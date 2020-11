Farevarsel flere steder i Sør-Norge – kraftig vind og fare for flom

Mandag morgen er det høy vannføring og kraftig vind flere steder i Sør-Norge.

– Mandagen starter dårlig i Sør-Norge. Det er gule farevarsler for regn i Innlandet, vindkast på Østlandet og i Agder, samt snø i fjellet og høy vannstand langs hele kysten, skriver Metrologisk Institutt på Twitter.

I tillegg har NVE sendt ut gult farevarsel for flom- og jordskredfare en rekke steder i Sør-Norge.

– Det har vært mye regn de siste dagene. Det har ført til høy vannføring og flomfare flere steder, sier meteorolog i StormGeo, Olav Krogsæter.

Rykket ut hele morgenen



TOK INN VANN: Båten tok inn mye vann og holdt på å synke Foto: VIB

Sør-Øst politidistrikt har i løpet av morgentimene rykket ut på en rekke hendelser.

– Vi har hatt en god del oppdrag knyttet til været i dag, sier operasjonsleder Øystein Eikedalen.

Klokken halv ni fikk politiet beskjed om at en båt på 30 fot holdt på å synke i Horten. Båten tok inn store mengder vann og brannvesenet måtte sette lenser rundt hele skuta.

I Tønsberg har den sterke vinden ført til at et tre veltet over jernbanelinja. Det er full stans på Vestfoldbanen mellom Tønsberg og Stokke og Bane Nor jobber med å fjerne treet og rette feilen på strømnettet.

FUL STOPP: Dette treet stoppet togtrafikken mellom Stokke og Tønsberg. Foto: VIB

Bedre vær i sikte

Politiet i Agder ber folk om å kjøre forsiktig etter at de har fått en rekke meldinger om mye vann i veibanen.

– Det har vært mye vann og vind i hele Sør-Norge, men det verste er forbi,sier Krogsæter.

I løpet av ettermiddagen skal regnet gi seg. Meteorologen sier at det ikke er meldt store mengder nedbør resten av uka.