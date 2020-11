Jessica-Marie (31) vet ikke hvor lenge hun har en jobb å gå til: – Det er mye angst og usikkerhet

Kokker, servitører, bartendere og lærlinger protesterer mandag mot for inngripende koronatiltak og for lite statlig støtte. – Det er ikke bærekraftig for oss å holde åpent lenger.

De hvite tallerkenene plasseres møysommelig ut foran hver stol. Bestikket på servietten til høyre, vinglasset forsiktig over.

Langt flere bord enn det kommer gjester har blitt linjet opp. En rosa målestokk sikrer den obligatoriske meteren mellom hver stolrygg.

Føttene beveger seg i et raskt tempo, slik det alltid gjøres når det er minutter igjen til dørene åpnes og service starter.

Denne gangen er restauranten byttet ut med Eidsvoll plass, og de inviterte gjestene er ansatte fra bransjen selv.

Klokken 13 mandag ble det duket til langbord for demonstrasjonen «Is this the last supper» på Eidsvoll plass i Oslo. Navnet referer til den siste nattverden, hvor Jesus spiste det siste måltidet sammen med disiplene før korsfestingen.

I likhet spiser ansatte i restaurantbransjen nå kanskje personalmat sammen for siste gang, eller skjenker det siste glasset med vin til en stamgjest. Fremtiden til bransjen er svært usikker etter å ha blitt pålagt ytterligere tiltak, mens den statlig støtte uteblir.

Mange av de ansatte har allerede blitt permittert. De som fortsatt har jobb å gå til, vet ikke hvor lenge det vil være sånn.

FRYKTER: Arrangementet er laget av og for ansatte i restaurantbransjen, som frykter for fremtiden. Foto: Fanny Bu / TV 2

Angst og usikkerhet

Jessica-Marie Gidlund (31) er restaurantsjef på Txotx i Oslo. Hun forteller at permitteringsvarselet for de til sammen 15 ansatte på restauranten ligger klare på datamaskinen. Det er bare å fylle inn en dato.

– Vi vet rett og slett ikke hva morgendagen bringer. Det går hardt utover folks økonomi og psykiske helse. Det er mye angst og usikkerhet, sier Gidlund mens hun gjør de siste forberedelsene foran Stortinget.

Både lokalt og nasjonalt kom det ytterligere innstramming av koronatiltakene i forrige uke, som atter en gang får konsekvenser for serveringsbransjen. Nå stanses innslippet klokken 22, mens skjenkestopp gjelder fra midnatt.

Én-meterskravet mellom gjester på samme bord ble også presisert, som resulterte i halvert kapasitet.

Økende smittetall fører til at de daglige gjestene uteblir og at det renner inn med avbestillinger. Regnestykket går rett og slett ikke opp.

UTGIFTER: For å overholde smitteverntiltakene må restauranter og utesteder bemanne opp. Utgiftene blir for store i forhold til inntektene. Foto: Fanny Bu / TV 2

Én stol stod tom

På Eidsvoll Plass ble det duket opp til 13 gjester, men én stol ble stående tom gjennom hele middagen. Helse- og omsorgsminister Bent Hie (H) ble invitert, men dukket aldri opp.

TOMT: Denne plassen stod tom under hele demonstrasjonen. Den er reservert til «frelseren» eller hjelpen som aldri kom. Foto: Fanny Bu / TV 2

– Plassen er reservert til «frelseren» vår. Kom og sitt ved bordet og ta regningen, fordi vi har ikke råd til å betale den lenger, sier Frida Sofie Jansen (34).

Hun er barsjef på Brygg i Oslo, og fikk varsel om at hun må gå ned til 50 prosent stilling fra fredag.

– Vi er fire stykker som har blitt permittert hos oss. Vi har valgt å permittere de ansatte som kan få penger av Nav, for å beskytte studentene hos oss som ikke har krav på støtte i det hele tatt, sier hun.

Flere lærlinger var også til stede og holdt appell. På en benk sitter Maud Nyfelt (17) og hører på de tidligere kollegene.

– Jeg var også lærling, men jeg har blitt permittert. Jeg hadde akkurat kommet inn i rutinene, så det var en trist beskjed å få. Det er kjipt at dette skal gå utover utdanningen min, sier Maud Nyfelt (17).

Samtidig får hun vondt av venner og kolleger, som fortsatt har jobb, men som føler på en enorm usikkerhet.

– Det er skremmende og veldig kjipt for de som lever med en frykt for at de plutselig ikke skal ha en jobb lenger, sier Nyfelt.

METER: Frida Sofie Jansen (34) måler opp meteren sammen med en kollega, mens Jessica-Marie Gidlund (31) dobbeltsjekker at bordene er skikkelig duket opp. Foto: Fanny Bu / TV 2

Ikke bærekraftig drift

Jessica-Marie Gidlund (31) er klar på at myndighetene må tilrettelegge for at serveringssteder kan holde åpent, eller stenge stedene ned og ta regningen.

De nye tiltakene oppleves som en snikstenging, der alle restriksjoner til sammen gjør at det ikke lenger er bærekraftig å holde åpent.

– Vi får pålegg som gjør at det ikke er bærekraftig å holde åpent lenger. Det beste for oss ville verdt om det kom en kompensasjonsordning, som kunne dekke lønningen til folk, slik at de slipper å gå på Nav, sier hun.

På den måten kan de ansatte fortsatt ha en jobb å gå til, mens stedene har nok arbeidskraft og økonomi til å holde dørene åpne.

SMITTE: Det ble servert hovedrett og dessert i tråd med smittvernreglene foran Stortinget mandag. Foto: Fanny Bu / TV 2

Oppfordrer alle til å gå ut

I helgen uttalte assisterende helsedirektør Espen Nakstad at han er svært bekymret for hvordan smitten har økt den siste tiden.

– Situasjonen er svært alvorlig. Dagens smittetall viser smitten forrige helg, så det er dessverre slik at situasjonen kan være mer dramatisk enn vi tror, sa han til TV 2.

– Nå som smittetallene øker kraftig, er det trygt å gå på restaurant?

– Det er trygt å gå på restaurant. Vi er eksperter på smittevern og på å håndtere nye regler og pålegg hver uke. Vi er gode på det vi gjør, sier hun.

Gidlund peker også på at svært lite av smitten i samfunnet kan spores tilbake til utelivet.

PERMITTERT: Lasse Lukacs (45) er kokk og har vært permittert siden 13. mars. Han forteller at et konkursras ikke bare påvirker restaurantbransjen, men også en rekke andre bransjer rundt. Foto: Fanny Bu / TV 2

– Blir det så vanskelig som det er i ferd med å bli for mange utesteder, må vi stenge ned, og da blir det færre tygge arenaer for folk å møtes på. I tillegg er det grusomt for alle ansatte som elsker jobbene og gjestene sine. Det er så mye kompetanse og gode møteplasser som kan bli borte, sier Gidlund.

Hun oppfordrer alle serveringssteder til å delta på en digital demonstrasjon, hvor de tar bilde av sitt «siste måltid» og legger det ut med hashtaggen #isthisthelastsupper. I tillegg har hun en klar oppfordring til alle som ikke jobber i bransjen.

– Gå ut og støtt stedene du liker. Gå ut og kos deg med noe godt i glasset eller noe spise. Det betyr alt for at vi skal overleve, sier 31-åringen.

Samtidig er hun redd for at venner og kolleger allerede kan ha dekket bordene i restauranten sin for siste gang.