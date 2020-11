Stian Gregersen tatt ut på landslaget: Her er troppen

Mandag tok Lars Lagerbäck ut landslagstroppen som i løpet av november skal møte Romania og Østerrike i Nations League, samt Israel til treningskamp.

Det var store forventninger til om landslagstreneren hadde funnet plass til Tokmac Nguen i troppen.

– Jeg gjør det samme jeg har gjort en god stund i Ungarn nå. Dersom jeg blir tatt ut er jeg storfornøyd og stolt, men det er ikke noe jeg går rundt og snakker om, sa Nguen da han ble med direkte i Målshow etter Champions League-kampen mot Dynamo Kiev i forrige uke.

TV 2s fotballekspert Erik Thortvedt mente at tiden var inne for at den tekniske kantspilleren fikk muligheten på landslaget.

Likevel fikk ikke Ferencváros-spilleren plass i troppen til Lagerbäck. Det gjorde derimot Molde-stopper Stian Gregersen (25), som den siste tiden har fått mye skryt av prestasjonene sine i Europa League.

– Hele året har han vært i nærheten, men vi har bedømt at det er tre spillere han konkurrer med. Vi mener at de er foran ham nå, sier landslagstreneren.

Dette er den resterende troppen:

Keepere: Rune Almenning Jarstein, Sondre Rossbach og André Hansen.

Forsvar: Martin Linnes, Omar Elabdellaoui, Haitam Aleesami, Birger Meling, Jonas Svensson, Kristoffer Ajer, Stian Gregersen, Stefan Strandberg og Leo Skiri Østigård.

Midtbane: Fredrik Midtsjø, Mathias Normann, Sander Berge, Markus Henriksen, Patrick Berg, Morten Thorsby, Martin Ødegaard, Mohamed Elyounoussi, Jens Petter Hauge og Stefan Johansen.

Angrep: Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King.

Her er troppen til kampene i november. Først møter vi Israel hjemme i privatlandskamp, deretter tar vi turen til Romania og Østerrike.

Landslagskapteinen med

Flere sentrale spillere så ut til å miste landslagskampene grunnet skader, men Lagerbäck fant plass til dem alle.

Stefan Johansen etter det TV 2 kjenner til slitt med smerter i ryggen i en god stund, men er likevel med.

Torsdag måtte Kristoffer Ajer forlate banen da Celtic spilte Europa League-kamp mot franske Lille. Midtstopperen holdt seg til lysken, og Celtic-trener Neil Lennon var bekymret for tilstanden til stopperbautaen.

Likevel er Ajer tatt ut.

– Vi vet ikke 100 prosent sikkert om Ajer blir klar, men vi har han med for å se om han rekker det, sier Lagerbäck.

Martin Ødegaard har også slitt med skade, noe som har holdt ham utenfor spill for Real Madrid. Jens Petter Hauge har også vært ute etter at han testet positivt på koronaviruset, men i helgen var han med i AC Milans tropp.

Begge disse er også tatt ut.

Derfor er de kommende landskampene viktig

I desember trekkes kvalikgruppene til VM 2022. Mens nesten halve Europa skal til EM, er nåløyet langt trangere i VM. Totalt 13 europeiske nasjoner kommer til VM.

Derfor er det svært viktig å være best mulig ranket før de ti kvalikpuljene trekkes. Da kan veien til VM straks bli mer overkommelig.

De ti beste europeiske landene på FIFA-rankingen havner i første seedingspott. Landene fra 11-20 havner i pott to. Pott tre består av landene fra 21-30. Man kan ikke møte land fra samme seedingsnivå.

Kun vinnerne av de respektive kvalikgruppene er garantert VM-billett. De tre siste plassene skal de ti gruppetoerne og de to beste gruppevinnerne fra Nations League (som ikke blir nummer 1 eller 2 i den ordinære kvalikgruppen) kjempe om.

Landslagssjef Lars Lagerbäck innrømmet under forrige landslagssamling at det vil bety mye å komme seg i pott to.

– Vi har dette med FIFA-rankingen å spille for. Alle poengene vi kan dra inn forbedrer sjansene våre til å havne i seedinggruppe to, sier Lagerbäck under mandagens pressekonferanse.