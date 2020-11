Lagerbäck møtte pressen for første gang etter landslagsbråket: – Amatører vil jeg kalle dem

Lars Lagerbäck møtte pressen for første gang etter landslagsbråket. Der gikk han til angrep på VG og kalte lekkasjene for amatørmessig.

Etter kampene mot Serbia, Nord-Irland og Romania har det stormet rundt landslaget. Etter at en konflikt mellom Alexander Sørloth og Lars Lagerbäck ble avslørt av VG tok det virkelig av.

I dagene etter fulgte flere uheldige oppslag for landslaget. Det hele endte med en offentlig skittentøyvask mellom partene som kommuniserte gjennom pressemeldinger.

Til slutt kom beskjeden om at både Sørloth og Lagerbäck hadde lagt hendelsen bak seg, og så videre.

Mandag var første gang Lars Lagerbäck uttalte seg angående konflikten til pressen.

– Vi har tatt det opp mange ganger i gruppen. Dette er en del vi forsøker å jobbe med, å være profesjonelle. Vi forbyr ingen å kommunisere eksternt, men man skal ha veldig mye sunn fornuft rundt hva man kommuniserer rundt landslaget. I dette tilfelle vil jeg kalle dem eller den som har kommunisert dette ut ikke er profesjonelle etter min mening.

Videre fortalte landslagssjefen at han ikke ønsket å kommentere saken mer, ettersom han og Sørloth var ferdige med saken.

Men pressen ga seg ikke. Etter sa likevel landslagssjefen dette:

– Landslaget for meg er for profesjonelle spillere, amatører vil jeg kalle dem som lekker saker som ikke er bra for laget. Når et slikt miljø skapes, så forstyrrer det elitekulturen man ønsker å skape. Det er definitivt ikke bra, sier Lagerbäck.

– Jeg vil ikke si at jeg automatisk ville fjernet den som lekket det fra landslaget, men jeg ville snakket med ham for å finne ut hvordan det gikk seg til, sier han.

Tok oppgjør med VG: – Tror ikke spillerne vil kjenne på samme trygghet

Landslagssjefen var også kritisk til VG-saken om spliden mellom ham og Sørloth.

– VG har gått i spissen, og det virker som om du er en av dem (VG-reporter Arilas Berg Ould-Saada, journ.anm.). Ut fra løsrevne hendelser som har skjedd den kvelden, så gjør man tolkninger og spekulasjoner og det stemmer ikke overens med hvordan jeg opplevde denne situasjonen. Dere har gjort en bevisst tolkning, som ikke stemmer overens med min virkelighet, var Lagerbäcks dom.

Da TV 2 stilte spørsmål om landslagstreneren var trygg på noe slikt ikke skaper splid i gruppen.

– Jeg er ganske sikker på at det raserte litt av prestasjonsmiljøet vårt. Jeg tror ikke spillerne kommer til å kjenne på samme trygghet om hva de kan snakke om etter hendelsen som VG gikk i spissen for.

Slik svarer VG-journalisten: – Vi er så trygge som vi kan bli

Det var VGs reporter Arilas Berg Ould-Saada som stilte spørsmålene til Lagerbäck. På et av spørsmålene sa landslagssjefen «VG har gått i spissen og det virker som om du er en av dem» til VG-journalisten.

– Hvordan Lars håndterer pressekonferansen sin trenger jeg ikke å dele min mening om. Vi gjør jobben vår, også kan han gjøre jobben sin, slik er det, sier Ould-Saada

Etter pressekonferansen forsøkte VG-journalisten å få snakke med Lagerbäck på tomannshånd, men ble etter det TV 2 så avvist av svensken.

SKOPJE: Arilas Berg Ould-Saada intervjuer Lars Lagerbäck før Norges landskamp mot Nord-Makedonia i 2017. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Hva tenker du om at han sier han ikke kjenner seg igjen av VGs beskrivelse?

– NFF gikk jo ganske raskt ut og bekreftet alle de store trekkene i de opplysningene som vi i VG kom ut med. Også har jeg respekt for at når det er 30 personer i et rom, så har ikke samme subjektive oppfatningen av det som skjer. Men som Lars sier, så har han ikke sagt at det VG skrev var feil, men at noen vinklinger ikke falt i smak hos ham.

– Hvor trygg er du på det VG skrev var riktig?

– Vi er så trygge som vi kan bli. I etterkant har vi opplevd at det har stemt, i form av det som har kommet ut fra alle partene.

– Føler du deg trygg på at alt som har stått er riktig?

– Det er vi trygge på, sier journalisten.