under Nilsen.

Skummel statistikk

Søndag berget bergenserne uavgjort med et nødskrik mot Sandefjord.

– Det er ikke lett å være Brann-spiller i dag. Det er mye høye skuldre som preger laget. Brann er det mest attraktive laget i Norge å spille og trene på, men også det vanskeligste å være i under motgang, sier Brendesæter.

Fortsetter Brann med samme poengsnitt ut sesongen, vil klubben ende på 30 poeng. Det ville gitt nedrykk i tre av de siste fem sesongene.

Brendesæter vet godt hvordan det er å møte motgang i Bergen. Kvalikkampene mot Sandefjord i 2002 beskriver han som «umenneskelige».

– Det som er spesielt i en slik situasjon er at du kan dra på «mølla» og være så godt trent du bare vil, men når du går inn på Brann Stadion føles det som at du løper på to tømmerstokker. Det mentale er ekstremt viktig og påvirker mye i Bergen, sier den tidligere høyrebacken.

Kåre Ingebrigtsen har ikke klart å løfte Brann etter at han tok over klubben. Foto: Marit Hommedal / NTB

– Er det slik det føles å være Brann-spiller nå?

– Sånn har de det nå - det er der de er. Hvis de ikke bretter opp ermene nå og kriger, så går det ad undas.

Huseklepp: Neste år det gjelder

TV 2s fotballekspert og tidligere Brann-profil, Erik Huseklepp, vil ikke svartmale situasjonen i gamleklubben.

– Så lenge de står i divisjonen, så tenker jeg at det er neste år Kåre Ingebrigtsen må prestere, sier Huseklepp.

Han viser til statistikk på «expected goals», som er et parameter som tar hensyn til alle sjanser en spiller eller lag får, for å avgjøre hvor stor sannsynlighet det er for at det blir scoring. Utifra den statistikken skulle Branns poengfangst vært større, ifølge Huseklepp.

– Men det er ikke godt nok det de har levert poengmessig. Brann skal prise seg lykkelig over at Start og Mjøndalen er såpass dårlige. Det gjør at jeg ikke tror Brann rykker ned.

Det gjør heller ikke Brendesæter.

– Jeg håper og tror de holder seg, men det blir tett.

Han har forståelse for at Ingebrigtsens situasjon har vært vrien.

– Det er alltid vanskelig å overta midt i en sesong. Du har din filosofi og måte å spille på, men kjenner ikke spillermateriellet. Det er helt tydelig at spillerne ikke har respondert på slik Kåre vil spille. Nå må han gjøre noen kompromisser for å bygge ett lag for neste år. Uten det går det ikke bra, sier Brendesæter.

Branns neste kamp er mot Haugesund lørdag kveld.