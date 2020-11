Hvem kjørte Benedikte før hun døde?

ÅSTED NORGE (TV 2): 18. februar 2007 forsvant Benedikte Lyngbø Karlsen (20) i Bergen sentrum. Samme natt hørte et vitne at ei kvinne skrek «nei» ved Askøybroen.

– Vi trenger å få et svar på hva som skjedde, sier Benediktes søster Cecilie Karlsen Langedal til Åsted Norge.

I mer enn 13 år har familien levd med uvissheten om hvordan og hvorfor Benedikte døde.

Spørsmålene de stiller seg er mange og vonde. Hvorfor mangla hun truse når hun ble funnet? Var det Benedikte som skrek den natta hun ble borte? Hvis det var henne, hvordan kom hun seg til Askøybroen? Var hun der alene eller sammen med noen?

TRENGER ET SVAR: Benediktes søster Cecilie og faren Torfinn håper noen melder inn ny informasjon i saken. Foto: Åsted Norge

— Vi var i oppløsning

Benedikte Lyngbø Karlsen hadde nettopp fylt 20 år og jobba som hjemmesykepleier ved siden av skolen. Natt til søndag 18. februar 2007 forsvant hun sporløst etter en tur på byen i Bergen.

BLE BARE 20 ÅR: Benedikte Lyngbø Karlsens dødsfall har mange ubesvarte spørsmål. Foto: Privat

Én uke senere, den 25. februar 2007, ble kroppen hennes funnet av to fiskere i Anglavika på Lille-Sotra – over to mil fra der hun sist ble sett.

– I det tidsrommet var vi i en alvorlig krise. Vi var i oppløsning, vi klarte ikke å tenke rasjonelt. Men vi var lettet for at vi hadde funnet henne. Det var på en måte det viktigste, at vi hadde funnet henne, forteller Cecilie.

Deretter kom en fase hvor Cecilie hadde behov for å plassere skyld. Nå er behovet annerledes. Hun og resten av familien trenger ro. Det er for mange ubesvarte spørsmål og de skjønner ikke hvorfor Benedikte manglet truse da hun ble funnet.

– Ut fra Benediktes personlighet og hvordan hun kledde seg, er det veldig rart, sier Benediktes far Torfinn Karlsen og får støtte fra eldstedatteren Cecilie.

NOEN MÅ VITE MER: Politiinspektør Tore Salvesen ved stedet der Benedikte sist ble sett. Han er overbevist om at noen vet mer enn det som har kommet fram i saken. Foto: Åsted Norge

Politiet ønsker tips

For politiinspektør Tore Salvesen er det aldri godt å ha en uoppklart sak i arkivet. Han leder i dag seksjonen for etterforskning av drap, grov vold og seksuallovbrudd i Vest politidistrikt.

– Kommer det inn tips i denne saken vil vi undersøke dem, sier han til Åsted Norge.

Tore Salvesen jobbet ikke med etterforskningen av Benediktes dødsfall, men har satt seg grundig inn i etterforskningsmaterialet før han møter Asbjørn Hansen fra Åsted Norge.

Ettersom Benedikte skulle til Askøy etter byturen tenker både Salvesen og Hansen at hun må ha fått skyss. Nå ber politiet i Bergen sjåføren eller andre som vet noe om å melde seg. Politiet understreker at de ikke vil straffeforfølge en eventuell pirattaxisjåfør.

Den siste kvelden

Lørdag 17. februar 2007 besøkte Benedikte ei venninne på Askøy. Planen var at hun skulle sove der og passe venninnens barn neste dag. De drakk et par øl med flere venner, før de stakk innom en dansefest i Strusshamn. Da de andre gikk hjem, ville Benedikte fortsette kvelden på byen.

Vennene mener at hun ikke var særlig beruset da hun tok en taxi til byen klokka 01:45. Benedikte dro til stamstedet Mojo i Olav Kyrres gate og ble der til stengetid.

Utenfor Mojo stod en dørvakt som visste hvem Benedikte var. I avhør fortalte han at hun møtte en mann og tok følge med ham til veikrysset Olav Kyrres gate-Vaskerelven. Deretter mistet dørvakta dem av syne og ingen vet hva som skjedde etterpå. Klokka var da 03:30.

