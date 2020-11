Klaget på dårlig kebab-service i Lillestrøm – fikk 7000 kroner i bot

En mann fra Romerike reagerte sterkt på at noen tok på kebaben hans uten hansker. Nå må han punge ut for å kjeftet på en ansatt i Mattilsynet.

Nylig måtte en mann i 30-årene svare for seg i Nedre Romerike tingrett, hvor han var tiltalt for å ha forulempet en offentlig tjenestemann ved å kalle henne «fittekjerring» eller «fittehore».

Hendelsen som første til at mannen ble tiltalt, fant sted i april i år etter at han skulle kjøpe kebab i Lillestrøm.

I retten fortalte mannen at han hver måned tar ut inntekten sin i kontanter, og bruker kontanter som betalingsmiddel. Personen bak kassa tok imot kontantene uten hansker. Deretter tok personen i mannens mat.

TAR IMOT KLAGER: Et bilde av kontorbygningen og skiltet til Mattilsynet i Oslo. Foto: Carina Johansen/NTB

Ettersom mannen er i risikogruppen for koronaviruset, ble han svært bekymret for smitte.

Det endte med at han ikke spiste maten, skriver Romerikes Blad, som først omtalte saken.

Raljerte i røret

Noen dager senere ringte han til Mattilsynet for å klage på kebabrestauranten.

Han ble satt i kontakt med en inspektør som jobber med å motta og vurdere klager.

Underveis i samtalen ble det svært dårlig stemning, og mannen begynte å banne.

Samtalen ble avbrutt ved at han sa «fittekjerring» eller «fittehore» og la på røret.

«Det er noe tvil om tiltalte brukte ordet «fittekjerring» eller ordet «fittehore». Retten finner imidlertid dette ikke avgjørende,» står det i dommen.

Gikk til politiet

Inspektøren i Mattilsynet rapporterte hendelsen til lederen sin, som avgjorde at forholdet skulle politianmeldes.

Mannen ble først ilagt et forelegg, som han nektet å vedta. I sommer ringte han tilbake til den aktuelle kvinnen for å unnskylde seg.

Han har forklart at ordbruken skyltes at han var irritert og frustrert, men at den ikke var personlig rettet mot inspektøren.

«Ifølge tiltalte var ordet «fittekjerring» et ord han har brukt flere ganger når han blir irritert, for eksempel når han spiller Nintendo med kamerater,» står det i dommen.

Mannen er nå dømt til å betale en bot på 7200 for å ha forulempet en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten, men han slipper å betale saksomkostningene.