Johnny Depp tapte injuriesak i Storbritannia

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den amerikanske skuespilleren Johnny Depp tapte injuriesaken mot den britiske tabloidavisen The Sun, som omtalte 57-åringen som en «konemishandler».

Depp saksøkte avisen etter at et oppslag beskrev ham som en konemishandler med sinneproblemer. I retten i London i sommer avviste han selv anklagene.

57-åringen erkjente i retten at han noen ganger har utvist sinne med «destruktiv oppførsel», men understreket at det ikke betyr at han har et sinneproblem.

BREAKING: Johnny Depp has lost his libel claim against NGN newspapers... — Nick Wallis (@nickwallis) November 2, 2020

Mandag formiddag kom kjennelsen, hvor det blir kjent at Johnny Depp tapte i retten.

Det meddeler BBC-journalist Nick Wallis på Twitter.

Ekskona var tilstede

Depps tidligere kone, Amber Heard (35), var tilstede som vitne under rettssaken. Hun har tidligere anklaget eksmannen for å mishandlet henne og har sammenlignet ham med den dømte overgriperen Harvey Weinstein. Bilder hvor hun var forslått i ansiktet ble blant annet spredt på nettet etter skilsmissen i 2017.

Depps forsvarer omtalte Heard som en notorisk løgner som har funnet på historier om mishandling.

Begge to avviser å ha mishandlet den andre. Heard søkte om å skille seg fra Depp i 2016. Skuespillerne, som møtte hverandre under innspillingen av filmen The Rum Diary i 2011, hadde da vært gift i 15 måneder.

Avslørte ekstreme meldinger

Under høringen mot avisen i mars, ble noen svært ekstreme meldinger som Depp skal ha sendt til sin venn Paul Bettany avslørt, ifølge nettstedet Page Six.

STORT SPRIK: Johnny Depp (bildet) sin forklaring på hva som skjedde under ekteskapet med Amber Heard står i sterk kontrast med hennes forklaring. Her ankommer Depp rettsaken mot The Sun i juli. Foto: Alberto Pezzal

«La oss brenne Amber», skrev Depp den 6. november i 2013, og fulgte opp med en ny, drøy melding senere samme dag:

«La oss drukne henne før vi brenner henne!!! Jeg vil ha sex med hennes døde kropp etterpå for å forsikre meg om at hun er død.»

Depps advokat, Adam Waldman, mener The Sun tok meldingene ut av kontekst da de skrev artikkelen, at de tok «et fragment av en frustrert melding til en venn» og overså det påfølgende han skrev om at han aldri ville kunnet skade sin daværende kjæreste.

«Jeg er riktignok for skadet i hodet til å rette raseriet mitt mot den jeg elsker.»

