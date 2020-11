Slik hedrer hun sin avdøde sønn

Tidligere i oktober ble det kjent at kjendisparet Chrissy Teigen og John Legend mistet sønnen sin halvveis i svangerskapet.

På bloggen Medium åpnet Teigen opp om tiden både i for- og etterkant. Der takket hun også omverdenen for all støtten som har strømmet inn.

«I uker har vi vært omsluttet med omsorg. Hilsener har strømmet på, og jeg har lest hver eneste en med tårevåte øyne. Meldinger i sosiale medier fra fremmede har fylt dagene mine», skrev Teigen på bloggen.

Minnes sønnen

Nylig delte den tidligere supermodellen et bilde fra en romantisk middag sammen med ektemannen John Legend. På bildet holder de to hender, og på håndleddet til Teigen kan man se en fersk tatovering.

I løkkeskrift står det skrevet «Jack», som er navnet på deres tapte sønn. Teigen har tidligere uttalt at hennes to tidligere barn ikke ble tildelt et navn før etter at de ble født. Denne gangen hadde hun og ektemannen begynt å kalle babyen i magen for «Jack» tidlig i svangerskapet.

Tatoveringen til minne for sønnen er plassert over en annen tatovering, med navnet til ektemannen John og deres to barn; Luna og Miles.

John Legend har en tilsvarende tatovering på sin arm. Om også han har valgt å minnes sønnen med en ny tatovering er enda uvisst.

Det er tatovøren Winter Stone som står bak parets meningsfulle toveringer. Tidligere har den Los Angeles-baserte tatoveringsartisen fargelagt store stjerner som Lady Gaga og Roger Moore.

Mistet mye blod

Chrissy Teigen, som har vært svært åpen rundt den tragiske hendelen, forteller at hun mistet mye blod på sykehuset. Ifølge Teigen skal legene ha hentet pose etter pose med blodoverføring. Likevel klarte de ikke å stoppe blødningen hennes.

Mandag delte den tidligere supermodellen nok et rørende innlegg på sosiale medier.

Venninne og negledesigner, Kimmie Kyees, samlet nemlig sammen seks venner for å donere blod til ære for Jack. Sammen skal de ha donert syv poser med blod, som er det samme antallet poser Teigen skal ha trengt mens hun lå på sykehuset.

Teigen skriver på Instagram at hun har prøvd å skrive innlegget fire ganger, men at hun har grått for mye. Avslutningsvis skriver hun «Kimmie, jeg elsker deg. Jeg elsker dette. Jeg er så stolt av menneskene jeg og familien min omgir meg med».