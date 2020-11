Først døde moren av korona, så døde faren: – Valget betyr alt for meg

I frykt for koronaviruset hadde familien for første gang registrert seg for å stemme via post. Så skjedde det som ikke skulle skje.

Anita Greenwalt (54) bor i Oklahoma i USA. Hun og familien var spente før årets presidentvalg og gledet seg til å stemme, men samtidig var de redde for å bli smittet av koronaviruset. De startet derfor tidlig prosessen med å registrere seg for å stemme via post.

I juni feiret faren Joe Ramirez (84) og moren, Emily Ramirez (82) 59 års bryllupsdag. De hadde et langt og lykkelig ekteskap og fem barn.

– Pappa var min helt. Han begynte å pusse sko og selge aviser i en alder av åtte år, sier hun, og legger til:

– Mamma var verdens snilleste, beste og smarteste kvinne.

LYKKELIG EKTEPAR: Greenwalts far var meksikansk-amerikansk og drev en frisørsalong i mange år. Foto: Privat

Pustevansker

Begge foreldrene hadde underliggende sykdommer, og det gjorde at de var svært forsiktige for ikke å bli smittet av korona.

De ville stemme på forhånd, men så skjedde det som ikke skulle skje.

Det begynte med faren. Han hadde pustevansker, og Greenwalt tok ham til legevakten 5. oktober. Faren ble diagnostisert med covid-19 og sendt til sykehuset. Greenwalt dro hjem for å sitte i karantene.

Greenwalts eldste søster vare på moren hjemme, men 12. oktober begynte også moren å føle seg dårlig. Søsteren ringte ambulansen, og moren ble fraktet til det nærmeste sykehuset, ettersom hun var dialysepasient.

MUNNBIND: På bildet sitter Anita Greenwalt ved siden av faren sin. Foto: Privat

Moren døde

Søsteren forsøkte for å gjennomføre en videosamtale med moren, men fikk det ikke til.

På kort tid forverret morens helsetilstand seg. Etter tre dager, 15. oktober, fikk Greenwalt en telefon fra legen.

– Vi har intubert moren din. Du bør komme til sykehuset, vi skal slippe deg inn, sa legen.

Da Greenwalt fikk telefonen, var hun 45 minutter unna sykehuset. Hun kjørte med en gang. Da hun var ti minutter fra til sykehuset, ringte legen igjen.

– Moren din har gått bort, sa legen.

Det kom som et sjokk for den 54 år gamle amerikanske kvinnen. I mellomtiden hadde hun også fått vite at søsteren som hadde tatt vare på moren, hadde fått påvist koronaviruset.

Søsteren ble sendt til det samme sykehuset som faren var innlagt på. Hun lå bare fire rom nedenfor farens, deretter ble hun lagt inn på intensivavdelingen med covid-19.

DØDE: Med kort tids mellomrom døde ekteparet Emily og Joe Ramirez av korona i USA. Foto: Privat

Fikk tatt farvel med faren

21. oktober fikk Anita Greenwalt en ny telefon fra legen. Det handlet om faren. Legen sa at farens helsetilstand var forverret, og at hun burde komme til sykehuset.

Denne gangen rakk hun å ta farvel.

– Jeg fikk snakket med pappa i 30 minutter. Det er alt jeg har igjen fra ham, og samtalen er hellig og for privat til å fortelle om, sier hun.

Neste morgen gikk faren bort. Han døde den dagen familien skulle ha bønneseremoni for moren.

– Jeg hadde aldri trodd familien vår skulle være der vi har havnet nå. Jeg mistet mamma og pappa med en ukes mellomrom. Jeg kan ikke beskrive hvor vondt det er, sier hun.

Familiens stemmesedler kom dagen etter at faren døde.

– Foreldrene mine hatet Donald Trump. De skulle stemme på Biden, sier hun.

– Bagatellisert viruset

54-åringen, som har mistet moren og faren til koronaviruset, er nå sint på president Trump. Hun mener presidenten har bagatellisert konsekvensene av det dødelige viruset.

– Nå er pappa og mamma borte for alltid. Søsteren min sitter med en faktura fra sykehuset. Det går ikke bare «bort» slik som Trump sier. Jeg vil alltid holde Donald Trump ansvarlig for mine foreldres død, understreker hun, og legger til:

– Hvis han hadde tatt viruset på alvor, kunne foreldrene mine kanskje vært i live nå. Jeg er bekymret for at Trump blir gjenvalgt. Dette valget betyr alt for meg, sier hun.

– Gjør bedre enn vi gjorde

Anita Greenwalt oppfordrer nordmenn til å ta viruset på alvor, holde avstand og bruke munnbind.

– Nordmenn bør gjøre det bedre enn vi har gjort i USA, sier hun til slutt.

I USA er over 236.000 mennesker døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset. President Donald Trump avviser at han har ansvar, og sier at Kina og WHO må ta ansvaret for at pandemien ikke ble stanset.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazıcı, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.