SISTE OBSERVASJON: I dette veikrysset mellom Olav Kyrres gate og Vaskerelven ble Benedikte observert for siste gang sammen med en mann kl. 03:30 søndag 18. februar 2007. Foto: Åsted Norge

— Vi burde fulgt bedre opp

Mannen hun tok følge med forklarte i avhør at de splitta lag i veikrysset og at han gikk alene til en pølsekiosk. Politiet undersøkte aldri om alibiet hans stemte.

Politiinspektør Tore Salvesen mener at politiet burde gjort grundigere undersøkelser den gangen.

— Det er 13 år siden denne etterforskningen, og det er vanskelig for meg å sette meg inn i etterforskningsledelsens tanker den gangen, men sett i ettertid ser jeg at det er ting vi burde ha fulgt tettere og bedre opp, sier han.

Fall fra stor høyde

Professor i rettsmedisin ved Universitetet i Bergen, Inge Morild, obduserte Benedikte.

— Jeg mener dødsårsaken var drukning etter fall fra stor høyde, forteller han.

Inge Morild mener at skadene vitner om et høyt fall på over ti meter.

Det var han som oppdaget at Benedikte manglet truse. Han oppdaget også at BH-en hennes var revnet, men mener det kan ha skjedd i fallet. Ettersom Benedikte hadde bukse på seg, må trusa ha forsvunnet før hun havnet i vannet.

Blodprøven som ble tatt av Benedikte viste at hun hadde høy promille da hun døde. Morild mener at hun var betydelig påvirket av alkohol.

Hva kan havstrømmene fortelle?

Kan det ha skjedd noe med Benedikte i Bergen sentrum? Kan hun ha havnet i sjøen der og drevet ut til Anglavika på Lille-Sotra over to mil unna?

EN KLAR SAMMENHENG: Havforsker Jon Albretsen mener at det er en klar sammenheng i strømforholdene mellom Askøybroen og stedet der Benedikte ble funnet. Foto: Åsted Norge

Hos Havforskningsinstituttet møter vi havforsker Jon Albretsen. Han viser et strømkart til Asbjørn Hansen og forteller at sannsynligheten er svært liten for at Benedikte havna i sjøen i Bergen sentrum.

Når han får høre at kroppen til Benedikte bar preg av fall fra stor høyde, mener han at Askøybroen skiller seg ut.

— Hvis man havner i vannet ved Askøybroen er en drift mot funnstedet i Anglavika veldig sannsynlig, sier han.

— Askøybroen blir mer og mer interessant. Vi vet at hun skulle til Askøy og vi har et vitne som hørte et skrik i samme område som broen, sier Asbjørn Hansen.

Politiinspektør Tore Salvesen er enig.

Vitne: Ei kvinne skrek «nei»

— Det hørtes ut som et fortvilet redselsskrik, en som skrek «nei», leser politiinspektør Tore Salvesen i en vitneforklaring blant etterforskningsdokumentene.

VAR DET BENEDIKTE SOM SKREK?: Et vitne hørte et fortvilet redselsskrik fra samme retning som Askøybroen bare to timer etter at Benedikte forsvant i Bergen. Foto: Åsted Norge

Vitnet, som bor i nærheten av Askøybroen, meldte seg for politiet da hun leste i avisa at en ung kvinne var savnet i Bergen sentrum.

Vitnet forklarte at hun tok seg en røyk på balkongen mellom klokka 05:30 og 05:45 søndag morgen den 18. februar 2007. Det var bare to timer etter at Benedikte forsvant i Bergen.

— Det er en interessant observasjon, sier Tore Salvesen og legger til:

— Hvis det har noe med forsvinningen å gjøre kan det bety to ting. At hun har blitt dyttet utfor Askøybroen eller at hun har hoppet og at det har kommet et skrik.

Ingen spor

Askøybroen hadde ikke kamera da Benedikte forsvant og Benediktes mobil lå igjen hjemme hos venninnen på Askøy. Politiet mangler dermed elektroniske spor i saken.

Politiinspektør Tore Salvesen mener imidlertid at noen må vite mer om hva som skjedde fra Benedikte forsvant i Bergen sentrum til hun ble funnet i sjøen ved Lille-Sotra ei uke senere.

Nå håper Benediktes familie på flere svar.

— Hvordan kom hun seg dit? Er det noen som vet noe mer? Å finne den roen hadde vært deilig, sier Benediktes far Torfinn Karlsen.