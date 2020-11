Amerikanske klassikere

Buffalo wings - sprø, sterke og utrolig gode kyllingvinger

Dette trenger du til 4 personer:

2 kg kyllingvinger

1 stk blåmuggostdipp

3 stk stangselleri

1 stk Buffalo saus

1 stk krydderblanding

Krydderblanding:

4 ss bakepulver

1 ss salt

1 ss røkt paprika

1 ts pepper

1 ts cayennepepper

1 ts hvitløkpulver

1 ts løkpulver

Slik gjør du:

Start med å blande sammen alle krydderne og bakepulveret i en stor bolle. Legg kyllingvingene i krydderblandingen og pass på at kyllingen er dekt med pulveret på alle kanter. Finn frem et stekebrett og legg på aluminiumsfolie. Legg en rist på toppen av stekebrettet. Dette gjør at kyllingen får varme inn fra alle kanter og resultatet er en mye sprøere skorpe. Sett ovnen på 200 grader varmluft og begynn å stable kyllingen på risten. Sett kyllingen inn i ovnen la stå i 30 minutter. Når kyllingen steker lager jeg Buffalo sausen.

Buffalo sauce - lett å bli hekta på

3 ss Heinz Ketchup

3 ss meierismør

1 ss honning

1 ss hvitvinseddik

2 ts worchester sauce

1 ts hvitløkspulver

1 ts cayenne pepper

1 ts chiliflak

0,5 ts salt

Slik gjør du:

Det blir ikke så mye lettere enn denne sausen. Hell alle ingrediensen i en kjele. Varm opp på medium varme til smøret har smeltet. Smak til med ekstra chili etter hvor sterk du ønsker sausen. Kan oppbevares i kjøleskapet i lengre tid. Perfekt til kyllingvinger og annen grillmat.

Mac`n cheese - veldig populært tilbehør i USA

300 gram makaroni

5 dl melk

2 ss hvetemel

3 ss smør

2 stk sjalottløk

1 fedd hvitløk

1 ts malt muskatnøtt

2 ts dijon sennep

200 gram tørr cheddar

50 gram parmesan

100 gram ost

Salt og pepper

Slik gjør du:

Start med å finne frem en kjele eller stekepanne med høy kant og sett på medium varme. Legg i smøret og tilsett finhakket sjalottløk og hvitløk. Stek på medium varme til løken har blitt helt blank og myk. Tilsett melet og spe på med melk. Rør jevnlig så det ikke brenner seg i kjelen. La koke et par minutter og skru ned varmen så den ikke koker mer. Smak til sausen med krydderne og riv opp osten. Tilsett nesten all osten, men spar litt for å ha på toppen når den skal inn i ovnen. Kok opp makaroni etter anvisning på pakken, men la den være litt underkokt. Så kok i 2 minutter kortere enn det står på pakken/posen. Hell av vannet og bland makaroni sammen med ostesausen. Hell over i en ildfast form og strø over resten av osten. Stek på 225 grader i ca. 25 minutter til den har fått en gylden og sprø overflate. Strø gjerne over litt finhakkede urter som persille rett før servering. Nytes best rykende varm. Lykke til.