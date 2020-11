VG: Bokseren Hadi Srour (24) utestengt i fire år

24. februar kom påtalenemden i Antidoping Norge med en innstilling på fire års utestengelse for bokseren.

Etter at Srour hadde spor av syntetisk EPO i en dopingtest har det lenge vært spekulert i om hvor lang straff han vil få.

Ifølge VG er denne dommen nå klar. 24-åringen blir utestengt i fire år. Det opplyser Marit Forsnes i domsutvalget i Norges Idrettsforbund til avisen.

Dommen ble klar i helgen.

– Han fikk fire års utelukkelse, sier Forsnes til VG.

Både A-prøven og B-prøven til bokseren var positiv, men gråtkvalt hevdet han at han var uskyldig.

Forbundet valgte da å trekke Srour fra VM i Jekaterineburg, som skulle gått helgen etter at A-prøven var kjent.

– Grunnen til at jeg står her i dag er fordi jeg mener jeg blir frarøvet et VM på premisser som ikke er riktig. Jeg har testet positivt på EPO. Forrige torsdag fikk jeg et brev om at jeg hadde testet positivt på EPO. Dagen etterpå dro jeg inn til Antidoping og pratet med etterforskerne der. Der beklaget de og sa at jeg ikke hadde testet positivt på en blodprøve, men at stoffet ble funnet i urinen, sier han.