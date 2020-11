Vedum er blitt «landsbroder'n»: Sp har ikke vært større på 26 år

Trygve Slagsvold Vedum og Sp fortsetter å fosse frem, og har nå 19,8 prosents oppslutning. Det er en fremgang på 3,6 prosentpoeng fra oktober.

Senterpartiet har ikke hatt høyere oppslutning siden før folkeavstemningen om EU i 1994, viser november-målingen fra Kantar for TV 2.

Den gang fikk daværende Sp-leder og «EU-dronning» Anne Enger et valgresultat i 1993 på 16,7 prosent og hadde en rekke målinger hvor partiet hadde over 20 prosents oppslutning.

Senterpartiets beste målinger 22,0 juni 1994

21,6 juli 1994

20,9 mars 1994

20,6 august 1994

19,7 desember 1993

19,6 mai 1994

19,5 april 1994

19,5 november 2019 Kilde: Kantar (tidligere Norsk Gallup). Byrået har laget politiske målinger i Norge siden 1964

Blant menn er Sp nå landets største parti, med henholdsvis sju og fem prosentpoeng større oppslutning enn Arbeiderpartiet og Høyre.

Velgerflukt fra Ap til Sp

– Det er motiverende med gode målinger. Men så vet vi at målinger er målinger, og valg er valg. Men jeg tror folk ser at vi har vært tydelige på at vi skal ha tjenester nær folk, sikre nasjonalt eierskap til naturressursene og små forskjeller mellom folk. Jeg tror folk ser at Sp er tydelige på dette, sier Trygve Slagsvold Vedum til TV 2.

Med Sps voldsomme vekst, er avstanden mellom Ap og Sp nå nesten usynlig. Bare 0,7 prosentpoeng skiller Sp og Ap i kampen om å være det største partiet på rødgrønn side.

Siden valget i 2017 har nå Ap-leder Jonas Gahr Støre mistet 90.000 velgere i netto til Senterpartiet.

– Hvis dette blir valgresultatet, vil Sp kreve statsministerposten?

– Jeg tror det er klokt å snakke om sakene, jeg. For det er det dette handler om. Målingene går opp og ned, og jeg tror vi bare skal slappe av med de, sier Vedum.

Bøhler: – Sp er folkeparti

I Oslo varslet stortingsrepresentant Jan Bøhler i oktober overgang til Sp, og ble i helgen valgt i partiets førstekandidat i hovedstaden. Bøhler mener Sp nå har blitt det nye folkepartiet i Norge.

– Veldig mange arbeidsfolk, rundt i landet, småkårsfolk på kryss og tvers, enten det er her i Groruddalen eller Gudbrandsdalen, har felles interesse med og kjenner seg igjen i Senterpartiet. Når vi har den oppslutningen som begynner å tegne seg nå, så er Senterpartiet et folkeparti, sier Bøhler til TV 2.

– Hva er det med Vedum som gjør han og partiet så populært?

- Trygve, han har en latter og en godhet, vet du, som er veldig smittende. Man blir glad i ham, det har jeg også blitt gjennom mange år. Han har en stil som gjør at folk vil være med på laget, sette seg ned og ta en kaffekopp med ham. Han er gull verdt.

– Er Sp annerledes enn Ap?

– Det er i hvert fall sånn at Senterparti er i fremgang og har godt humør. Det smitter. Det er klart at det er andre ting som har skjedd i Ap, som kanskje ikke er like smittende, da, sier Bøhler.

AVHOPPER: Stortingsrepresentant Jan Bøhler (opprinnelig fra Ap) og partileder Trygve Slagsvold Vedum, her fotografert under lanseringen av Bøhler som Sps 1. kandidat i Oslo i valget neste år. Foto: Heiko Junge

«Jumbo-Jonas» såvidt på 20-tallet

Arbeiderpartiet lekker velgere i alle retninger og får 20,5 prosent. Partiet henter kun 70.000 velgere fra andre partier, men avgir hele 198.000 velgere.

DYSTRE UTSIKTER: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Stian Lysberg Solum

Arbeiderpartiet går frem 2,1 prosentpoeng fra oktober-målingen, som var den dårligste målingen for partiet siden Kantar startet med målinger i 1964. Likevel ville 20,5 prosent vært det dårligste valgresultatet for Arbeiderpartiet siden 1924.

Færre enn seks av ti velgere fra 2017-valget sier de vil stemme Ap igjen. Hos Sp svarer ni av ti velgere det samme.

På samme måte som ved TV 2s forrige måling, hvor Ap fikk 18,4 prosents oppslutning, vil Jonas Gahr Støre heller ikke denne gangen kommentere målingen selv.

I oktober sendte han nestleder Hadia Tajik ut for å kommentere målingen, og nå i november er det partisekretær Kjersti Stenseng som må kommentere partiets labre oppslutning.

«Målingen viser solid rødgrønt flertall. Befolkningen er enig med oss om at det trengs en ny retning for landet og med det regjeringsskifte. Men det er fortsatt en lang vei mot valget og Arbeiderpartiet bruker nå alle krefter på å kjempe frem politikk som styrker vår felles velferd, sikrer trygge jobber i hele landet og en rettferdig klimaomstilling. Skal vi sikre regjeringsskifte trengs et sterkere Arbeiderparti» skriver Stenseng i en e-post til TV 2.