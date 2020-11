Her er det grunn til å juble

I oktober ble det registrert mest regn i Oslo, foran Bergen. Meteorologene forklarte at det stort sett er tilfeldig hvem som får mest regn, men dog at det er uvanlig at det er så mye nedbør på Østlandet som det har vært nå den siste måneden.

– Mye av det henger sammen med hvordan værsituasjonen har vært. Som oftest ligger Østlandet litt i le bak fjellene østafjells, mens lavtrykket har kommet inn over Vestlandet, sa meteorolog Eldbjørg Moksnes til TV 2 da rekorden var et faktum.

Nå ser det imidlertid ut til at værgudene har skylt fra seg på Østlandet, og vender tilbake til Vestlandet.

– Nå er det skikkelig høstvær, sier meteorolog Olav Krogsæter i StormGeo til TV 2.

Et kraftig skille

Med seg i dragsuget, tar værgudene med seg hele kysten fra Rogaland og opp til Vest-Finnmark. Her blir det ifølge Krogsæter regn og mye vind hele uken.

– Det blir stort sett stiv kuling i disse områdene. I Nordland ser det ut til at det kan bli storm på torsdag. Men det vil være regn og regnbyger hver eneste dag denne uken, sier han.

Til tross for mye dårlig vær, vil temperaturene ligge godt på plussiden langs hele norskekysten. Med andre ord:

– Vinteren lar vente på seg, sier meteorologen.

Etter en på mange måter uvanlig oktober ser november ut å starte med klassisk høstvær for de fleste av oss 🍂 Atlanteren og Nordsjøen sender lavtrykk og vind, og vest tar støyten, mens øst får oppholdsvær - både i sør og i nord.



Litt urettferdig eller på sin plass? 😬 pic.twitter.com/j0t0kzC2e0 — Meteorologene (@Meteorologene) November 2, 2020

Her blir det pent

På Østlandet og Sørlandet, i tillegg til Øst-Finnmark kan man derimot juble denne uken. Ifølge Krogsæter ser det ut til at disse områdene ligger i le, og dermed ikke får oppleve det været man gjør lenger vest i landet.

Mandag ble det satt varmerekord for november i Viken fylke. Da ble det målt hele 17,4 grader i Drammen, melder Meteorologisk institutt på Twitter. Samtidig ble det i Oslo målt rekordhøye 15,9 grader, samt 16 grader i Sande.

Ifølge Krogsæter har denne landsdelen mer godvær i vente.

- I Oslo, egentlig på hele Østlandet, vil man få flere perioder med mye sol, og temperaturer opp mot 14 grader, sier han.

– Hva er grunnen til at det blir så stor forskjell mellom øst og vest?

– I all hovedsak så er det fjellene i Sør-Norge som bidrar til det. Vinden krasjer i fjellene, som gjør at det sprekker opp i øst. Det er terrenget som styrer dette, sier han.

– Det samme gjelder for Øst-Finnmark. Her blir det perioder med ganske bra vær, og ikke så mye nedbør som i Nordland, Troms og Vest-Finnmark, legger han til.

Snøen smelter og vinteren lar vente på seg

Tidligere i år kom det snø mange steder, og mange begynte å ruste seg for en lang og kald vinter. Nå har stort sett all snø som la seg, smeltet, og det er ingen grunn til å tro at vinteren kommer helt ennå.

– I lavlandet blir det plussgrader i hele landet. Til og med på Finnmarksvidda. Nå er det mer høst enn vinter, sier han.

- I fjor var det nokså kaldt på dette tidspunktet. Hva er grunnen til at det er så stor forskjell på i fjor til i år?

– Det er lavtrykkene i Atlanteren som styrer det. Høytrykkene ligger langt unna oss, og dermed har lavtrykket fri bane til oss.

– Med andre ord, vi må vente med å finne fram skiene?

– Ja, vi må vente litt til. Snø og is kommer uansett, men det er ingen indikasjoner på at det nærmer seg, sier Krogsæter til TV 2.

Ikke like våt november

Meteorolog Eldbjørg Moksnes har gode nyheter å komme med dersom du fryktet at november skulle bli like våt som oktober.

– Klart det er vanskelig å spå det akkurat nå, men ser vi på prognosene for den første uka i november, så ser vi en tørrere værtype. Derfor kan jeg si at det ikke er sannsynlig at november blir like våt som oktober, sier hun til TV 2.